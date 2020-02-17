Политика
REGNUMВ Кремле дали оценку идее Киева о патрулировании границы в Донбассе
Напомним, 15 февраля президент Украины Владимир Зеленский выразил надежду, что будет продвинута идея патрулирования границы с Россией в Донбассе совместно с представителями ОБСЕ и обеих республик. Патрулирование предложено на период подготовки местных выборов.
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Происшествия
У россиянки на борту Diamond Princess выявлен коронавирус
Лайнер Diamond Princess 20 января отправился из японского города Иокогама в двухнедельный круиз по маршруту Кагосима - Гонконг - Окинава, который должен был завершиться 4 февраля, однако выяснилось, что один из пассажиров, который сошел на берег в Гонконге, был заражен коронавирусом.
Общество
Россиян предупредили о морозах в марте
Ранее Вильфанд предупреждал, что синоптическая весна наступает в 20-х числах марта, но в нынешнем году весна придет быстрее из-за аномально теплой зимы.
Футбол
«Зенит» подтвердил переход Кокорина в «Сочи»
Общество
Представитель РПЦ осудил высказывание Смирнова о женщинах
Как сообщало ИА REGNUM, протоиерей Дмитрий Смирнов заявил, что женщины проживающие с мужчинами в гражданском браке являются «бесплатными проститутками».
Экономика
«Кредитное здоровье» россиян вернулось к докризисному уровню
Кто и как измеряет "кредитное здоровье" россиян НБКИ, которое входит в тройку крупнейших бюро на российском рынке, публикует динамику индекса кредитного здоровья (Credit Health Index) с октября 2008 года.
Политика
МИД предупредил россиян о рисках преследования спецслужбами США
Российский МИД предупредил соотечественников о риске подвергнуться преследованию американскими правоохранительными органами и спецслужбами при выезде в США или третьи страны, которые осуществляют выдачу подозреваемых в США.
Шоу-бизнес
Лариса Долина показала обновленное лицо на свадьбе у Лены Лениной
Ленина рассказала о некоторых подробностях прошедшего торжества, сказав, что на ее свадьбе среди гостей была ее близкая подруга, джазовая певица Лариса Долина.
Общество
В поддержку фигурантов дела «Сети» выступили книжные лавки
Три петербургских книжных магазина присоединились к стартовавшей недавно всероссийской акции в поддержку членов организации «Сеть» (запрещенной на территории Российской Федерации), осужденных за терроризм.
Шоу-бизнес
Бузова прыгнула в толпу со сцены
Во время выступления певица решила сигануть со сцены в толпу поклонников в надежде, что те ее поймают.
Политика
Польша просит Россию помочь с организацией визита в Смоленск и Катынь
Власти Польши обратились к МИД России с просьбой помочь в организации государственного визита в Смоленск 10 апреля.
Общество
В Москве расширили зону платной парковки
Парковка стала платной еще на 80 улицах города Москва.
Экономика
В России меняются правила получения пенсий на банковские карты
ПФР предупреждает: россияне, не успевшие заменить карту в срок, после 1 июля не смогут получить пенсию.
Политика
Трамп призвал положить конец российской поддержке режима Асада в Сирии
Трамп «передал желание Соединенных Штатов положить конец российской поддержке зверств режима Асада», цитирует агентство слова президента США.
Игры
Энтузиаст воссоздал Fallout 4 в Dreams, c «Пип-Боем» и роботами
В Fallout 4: Dreams Edition реализованы основные аспекты оригинальной игры: вид от первого лица, стрельба и рукопашные сражения, переносной компьютер «Пип-Бой» и его интерфейс, система инвентаря.
Энергетика
Литва окончательно проиграла спор с «Газпромом» на €1,4 млрд
Литва проиграла дело о финансовых претензиях к «Газпрому» в размере €1,4 млрд в последней инстанции — Верховном суде Швеции (ВСШ).
Политика
В Кремле ответили на слова судьи КС о «незаконности» СССР
Высказывания судьи Конституционного суда РФ Константина Арановского, назвавшего СССР «незаконно созданным государством», правопреемницей «репрессивно-террористических деяний» которого Россия считаться не должна, является особым мнением.
Здоровье
В Архангельской области введен карантин по гриппу и ОРВИ
Из-за роста заболеваемости гриппом и ОРВИ в Архангельской области полностью закрыты две детские дошкольные организации, закрыто 27 классов в 12 школах, восемь групп в восьми детских садах.
Культура
Гибель автора ремикса к «Бригаде» попала на видео
Андрей Иванов был одним из создателей проекта Triplex, который прославился благодаря ремиксу на главную музыкальную тему сериала «Бригада», а также композиции «Собака Баскервилей» и музыке к фильмам «Коллекционер» и «Бой с тенью».
Шоу-бизнес
Дочь Марии Шукшиной: «Фрейя разрушит психику ребенка»
Шоу-бизнес
Семенович ответила критикующим ее журналистам
Певица Анна Семенович возмутилась некоторыми публикациями в СМИ о своей внешности и обратилась через Instagram-аккаунт к журналистам, которые писали негативно про ее фигуру, сообщает портал «Утро.ру».
Кино
Скончался режиссер Георгий Шенгелая
Политика
Второе чтение поправок к Конституции может пройти 10 марта
Второе чтение законопроекта о внесении изменений в Конституцию может пройти 10 марта, сообщил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин.
Политика
Украинских прокуроров по делу MH17 отстранили от работы
Все шесть украинских прокуроров, работавших по делу о крушении в Донбассе Boeing MH17, отстранены от работы в ходе реформы генеральной прокуратуры.
Политика
Песков: Россия продолжит диалог с Белоруссией по энергоносителям
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия продолжит диалог с Минском по поставкам энергоносителей.
Общество
В Петербурге дамбу закрыли из-за угрозы наводнения
Общество
Прилепин ответил на письмо немецкого писателя о Великой Отечественной
Писатель Захар Прилепин в статье специально для RT прокомментировал присланное в редакцию телеканала в рамках проекта #ПочтаПобеды письмо немецкого писателя Вольфа фон Фихтенберга о Великой Отечественной войне.
Музыка
Лидер Rammstein свою новую группу назвал русским матерным словом
Кино
Все игры Bioware — от худшей до лучшей. Топ к 25-летию студии
Кино
Видео со съемок новой «Матрицы» появилось в Сети
Видео со съемок продолжения нашумевшей трилогии "Матрица 4" обнародовали в Сети.