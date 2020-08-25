В Кремле допускают рефинансирование части долга Белоруссии
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Отвечая на вопрос журналистов, готова ли Россия рефинансировать долг Белоруссии, Песков ответил, что вопросы рефинансирования каких-либо сегментов белорусского долга России ранее неоднократно обсуждались и если они поступят, то будут рассматриваться Минфином.В источнике
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