Политика

REGNUMREGNUMВ Кремле дали оценку идее Киева о патрулировании границы в Донбассе

Напомним, 15 февраля президент Украины Владимир Зеленский выразил надежду, что будет продвинута идея патрулирования границы с Россией в Донбассе совместно с представителями ОБСЕ и обеих республик. Патрулирование предложено на период подготовки местных выборов.
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В Кремле прокомментировали идею о совместном патрулировании Донбасса

Известия04:55

Кремль оценил инициативу Киева о совместном патрулировании Донбасса

Lenta.ru06:08

Кремль оценил идею Киева о патрулировании в Донбассе

РБК05:35

Песков: идею о совместном патрулировании границы нужно обсуждать с ДНР и ЛНР

ТАСС05:07

Кремль оценил желание Зеленского вести совместное патрулирование в Донбассе

Газета.Ru06:22

Кремль ответил на идею Зеленского о патрулировании в Донбассе

Московский Комсомолец04:50

Кремль оценил идею Зеленского о совместном патрулировании в Донбассе

РИА Новости04:39
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Происшествия

У россиянки на борту Diamond Princess выявлен коронавирус

Лайнер Diamond Princess 20 января отправился из японского города Иокогама в двухнедельный круиз по маршруту Кагосима - Гонконг - Окинава, который должен был завершиться 4 февраля, однако выяснилось, что один из пассажиров, который сошел на берег в Гонконге, был заражен коронавирусом.
Интерфакс 04:59
Общество

Россиян предупредили о морозах в марте

Ранее Вильфанд предупреждал, что синоптическая весна наступает в 20-х числах марта, но в нынешнем году весна придет быстрее из-за аномально теплой зимы.
Lenta.ru 02:29
Футбол

«Зенит» подтвердил переход Кокорина в «Сочи»

Газета.Ru 09:22
Общество

Представитель РПЦ осудил высказывание Смирнова о женщинах

Как сообщало ИА REGNUM, протоиерей Дмитрий Смирнов заявил, что женщины проживающие с мужчинами в гражданском браке являются «бесплатными проститутками».
REGNUM вчера в 19:59
Экономика

«Кредитное здоровье» россиян вернулось к докризисному уровню

Кто и как измеряет "кредитное здоровье" россиян НБКИ, которое входит в тройку крупнейших бюро на российском рынке, публикует динамику индекса кредитного здоровья (Credit Health Index) с октября 2008 года.
РБК вчера в 22:00
Политика

МИД предупредил россиян о рисках преследования спецслужбами США

Российский МИД предупредил соотечественников о риске подвергнуться преследованию американскими правоохранительными органами и спецслужбами при выезде в США или третьи страны, которые осуществляют выдачу подозреваемых в США.
РИА Новости 05:56
Шоу-бизнес

Лариса Долина показала обновленное лицо на свадьбе у Лены Лениной

Ленина рассказала о некоторых подробностях прошедшего торжества, сказав, что на ее свадьбе среди гостей была ее близкая подруга, джазовая певица Лариса Долина.
RuNews24.ru 05:13
Общество

В поддержку фигурантов дела «Сети» выступили книжные лавки

Три петербургских книжных магазина присоединились к стартовавшей недавно всероссийской акции в поддержку членов организации «Сеть» (запрещенной на территории Российской Федерации), осужденных за терроризм.
Вечерний Санкт-Петербург 08:42
Шоу-бизнес

Бузова прыгнула в толпу со сцены

Во время выступления певица решила сигануть со сцены в толпу поклонников в надежде, что те ее поймают.
Хорошие новости 09:25
Политика

Польша просит Россию помочь с организацией визита в Смоленск и Катынь

Власти Польши обратились к МИД России с просьбой помочь в организации государственного визита в Смоленск 10 апреля.
Ruposters.ru вчера в 04:35
Общество

