В Кремле допускают рефинансирование части долга Белоруссии

Отвечая на вопрос журналистов, готова ли Россия рефинансировать долг Белоруссии, Песков ответил, что вопросы рефинансирования каких-либо сегментов белорусского долга России ранее неоднократно обсуждались и если они поступят, то будут рассматриваться Минфином.