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Военное обозрение
Военное обозрение

В Кремле допускают рефинансирование части долга Белоруссии

Отвечая на вопрос журналистов, готова ли Россия рефинансировать долг Белоруссии, Песков ответил, что вопросы рефинансирования каких-либо сегментов белорусского долга России ранее неоднократно обсуждались и если они поступят, то будут рассматриваться Минфином.В источнике
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Московский Комсомолец

В Кремле оценили возможность рефинансирования госдолга Белоруссии

Московский Комсомолецвчера в 05:57
URA.Ru

Готова ли Россия рефинансировать кредиты Беларуси. Ответ Кремля

URA.Ruвчера в 06:06
Коммерсантъ

Россия готова обсуждать с Белоруссией рефинансирование кредитов

Коммерсантъвчера в 06:01
ТАСС

Минфин РФ будет готов рассмотреть вопрос о рефинансировании кредитов Белоруссии

ТАССвчера в 06:35
Lenta.ru

Россия согласилась помочь Белоруссии с кредитами

Lenta.ruвчера в 05:57
РБК

Минск заявил о проработке рефинансирования госдолга с банками из России

РБКвчера в 06:51
Комсомольская правда

Кремль: Россия готова обсуждать с Белоруссией рефинансирование кредитов

Комсомольская правдавчера в 05:51
КП - Беларусь

Пресс-секретарь Владимира Путина рассказал о том, сможет ли Россия рефинансировать кредиты Беларуси

КП - Беларусьвчера в 07:29

Бывшего замглавы петербургского УФСИН осудили на 15 лет за убийство

Бывший заместитель начальника Управления федеральной службы исполнения наказаний (УФСИН) России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Сергей Мойсеенко приговорен к 15 годам лишения свободы по делу об убийстве.
Российская газетавчера в 10:15
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Омские врачи не признают наличие у Навального признаков отравления

Главный токсиколог Омской области и Сибирского федерального округа, заведующий отделением острых отравлений бюджетного учреждения здравоохранения Омской области "Городская клиническая больница скорой медицинской помощи № 1", доктор медицинских наук Александр Сабаев прокомментировал информацию немецких коллег о том, что причиной тяжелого состояния политика Алексея Навального стало отравление.
Континент Сибирь Onlineвчера в 02:43
1,4K

Ротенберги возглавили список богатейших семей России по версии Forbes

Семья Ротенбергов, ключевым активом во владении которой является компания "Мостотрест", в первый раз за шесть лет оказалась на первом месте в рейтинге самых богатых семейных кланов России, потеснив прежних лидеров — Гуцериевых, пишет журнал Forbes.
РИА Новостивчера в 02:03
1,8K

Совбез ООН выступил против требования США по санкциям против Ирана

Члены Совета Безопасности ООН не признали требование США восстановить санкции против Ирана в рамках резолюции 2231, подавляющее большинство стран считают, что Вашингтон не имеет права на такой шаг.
РИА Новостивчера в 16:45
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МИД России прокомментировал обвинения Запада по ситуации с Навальным

В МИДе прокомментировали заявления американской стороны о том, что «в случае подтверждения версии о его отравлении как оппозиционера Вашингтон примет меры, на фоне которых померкнет реакция американского общества на российское вмешательство в президентские выборы в США в 2016 году».
Известиявчера в 14:11
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Меркель призвала российские власти расследовать отравление Навального

Канцлер Германии Ангела Меркель и министр иностранных дел страны Хайко Маас в совместном заявлении призвали российские власти провести открытое расследование отравления оппозиционера Алексея Навального.
МР7.ру24 августа в 15:58
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КС оппозиции Белоруссии отреагировал на арест двоих членов

Ранее суд Заводского района Минска назначил десять суток административного ареста члену президиума КС оппозиции Белоруссии Ольге Ковальковой и лидеру забастовочного комитета МТЗ Сергею Дылевскому.
RT на русскомвчера в 12:29