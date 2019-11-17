Политика
Газета.RuВ Кремле хотят провести нормандский саммит до конца 2019 года
Помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что пока точной даты проведения встречи в "нормандском формате" нет, однако российская сторона рассчитывает, то он пройдет до конца этого года. Ранее Украина, Германия и Франция подтвердили свое участие в встрече лидеров четырех стран.
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Уточнение о преследовании В пятницу, 15 ноября, в Совете Федерации прошло заседание рабочей группы по подготовке законопроекта о домашнем насилии.
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Экс-глава МИД Польши дал совет Киеву по возвращению Донбасса и Крыма
Бывший глава польского МИД, депутат Европарламента от Польши Витольд Ващиковский в беседе с изданием «Европейская правда» выразил мнение, что Украине следует придерживаться европейского курса для возвращения Донбасса и Крыма.
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За два дня видео набрало более миллиона просмотров, сообщает РИА Новости.
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«Волгарь» и махачкалинский «Легион» подрались в матче Олимп-ПФЛ
После матча очередного тура чемпионата Олимп-ПФЛ в зоне "Юг" между лидирующим астраханским "Волгарем" и махачкалинским "Легионом", завершившегося вничью (1:1), прямо на поле вспыхнула драка с участием игроков обеих команд.
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Сборные Бразилии и Аргентины провели товарищеский матч в Саудовской Аравии.
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Киселев назвал законопроект о виноделии в России революцией
Законопроект о виноделии в России, который во вторник будет рассматриваться в Госдуме в первом чтении революционен, поскольку подобного закона в истории России до сих пор не было, заявил генеральный директор МИА "Россия сегодня", председатель Союза виноградарей и виноделов России Дмитрий Киселев в интервью "Известиям".
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Убитую в Крыму пятилетнюю девочку похоронили
В Крыму на кладбище в селе Кропоткино Раздольненского района похоронили пятилетнюю девочку, в убийстве которой обвиняется ее отчим.
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Португальский нападающий туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду высказался о своем конфликте с наставником итальянской команды Маурицио Сарри, передает A Bola.
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В Липецкой области два человека погибли при пожаре
«В результате пожара погибли две женщины — личности и возраст устанавливаются», — цитирует представителя МЧС «РИА Новости».
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Grinding Gear Games анонсировала Path of Exile 2
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В Кремле закон о статусе Донбасса назвали краеугольным
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Учёные предупреждают весь мир о том, что развернулась глобальная эпидемия суперинфекции.
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В МИД прокомментировали передачу задержанных кораблей Украине
Москва никогда не отрицала, что вернет Киеву корабли, которые участвовали в провокации в Керченском проливе 2018 года, заявили в МИД.