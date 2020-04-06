В Кремле допускают перенос единого дня голосования (ЕДГ), запланированного на сентябрь 2020 года, на более поздний срок в случае, если не удастся стабилизировать ситуацию, связанную с распространением коронавируса. Об этом РБК рассказали три источника, близких к администрации президента.

с чего всё началось

В Кремле допускают перенос единого дня голосования (ЕДГ), запланированного на сентябрь 2020 года, на более поздний срок в случае, если не удастся стабилизировать ситуацию, связанную с распространением коронавируса.

В Кремле допустили перенос дня голосования на зиму или на год

Общество Названы самые невостребованные профессии на фоне эпидемии коронавируса Проведенное ранее исследование Института прогрессивного образования показало, что после пандемии коноронавируса компании в сферах туризма, фитнеса, моды, визажа и стационарного общепита могут оказаться в зоне риска и сократить штат сотрудников.

Происшествия Блогер Павел Петель погиб в ДТП Блогер Павел Петель погиб в результате ДТП в Московской области в Подольске. Об этом в Instagram сообщил его друг.

Технологии Mail.ru Group перезапустила ICQ Версии для десктопа позволяют делиться изображением на своем экране - например, во время презентации или обсуждения рабочих вопросов.В новой ICQ можно создавать групповые чаты на десятки тысяч собеседников.

Общество Проведение ЕГЭ могут отменить в этом году Первый зампредседателя комитета Госдумы по образованию и науке Олег Смолин выступил с инициативой отменить проведение единых государственных экзаменов в этом году на фоне пандемии коронавируса.

Энергетика Правительство России введет запрет на импорт дешевого бензина Мера временная и пока рассчитана до сентября 2020 года — то есть на все время, в течение которого, по прогнозам Минэнерго, будут держаться низкие цены на нефть, заключает собеседник Запрет на импорт будет введен для того, чтобы защитить рынок от дешевого топлива, поясняет один из источников.

Общество Состояние заболевшего коронавирусом Бориса Джонсона ухудшилось Премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона перевели в отделение интенсивной терапии после ухудшения его состояния из-за коронавируса COVID-19, сообщает Reuters со ссылкой на заявление пресс-секретаря премьера.

Происшествия РКБ имени Куватова в Уфе закрыли на карантин Республиканская клиническая больница (РКБ) имени Куватова с 6 апреля временно закрыта на карантин из-за ситуации с коронавирусом, сообщает пресс-служба минздрава республики.

Происшествия Суд оштрафовал москвича, задержанного при прогулке с собакой Пресненский суд Москвы оштрафовал на тысячу рублей Иисуса Воробьева, задержание которого во время прогулки с собакой на Патриарших прудах стало самым резонансным случаем нарушения самоизоляции в столице.

Экономика ЦМАКП спрогнозировал двухлетнюю рецессию в экономике России Выигрыш, по оценке ЦМАКП, относительно сценария "жесткий кризис" составит по ВВП 0,5-0,8% в 2020 году и по 0,1-0,3% в 2021 и 2022 годах, по безработице и реальным располагаемым доходам населения тоже довольно велик.

Общество Минкомсвязь утвердила список сайтов с бесплатным доступом Минкомсвязь России утвердила перечень интернет-ресурсов, доступ к которым не будет тарифицироваться в рамках эксперимента, который продлится до 1 июля.

Общество Минпромторг проведёт проверку из-за инцидента с замминистра в Ижевске «В Министерстве промышленности и торговли России будет проведено внутреннее расследование в связи с инцидентом, произошедшим в аэропорту города Ижевск с участием заместителя главы Минпромторга России Дмитрия Овсянникова», — заявили в пресс-службе.