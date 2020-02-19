Политика
ГородовойВ Кремле анализируют решение суда Гааги по делу ЮКОСа
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что власти занимаются изучением вердикта суда Гааги, в соответствии с которым Москву обязали выплатить 50 миллиардов долларов бывшим акционерам ЮКОСа — российской нефтяной компании, существовавшей с 1993 по 2007 год.
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В Кремль направлено решение суда Гааги о выплате акционерам «ЮКОСа» $50 млрд
Национальные Интересывчера в 12:45
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