Политика

ГородовойГородовойВ Кремле анализируют решение суда Гааги по делу ЮКОСа

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что власти занимаются изучением вердикта суда Гааги, в соответствии с которым Москву обязали выплатить 50 миллиардов долларов бывшим акционерам ЮКОСа — российской нефтяной компании, существовавшей с 1993 по 2007 год.
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Кремль анализирует решение суда Гааги по делу ЮКОСа на $50 млрд

News.ru06:06

В Кремле заявили, что думают о тактике оспаривания решения суда Гааги по делу ЮКОСа

Znak.com05:29

В Кремль направлено решение суда Гааги о выплате акционерам «ЮКОСа» $50 млрд

Национальные Интересывчера в 12:45

Песков: Россия анализирует решение суда Гааги по делу ЮКОСа, в том числе тактику защиты

ТАСС04:56

Россия анализирует решение Гаагского суда по «ЮКОСу», заявил Песков

РИА Новости04:38

В Кремле анализируют решение суда Гааги по выплатам экс-акционерам ЮКОСа

Газета.Ru04:35

Кремль сообщил об изучении решения суда Гааги по ЮКОСу на $50 млрд

РБК05:22
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Автоматически обработано 7075 источников, обновлено в 10:57, Ашберн
Общество

Путин заявил, что получает не самую большую зарплату в РФ

REGNUM 07:16
Общество

Шепелев обратился к зрителям после ухода с Первого канала

РИА Новости 07:10
Армия и оружие

Эрдоган пригрозил новой операцией в Сирии

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что военная операция в сирийском Идлибе является вопросом времени, передает турецкий телеканал NTV.
РБК 04:53
Общество

Социальные пенсии проиндексируют на 6,1%

Глава Министерства труда Антон Котяков заявил, что социальные пенсии будут проиндексированы с 1 апреля на 6,1%, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 07:28
Автоспорт

Валттери Боттас показал лучшее время в утренних тестах Формулы 1

На трассе «Каталунья» в Барселоне завершилась утренняя сессия первого дня тестов Формулы 1. По итогам четырехчасовых заездов быстрейшим стал Валттери Боттас на Mercedes.
Motorsport.com Россия 07:44
Экономика

Цены на квартиры в новостройках установили новый рекорд

По данным исследования федерального портала "Мир квартир", с 2014 по 2019 год средняя стоимость квартир в новых домах в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Казани, Краснодаре, Сочи и Перми увеличилась на 38,6% — до 107,3 тыс. рублей за 1 кв. м. Таким образом в России установились самые высокие цены на квартиры в новостройках за последние шесть лет.
Известия вчера в 18:49
Происшествия

Бывший полицейский признался, что подбросил Голунову наркотики

Бывший полицейский Денис Коновалов, обвиняемый по делу Ивана Голунова, признался, что подбросил журналисту наркотики, и сказал, что сделал это по указанию своего начальника Игоря Ляховца.
Ведомости 08:56
Шоу-бизнес

Оксана Самойлова родила Джигану сына

Модель Оксана Самойлова и рэпер Джиган стали родителями в четвертый раз.
Shraibikus News 02:03
Политика

Путин освободил Суркова от должности помощника президента

Президент России Владимир Путин своим указом освободил Владислава Суркова от должности своего помощника.
ТАСС вчера в 11:37
Политика

Комитет Госдумы поддержал поправку о неприкосновенности экс-президента

Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству поддержал новые поправки ко второму чтению законопроекта об изменениях Конституции.
Российская газета 09:47
Биатлон

Мартен Фуркад выиграл индивидуальную гонку на ЧМ по биатлону

Победой французского биатлониста Мартена Фуркада завершилась индивидуальная гонка на 20 км на чемпионате мира в Италии.
Российская газета 10:12
Общество

Роскосмос подтвердил замену экипажа новой экспедиции на МКС

Исполнительный директор Роскосмоса по пилотируемым космическим программам Сергей Крикалев подтвердил, что основной экипаж новой экспедиции на МКС могут заменить на дублеров.
Газета.Ru 10:31
Шоу-бизнес

