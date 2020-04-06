Коронавирус

РБКРБКВ Кремле допустили перенос дня голосования на зиму или на год

В Кремле допускают перенос единого дня голосования (ЕДГ), запланированного на сентябрь 2020 года, на более поздний срок в случае, если не удастся стабилизировать ситуацию, связанную с распространением коронавируса.
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с чего всё началось

В Кремле допустили перенос дня голосования на зиму или на год

В Кремле допускают перенос единого дня голосования (ЕДГ), запланированного на сентябрь 2020 года, на более поздний срок в случае, если не удастся стабилизировать ситуацию, связанную с распространением коронавируса. Об этом РБК рассказали три источника, близких к администрации президента.
РБК13:33

Подробнее о событии

Кремль задумался о переносе единого дня голосования

News.ru14:31

РБК: В Кремле допустили перенос Единого дня голосования

Общественное телевидение России14:40

РБК: Кремль допустил возможность переноса единого дня голосования на зиму или на следующий год

Дождь14:35

В Кремле рассматривают возможность перенести единый день голосования

Эхо Москвы19:16

РБК: в Кремле допустили перенос единого дня голосования

URA.Ru14:02

РБК узнал о возможном переносе единого дня голосования на зиму или на год

Ведомости14:01

В Кремле допустили перенос дня голосования на зиму или на год

РБК13:33
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Общество

В Китае у 20 человек, прибывших из Приморья, подтвердили коронавирус

Коронавирус за сутки подтвержден у 20 граждан КНР, которые за последние дни возвращались на родину из Москвы через Владивосток, сообщает генконсульство Российской Федерации в Харбине.
РИА Новости 00:05
Политика

Мишустин раскритиковал закрывших границы регионов губернаторов

Премьер-министр Михаил Мишустин обрушился с жесткой критикой в адрес ряда губернаторов, принявших решение о закрытии административных границ вверенных им регионов в связи с коронавирусом.
Взгляд.ру 03:57
Общество

Власти Приморья рассказали некоторые детали о пропускной системе

Послабления в первые дни работы новой пропускной системы допускают власти Приморья, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу правительства края.
Владивосток-Новости 09:42
Футбол

Смолов ответил агенту на критику в свой адрес

Форвард "Сельты" Федор Смолов отреагировал на резонансные слова футбольного агента Дмитрия Селюка.
Газета.Ru 19:16
Политика

США признали террористической организацию националистов из России

Власти США внесли сообщество националистов "Русское имперское движение", действующее в РФ, в список террористических организаций за пропаганду превосходства белой расы, сообщает ТАСС со ссылкой на координатора Госдепартамента США по вопросам борьбы с терроризмом Нейтана Сейлса.
Газета.Ru 11:48
Политика

США обвинили в незаконном присваивании 200 тыс. масок для Германии

Германия останется без 200 тыс. респираторных масок, заказанных в Китае для немецкой полиции, из-за того, что их конфисковали в Бангкоке и отправили в США.
Газета.Ru 04 апреля в 01:44
Экономика

Правительство России ввело квоты на экспорт зерна

В России введены квоты на экспорт зерновых культур.
Mirmol.ru 10:56
Общество

Жена Семака: думаю, Путина пора выдвигать на царство

Анна Семак, жена главного тренера петербургского «Зенита» Сергея Семака, поделилась мнением о президентах России и США Владимире Путине и Дональде Трампе.
Чемпионат 14:22
Общество

Состояние заразившегося коронавирусом Бориса Джонсона ухудшилось

5 апреля Джонсона госпитализировали по совету лечащего врача.
Lenta.ru 15:23
Экономика

Поставщики предупредили о росте цен до 20%

Крупнейшие поставщики продуктов питания намерены пересмотреть закупочные цены на некоторые товары, в результате они могут вырасти от 5 до 20%.
Известия 11:42
Армия и оружие

В Китае назвали истребитель Су-27 «старым мастером»

Ранее ГЛАС сообщал, что американцы назвали МиГ-29СМТ «самым полезным самолетом».
ГЛАС.RU 11:16
Футбол

Бывший полузащитник «Зенита» Роман Широков поделился мнением о выборной системе России

Экс-полузащитник "Зенита" и сборной России по футболу Роман Широков рассказал, как относится к выборной системе России.
Piter.tv 09:56
Кино

