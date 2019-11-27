Политика
Rambler News ServiceЧто ожидается на встрече Путина и Зеленского в Париже
Президенты России и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский могут встретиться в Париже на саммите «нормандской четверки» в двустороннем формате. Об этом заявил помощник президента России Юрий Ушаков, пишет «РИА Новости».
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с чего всё началось
Встреча президента РФ Владимира Путина и президента Украины Владимира Зеленского на полях "нормандского саммита" в Париже, скорее всего, состоится, сообщил помощник главы государства Юрий Ушаков.Интерфакс08:06
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Автоматически обработан 7071 источник, обновлено в 19:23, Вашингтон
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Автоматически обработан 7071 источник, обновлено в 19:23, Вашингтон
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Предложение Минфина внедрить в России гарантированный пенсионный план (ГПП) вызвало многочисленные замечания со стороны властей и бизнеса.
Общество
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Трамп подписал закон о демократии и правах человека в Гонконге
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