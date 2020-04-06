Коронавирус

РБКРБКВ Кремле допустили перенос дня голосования на зиму или на год

В Кремле допускают перенос единого дня голосования (ЕДГ), запланированного на сентябрь 2020 года, на более поздний срок в случае, если не удастся стабилизировать ситуацию, связанную с распространением коронавируса.
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В Кремле допустили перенос дня голосования на зиму или на год

В Кремле допускают перенос единого дня голосования (ЕДГ), запланированного на сентябрь 2020 года, на более поздний срок в случае, если не удастся стабилизировать ситуацию, связанную с распространением коронавируса. Об этом РБК рассказали три источника, близких к администрации президента.
РБК13:33

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В Кремле допустили перенос единого дня голосования

Эхо Москвы16:00

РБК: В Кремле допустили перенос Единого дня голосования

Общественное телевидение России14:40

Кремль задумался о переносе единого дня голосования

News.ru14:31

РБК: Кремль допустил возможность переноса единого дня голосования на зиму или на следующий год

Дождь14:35

РБК: в Кремле допустили перенос единого дня голосования

URA.Ru14:02

РБК узнал о возможном переносе единого дня голосования на зиму или на год

Ведомости14:01

В Кремле допустили перенос дня голосования на зиму или на год

РБК13:33
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Опубликован проект расписания ЕГЭ 2020

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