Опубликован трейлер «Джентльменов» в переводе Гоблина

В Сети появился трейлер «Джентльменов» режиссера Гая Ричи, переведённый и озвученный Дмитрием Пучковым, известным как Гоблин.
Inc-news.ru вчера в 15:55
Общество

Количество личных банкротств в России выросло на 68%

С начала года банкротами стали 22,4 тысячи россиян, это на 68% больше, чем за январь-март 2019 г. Об это сообщает РБК со ссылкой на данные Федресурса — Единого федерального реестра сведений о банкротстве.
Ведомости 18:56
Космос

Изучение земных бактерий позволит лучше узнать Марс

Порода бралась из вулканических трещин.
Shraibikus News 10:38
Общество

Правительство РФ утвердило список наиболее пострадавших отраслей

Перечень наиболее пострадавших отраслей российской экономики от мирового социально-экономического кризиса, вызванного пандемией COVID-19, опубликовало Правительство России 6 апреля в специальном постановлении.
ИА Красная Весна 02:31
Общество

Кабмин установил ограничения на торговлю медицинскими масками

Правительство России опубликовало на своём сайте постановление, согласно которому продавать медицинские изделия, в том числе маски и перчатки, запрещено организациям, не имеющим лицензии на осуществление фармацевтической деятельности.
RT на русском 06:18
Авто

Новый Mercedes-AMG G 63 получил деревянный салон

Немецкий внедорожник в специальной версии G-Yachting Limited Edition был разработан специалистами компании Carlex Design.
Тарантас Ньюс вчера в 13:02
Общество

В Минздраве объяснили рост числа молодых россиян с коронавирусом

Количество молодых россиян с коронавирусом увеличилось из-за того, что многие не соблюдают режим самоизоляции.
URA.Ru 18:39
Общество

Минпросвещения опубликовало новое расписание ЕГЭ

Министерство просвещения подготовило проект расписания Единого государственного экзамена (ЕГЭ).
НТВ 11:17
Футбол

«Ливерпуль» не будет возмещать деньги за билеты фанатам «Атлетико»

"Ливерпуль" отказался возмещать стоимость билетов болельщикам мадридского "Атлетико", которые их приобрели, но отказались от поездки в Англию на ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов из-за опасения заразиться коронавирусом COVID-19.
Газета.Ru 12:49
Шоу-бизнес

Михаил Галустян сбрил бороду и запустил новый челлендж

Вокруг ТВ 16:34
Шоу-бизнес

У Надежды Бабкиной обнаружен коронавирус

Известная российская певица Надежда Бабкина попала в больницу. Диагноз врачей – коронавирусная инфекция, о чем пишет Telegram-канал Mash.
Территория новостей 12:40
Армия и оружие

США сканируют российские С-400 в Крыму и в Сирии

США пытаются подобрать частоты к российским системам С-400, что позволит им беспрепятственно нарушать границы России.
Что происходит 02:13
Кино

Появился новый отрывок мультфильма по Mortal Kombat со Скорпионом

Игромания.ру 12:20
Происшествия

В российском регионе умер еще один пациент с коронавирусом

В Приморье умер еще один пациент с коронавирусом, сообщили власти российского региона.
Lenta.ru 20:08
Футбол

Минюст США обвинил Россию и Катар в даче взятки ФИФА за проведение ЧМ

Как проинформировал официальный сайт министерства юстиции Соединенных Штатов, Россия и Катар подкупили чиновников федерации при голосовании за право проведения чемпионатов мира в 2018 и 2022 годах соответственно.
Газета.Ru 20:04
Шоу-бизнес

Игоря Николаева выписали из больницы в Коммунарке

ТАСС 17:13
Политика

Трамп обсуждает возможность второй волны денежных выплат американцам

Администрация президента США Дональда Трампа серьезно обсуждает возможность проведения второй волны единовременных денежных выплат населению в рамках мер поддержки в условиях коронавируса.
ТАСС 20:06
Происшествия

Юг областного центра остался без света из-за аварии

Аварийное отключение электроэнергии на сетях ФРС ПАО "Сахалинэнерго" 7 апреля произошло в южной части областного центра.
Сахалин.Инфо 18:04
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