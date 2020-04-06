Коронавирус
РБКВ Кремле допустили перенос дня голосования на зиму или на год
В Кремле допускают перенос единого дня голосования (ЕДГ), запланированного на сентябрь 2020 года, на более поздний срок в случае, если не удастся стабилизировать ситуацию, связанную с распространением коронавируса.
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с чего всё началось
В Кремле допускают перенос единого дня голосования (ЕДГ), запланированного на сентябрь 2020 года, на более поздний срок в случае, если не удастся стабилизировать ситуацию, связанную с распространением коронавируса. Об этом РБК рассказали три источника, близких к администрации президента.РБКвчера в 13:33
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Общество
Названы самые невостребованные профессии на фоне эпидемии коронавируса
Проведенное ранее исследование Института прогрессивного образования показало, что после пандемии коноронавируса компании в сферах туризма, фитнеса, моды, визажа и стационарного общепита могут оказаться в зоне риска и сократить штат сотрудников.
Энергетика
Мировые цены на нефть снижаются
Мировые цены на нефть снижаются. Об этом свидетельствуют данные торгов.
Шоу-бизнес
Надежду Бабкину ввели в искусственную кому
Певицу Надежду Бабкину ввели в искусственную кому. Об этом сообщает «Московский Комсомолец» с ссылкой на источники.
Происшествия
Блогер Павел Петель погиб в ДТП
Блогер Павел Петель погиб в результате ДТП в Московской области в Подольске. Об этом в Instagram сообщил его друг.
Технологии
Mail.ru Group перезапустила ICQ
Версии для десктопа позволяют делиться изображением на своем экране - например, во время презентации или обсуждения рабочих вопросов.В новой ICQ можно создавать групповые чаты на десятки тысяч собеседников.
Общество
Проведение ЕГЭ могут отменить в этом году
Первый зампредседателя комитета Госдумы по образованию и науке Олег Смолин выступил с инициативой отменить проведение единых государственных экзаменов в этом году на фоне пандемии коронавируса.
Экономика
Цены на продукты могут подняться на 20% из-за коронавируса
Ряд продуктовых поставщиков планируют пересмотреть закупочные цены на некоторые товары, в результате чего их стоимость может подняться на 5 - 20%.
Экономика
В России начнется выдача кредитов бизнесу под 0% для выплаты зарплат
Банки России в связи с пандемией коронавируса начнут выдавать беспроцентные кредиты бизнесу для выплаты зарплат.
Политика
Трамп заявил о праве США на использование ресурсов Луны
В документе отмечается, что США должны иметь право «вести коммерческое исследование, добычу и использование ресурсов в космическом пространстве».
Энергетика
Правительство России введет запрет на импорт дешевого бензина
Мера временная и пока рассчитана до сентября 2020 года — то есть на все время, в течение которого, по прогнозам Минэнерго, будут держаться низкие цены на нефть, заключает собеседник Запрет на импорт будет введен для того, чтобы защитить рынок от дешевого топлива, поясняет один из источников.
Общество
Желающих покинуть США россиян не набралось даже на один рейс
В понедельник стало известно, что Россия возобновила "вывозные" рейсы.
Общество
Состояние заболевшего коронавирусом Бориса Джонсона ухудшилось
Премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона перевели в отделение интенсивной терапии после ухудшения его состояния из-за коронавируса COVID-19, сообщает Reuters со ссылкой на заявление пресс-секретаря премьера.
Политика
Кадыров ответил на критику Мишустина о закрытии границ в регионах
Глава Чечни Рамзан Кадыров был удивлен реакцией премьер-министра Михаила Мишустина на закрытие границ некоторых регионов.
Происшествия
РКБ имени Куватова в Уфе закрыли на карантин
Республиканская клиническая больница (РКБ) имени Куватова с 6 апреля временно закрыта на карантин из-за ситуации с коронавирусом, сообщает пресс-служба минздрава республики.
Религия
Благовещение Пресвятой Богородицы отмечают 7 апреля
Общество
Депутат предложила Путину выплатить гражданам по 50 тысяч рублей
Депутат от КПРФ Мария Дёмина обратилась к президенту России Владимиру Путину. Видеоролик она выложила на YouTube.
Происшествия
Суд оштрафовал москвича, задержанного при прогулке с собакой
Пресненский суд Москвы оштрафовал на тысячу рублей Иисуса Воробьева, задержание которого во время прогулки с собакой на Патриарших прудах стало самым резонансным случаем нарушения самоизоляции в столице.
Финансы
ЦБ снизил курс доллара на 7 апреля до 76,4074 рубля
Банк России установил на 7 апреля официальный курс доллара на уровне 76,4074 рубля, что на 1,3251 рубля ниже предыдущего показателя.
Происшествия
Из больницы в Коммунарке за сутки выписан 41 пациент
Главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко заявил, что за сутки в медучреждение поступили 29 человек, 41 пациент был выписан.
Экономика
ЦМАКП спрогнозировал двухлетнюю рецессию в экономике России
Выигрыш, по оценке ЦМАКП, относительно сценария "жесткий кризис" составит по ВВП 0,5-0,8% в 2020 году и по 0,1-0,3% в 2021 и 2022 годах, по безработице и реальным располагаемым доходам населения тоже довольно велик.
Общество
В Брянске число заболевших коронавирусом выросло до 56
Сегодня, 7 апреля, в оперативном штабе сообщили, что на территории Брянской зарегистрировано 56 случаев заразившихся коронавирусом.
Единоборства
Глава UFC заявил, что арендует частный остров для проведения боев
Глава Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйна Уайт заявил, что он близок к завершению сделки по организации боев на частном острове, включая турнир UFC 249.
Шоу-бизнес
Энрике Иглесиас показал крохотную дочь от Анны Курниковой
Младшая дочь Иглесиаса и Курниковой Маша появилась на свет буквально два месяца назад.
Армия и оружие
В России завершили модернизацию одной из самых мощных в мире пушек
Модернизация одного из самых мощных в мире самоходных артиллерийских орудий (САУ) 2С7М "Малка" завершена, первый образец готов к отправке в войска, сообщили РИА Новости в пресс-службе концерна "Уралвагонзавод" (входит в Ростех).
Экономика
Порог для ипотечных каникул может быть повышен для ряда регионов
Полуторамиллионный порог для ипотечных каникул соответствует среднему размеру жилищного займа в большинстве регионов.
Общество
Минкомсвязь утвердила список сайтов с бесплатным доступом
Минкомсвязь России утвердила перечень интернет-ресурсов, доступ к которым не будет тарифицироваться в рамках эксперимента, который продлится до 1 июля.
ЖКХ
В Минстрое пояснили мораторий на штрафы за просрочку оплаты услуг ЖКХ
В Минстрое России пояснили временный мораторий на штрафы и отключение услуг ЖКХ за долги.
Общество
Минпромторг проведёт проверку из-за инцидента с замминистра в Ижевске
«В Министерстве промышленности и торговли России будет проведено внутреннее расследование в связи с инцидентом, произошедшим в аэропорту города Ижевск с участием заместителя главы Минпромторга России Дмитрия Овсянникова», — заявили в пресс-службе.
Футбол
Мать Гвардиолы умерла от коронавируса
Долорс Сала Каррио, мать наставника "Манчестер Сити" Хосепа Гвардиолы, скончалась от коронавирусной инфекции.
Политика
В партии Зеленского спрогнозировали окончание карантина
Первый заместитель главы фракции партии сторонников президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» в Верховной Раде Александр Корниенко спрогнозировал сроки окончания карантина.