В Москве расширили зону платной парковки

Парковка стала платной еще на 80 улицах города Москва.
Интерфакс 03:20
Экономика

В России меняются правила получения пенсий на банковские карты

ПФР предупреждает: россияне, не успевшие заменить карту в срок, после 1 июля не смогут получить пенсию.
ГТРК Чувашия 09:20
Политика

Трамп призвал положить конец российской поддержке режима Асада в Сирии

Трамп «передал желание Соединенных Штатов положить конец российской поддержке зверств режима Асада», цитирует агентство слова президента США.
Ведомости вчера в 21:38
Игры

Энтузиаст воссоздал Fallout 4 в Dreams, c «Пип-Боем» и роботами

В Fallout 4: Dreams Edition реализованы основные аспекты оригинальной игры: вид от первого лица, стрельба и рукопашные сражения, переносной компьютер «Пип-Бой» и его интерфейс, система инвентаря.
3DNews 06:35
Энергетика

Литва окончательно проиграла спор с «Газпромом» на €1,4 млрд

Литва проиграла дело о финансовых претензиях к «Газпрому» в размере €1,4 млрд в последней инстанции — Верховном суде Швеции (ВСШ).
RT на русском 09:44
Политика

В Кремле ответили на слова судьи КС о «незаконности» СССР

Высказывания судьи Конституционного суда РФ Константина Арановского, назвавшего СССР «незаконно созданным государством», правопреемницей «репрессивно-террористических деяний» которого Россия считаться не должна, является особым мнением.
REGNUM 04:51
Здоровье

В Архангельской области введен карантин по гриппу и ОРВИ

Из-за роста заболеваемости гриппом и ОРВИ в Архангельской области полностью закрыты две детские дошкольные организации, закрыто 27 классов в 12 школах, восемь групп в восьми детских садах.
REGNUM 08:10
Культура

Гибель автора ремикса к «Бригаде» попала на видео

Андрей Иванов был одним из создателей проекта Triplex, который прославился благодаря ремиксу на главную музыкальную тему сериала «Бригада», а также композиции «Собака Баскервилей» и музыке к фильмам «Коллекционер» и «Бой с тенью».
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Шоу-бизнес

Дочь Марии Шукшиной: «Фрейя разрушит психику ребенка»

StarHit.ru 07:30
Шоу-бизнес

Семенович ответила критикующим ее журналистам

Певица Анна Семенович возмутилась некоторыми публикациями в СМИ о своей внешности и обратилась через Instagram-аккаунт к журналистам, которые писали негативно про ее фигуру, сообщает портал «Утро.ру».
МИР 24 07:44
Кино

Скончался режиссер Георгий Шенгелая

Свободная Пресса 06:28
Политика

Второе чтение поправок к Конституции может пройти 10 марта

Второе чтение законопроекта о внесении изменений в Конституцию может пройти 10 марта, сообщил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин.
Коммерсантъ 08:36
Политика

Украинских прокуроров по делу MH17 отстранили от работы

Все шесть украинских прокуроров, работавших по делу о крушении в Донбассе Boeing MH17, отстранены от работы в ходе реформы генеральной прокуратуры.
Lenta.ru 06:56
Политика

Песков: Россия продолжит диалог с Белоруссией по энергоносителям

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия продолжит диалог с Минском по поставкам энергоносителей.
RT на русском 04:36
Космос

В России создали зеркало для солнечной обсерватории «Кортес»

ТАСС 09:40
Общество

В Петербурге дамбу закрыли из-за угрозы наводнения

Санкт-Петербургские ведомости 07:55
Общество

Прилепин ответил на письмо немецкого писателя о Великой Отечественной

Писатель Захар Прилепин в статье специально для RT прокомментировал присланное в редакцию телеканала в рамках проекта #ПочтаПобеды письмо немецкого писателя Вольфа фон Фихтенберга о Великой Отечественной войне.
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Лидер Rammstein свою новую группу назвал русским матерным словом

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Видео со съемок новой «Матрицы» появилось в Сети

Видео со съемок продолжения нашумевшей трилогии "Матрица 4" обнародовали в Сети.
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