Сын Кати Семеновой попал в реанимацию с инсультом

StarHit.ru 05:00
Шоу-бизнес

Сын Елены Яковлевой показал лицо без татуировок

Единственный наследник российской актрисы Елены Яковлевой Денис Шальных поделился с пользователями Сети фото, на котором его лицо изображено без татуировок.
VSE42.RU 03:08
Армия и оружие

Россия получит десятки Су-34 с УКР

Lenta.ru 09:58
Шоу-бизнес

Алсу призналась в покупке голосов для дочери на шоу «Голос»

Как пояснила Алсу, "в рамках этого так называемого голосования, которое было аукционом, все участники покупали свои голоса", "потому что невозможно было отдать голос, не заплатив деньги".
Российская газета 07:47
Происшествия

В Петербурге после побега пациентов уволили главврача больницы Боткина

После истории Аллы Ильиной, которая сбежала из-под карантина, не дождавшись двухнедельного срока, клинику самовольно покинули еще три таких пациента.
Российская газета 06:47
Общество

Двигатель на ледоколе «Арктика» признан неисправным

В Ленинградском электромашиностроительном заводе заявили, что восстановить работу ранее вышедшего из строя гребного электродвигателя (ГЭД) на правом валу атомного ледокола "Арктика" невозможно.
Газета.Ru 04:05
Спорт

Тренер прокомментировал наезд норвежского лыжника на Большунова

Тренер сборной Норвегии по лыжным гонкам Эйрик Мюр Носсум прокомментировал обвинения россиянина Александра Большунова в адрес норвежца Симена Хегстада Крюгера в "нечестной игре".
РИА Новости 07:51
Политика

Голландская прокуратура не комментирует утечку документов по MH17

ТАСС вчера в 05:39
Происшествия

Под Челябинском задержан экс-директор машиностроительного завода

В Миассе задержан бывший руководитель машиностроительного завода.
REGNUM 00:44
Происшествия

В Кисловодске внучка убила бабушку за замечание об уборке

BFM.ru 05:35
Общество

Политолог назвал абсурдным решение о выплате РФ $50 млрд по делу ЮКОСа

Апелляционный суд Гааги обязал Россию выплатить $50 млрд бывшим акционерам компании ЮКОС.
News.ru вчера в 06:47
Кино

Режиссер «Сватов» заявил, что седьмой сезон сериала станет последним

Режиссер комедийного сериала "Сваты" Андрей Яковлев в одном из интервью заявил, что седьмой сезон, скорее всего, станет последним.
Piter.tv 01:51
Политика

Спецпосланник Макрона прокомментировал санкции против РФ

Специальный посланник президента Франции Эммануэля Макрона по вопросам сотрудничества с Россией в сфере безопасности Пьер Вимон прокомментировал санкции в отношении РФ, передает корреспондент The Moscow Post со ссылкой на РИА Новости.
The Moscow Post 09:23
Шоу-бизнес

Ольга Бузова прыгнула в толпу со сцены, но ее никто не поймал

Во время концерта звезда решила прыгнуть в толпу зрителей, чтобы те на руках пронесли её над танцполом.
Новая Кубань 17 февраля в 07:58
Политика

Шойгу провел встречу с ливийским маршалом Хафтаром

Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу провел в среду встречу с командующим Ливийской национальной армией (ЛНА) маршалом Халифой Хафтаром.
Аргументы и Факты 07:21
Шоу-бизнес

Оксана Воеводина была не единственной женой экс-короля Малайзии

Бывшая российская модель Оксана Воеводина прославилась на весь мир, когда вышла замуж за бывшего короля Малайзии Мухаммада V. Вскоре после свадьбы Оксана родила от бывшего монарха сына, которого теперь вынуждена воспитывать самостоятельно.
Bimru.ru вчера в 04:37
Происшествия

Пять машин столкнулись на площади Восстания

Пять легковых автомобилей столкнулись на площади Восстания днем 19 февраля.
ЛОТ 09:50
Общество

Роскомнадзор ограничил доступ к еще одному почтовому сервису

Как сообщает "Интерфакс" со ссылкой на данные ФСБ, с конца января служба ограничила доступ к пяти зарубежным почтовым сервисам, с которых поступали сообщения об угрозах взрывов в российских городах.
Российская газета 10:32
Как работают Яндекс.Новости?
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