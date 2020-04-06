В Кремле допускают перенос единого дня голосования (ЕДГ), запланированного на сентябрь 2020 года, на более поздний срок в случае, если не удастся стабилизировать ситуацию, связанную с распространением коронавируса. Об этом РБК рассказали три источника, близких к администрации президента.

с чего всё началось

В Кремле допускают перенос единого дня голосования (ЕДГ), запланированного на сентябрь 2020 года, на более поздний срок в случае, если не удастся стабилизировать ситуацию, связанную с распространением коронавируса.

В Кремле допустили перенос дня голосования на зиму или на год

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