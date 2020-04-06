Коронавирус
РБКВ Кремле допустили перенос дня голосования на зиму или на год
В Кремле допускают перенос единого дня голосования (ЕДГ), запланированного на сентябрь 2020 года, на более поздний срок в случае, если не удастся стабилизировать ситуацию, связанную с распространением коронавируса.
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с чего всё началось
В Кремле допускают перенос единого дня голосования (ЕДГ), запланированного на сентябрь 2020 года, на более поздний срок в случае, если не удастся стабилизировать ситуацию, связанную с распространением коронавируса. Об этом РБК рассказали три источника, близких к администрации президента.РБК13:33
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Общество
В Китае у 20 человек, прибывших из Приморья, подтвердили коронавирус
Коронавирус за сутки подтвержден у 20 граждан КНР, которые за последние дни возвращались на родину из Москвы через Владивосток, сообщает генконсульство Российской Федерации в Харбине.
Политика
Мишустин раскритиковал закрывших границы регионов губернаторов
Премьер-министр Михаил Мишустин обрушился с жесткой критикой в адрес ряда губернаторов, принявших решение о закрытии административных границ вверенных им регионов в связи с коронавирусом.
Общество
Власти Приморья рассказали некоторые детали о пропускной системе
Послабления в первые дни работы новой пропускной системы допускают власти Приморья, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу правительства края.
Футбол
Смолов ответил агенту на критику в свой адрес
Форвард "Сельты" Федор Смолов отреагировал на резонансные слова футбольного агента Дмитрия Селюка.
Политика
США признали террористической организацию националистов из России
Власти США внесли сообщество националистов "Русское имперское движение", действующее в РФ, в список террористических организаций за пропаганду превосходства белой расы, сообщает ТАСС со ссылкой на координатора Госдепартамента США по вопросам борьбы с терроризмом Нейтана Сейлса.
Политика
США обвинили в незаконном присваивании 200 тыс. масок для Германии
Германия останется без 200 тыс. респираторных масок, заказанных в Китае для немецкой полиции, из-за того, что их конфисковали в Бангкоке и отправили в США.
Экономика
Правительство России ввело квоты на экспорт зерна
В России введены квоты на экспорт зерновых культур.
Общество
Жена Семака: думаю, Путина пора выдвигать на царство
Анна Семак, жена главного тренера петербургского «Зенита» Сергея Семака, поделилась мнением о президентах России и США Владимире Путине и Дональде Трампе.
Общество
Состояние заразившегося коронавирусом Бориса Джонсона ухудшилось
5 апреля Джонсона госпитализировали по совету лечащего врача.
Экономика
Поставщики предупредили о росте цен до 20%
Крупнейшие поставщики продуктов питания намерены пересмотреть закупочные цены на некоторые товары, в результате они могут вырасти от 5 до 20%.
Армия и оружие
В Китае назвали истребитель Су-27 «старым мастером»
Ранее ГЛАС сообщал, что американцы назвали МиГ-29СМТ «самым полезным самолетом».
Футбол
Бывший полузащитник «Зенита» Роман Широков поделился мнением о выборной системе России
Экс-полузащитник "Зенита" и сборной России по футболу Роман Широков рассказал, как относится к выборной системе России.
Кино
Опубликован трейлер «Джентльменов» в переводе Гоблина
В Сети появился трейлер «Джентльменов» режиссера Гая Ричи, переведённый и озвученный Дмитрием Пучковым, известным как Гоблин.
Общество
Количество личных банкротств в России выросло на 68%
С начала года банкротами стали 22,4 тысячи россиян, это на 68% больше, чем за январь-март 2019 г. Об это сообщает РБК со ссылкой на данные Федресурса — Единого федерального реестра сведений о банкротстве.
Космос
Изучение земных бактерий позволит лучше узнать Марс
Порода бралась из вулканических трещин.
Общество
Правительство РФ утвердило список наиболее пострадавших отраслей
Перечень наиболее пострадавших отраслей российской экономики от мирового социально-экономического кризиса, вызванного пандемией COVID-19, опубликовало Правительство России 6 апреля в специальном постановлении.
Общество
Кабмин установил ограничения на торговлю медицинскими масками
Правительство России опубликовало на своём сайте постановление, согласно которому продавать медицинские изделия, в том числе маски и перчатки, запрещено организациям, не имеющим лицензии на осуществление фармацевтической деятельности.
Авто
Новый Mercedes-AMG G 63 получил деревянный салон
Немецкий внедорожник в специальной версии G-Yachting Limited Edition был разработан специалистами компании Carlex Design.
Общество
В Минздраве объяснили рост числа молодых россиян с коронавирусом
Количество молодых россиян с коронавирусом увеличилось из-за того, что многие не соблюдают режим самоизоляции.
Общество
Минпросвещения опубликовало новое расписание ЕГЭ
Министерство просвещения подготовило проект расписания Единого государственного экзамена (ЕГЭ).
Футбол
«Ливерпуль» не будет возмещать деньги за билеты фанатам «Атлетико»
"Ливерпуль" отказался возмещать стоимость билетов болельщикам мадридского "Атлетико", которые их приобрели, но отказались от поездки в Англию на ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов из-за опасения заразиться коронавирусом COVID-19.
Шоу-бизнес
У Надежды Бабкиной обнаружен коронавирус
Известная российская певица Надежда Бабкина попала в больницу. Диагноз врачей – коронавирусная инфекция, о чем пишет Telegram-канал Mash.
Армия и оружие
США сканируют российские С-400 в Крыму и в Сирии
США пытаются подобрать частоты к российским системам С-400, что позволит им беспрепятственно нарушать границы России.
Кино
Появился новый отрывок мультфильма по Mortal Kombat со Скорпионом
Происшествия
В российском регионе умер еще один пациент с коронавирусом
В Приморье умер еще один пациент с коронавирусом, сообщили власти российского региона.
Футбол
Минюст США обвинил Россию и Катар в даче взятки ФИФА за проведение ЧМ
Как проинформировал официальный сайт министерства юстиции Соединенных Штатов, Россия и Катар подкупили чиновников федерации при голосовании за право проведения чемпионатов мира в 2018 и 2022 годах соответственно.
Политика
Трамп обсуждает возможность второй волны денежных выплат американцам
Администрация президента США Дональда Трампа серьезно обсуждает возможность проведения второй волны единовременных денежных выплат населению в рамках мер поддержки в условиях коронавируса.
Происшествия
Юг областного центра остался без света из-за аварии
Аварийное отключение электроэнергии на сетях ФРС ПАО "Сахалинэнерго" 7 апреля произошло в южной части областного центра.