Напомним, 15 февраля президент Украины Владимир Зеленский выразил надежду, что будет продвинута идея патрулирования границы с Россией в Донбассе совместно с представителями ОБСЕ и обеих республик. Патрулирование предложено на период подготовки местных выборов.

В Кремле дали оценку идее Киева о патрулировании границы в Донбассе

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