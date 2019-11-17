Политика

Газета.RuГазета.RuВ Кремле хотят провести нормандский саммит до конца 2019 года

Помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что пока точной даты проведения встречи в "нормандском формате" нет, однако российская сторона рассчитывает, то он пройдет до конца этого года. Ранее Украина, Германия и Франция подтвердили свое участие в встрече лидеров четырех стран.
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В Кремле хотят провести нормандский саммит до конца 2019 года

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В Кремле рассказали про дату встречи «нормандской четверки»

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