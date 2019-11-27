Политика

Rambler News ServiceRambler News ServiceЧто ожидается на встрече Путина и Зеленского в Париже

Президенты России и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский могут встретиться в Париже на саммите «нормандской четверки» в двустороннем формате. Об этом заявил помощник президента России Юрий Ушаков, пишет «РИА Новости».
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с чего всё началось

Ушаков назвал вероятной отдельную встречу Путина и Зеленского в Париже

Встреча президента РФ Владимира Путина и президента Украины Владимира Зеленского на полях "нормандского саммита" в Париже, скорее всего, состоится, сообщил помощник главы государства Юрий Ушаков.
Интерфакс08:06

Подробнее о событии

Путин и Зеленский могут провести встречу в Париже

РИА Новости11:58

В Кремле допустили возможность двусторонней встречи Путина с Зеленским

РБК09:29

Ушаков назвал вероятной отдельную встречу Путина и Зеленского в Париже

Интерфакс08:06

Кремль: проект документа по итогам саммита «нормандской четверки» согласован

Ведомости08:31

Ушаков заявил, что Путин и Зеленский могут провести отдельную встречу 9 декабря в Париже

ТАСС08:30

В Кремле не исключили отдельной встречи Путина и Зеленского в Париже

RT на русском08:15

Ушаков допустил двустороннюю встречу Путина и Зеленского на саммите в Париже

Известия10:04
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Автоматически обработан 7071 источник, обновлено в 19:23, Вашингтон

Путин и Зеленский найдут «окошко» для личной встречи в Париже

Вести.UZ14:40
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Автоматически обработан 7071 источник, обновлено в 19:23, Вашингтон
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СМИ сообщили о реакции Макрона на письмо Путина по ракетам

В конце сентября Путин направил письмо странам — участницам НАТО и некоторым государствам, не входящим в блок, в частности Китаю, сообщал «Коммерсантъ».
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Правительство России отменило обязательную сертификацию лекарств

«Вместо обязательной сертификации или принятия декларации о соответствии лекарственного препарата для медицинского применения (кроме иммунобиологических лекарственных препаратов) предусмотрено представление производителями или организациями, осуществляющими ввоз лекарственных препаратов в Россию, соответствующих сведений в Росздравнадзор», — говорится в справке к документу.
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200-килограммовый сын Никаса Сафронова застрял в унитазе самолета

Сын заслуженного художника России Никаса Сафронова Лука Затравкин попал в курьезную ситуацию.
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США заявили о готовности продолжить давление на Россию из-за Украины

США планируют продолжить оказывать давление на Россию в вопросе выполнения Минских соглашений.
РИА Новости 17:47
Политика

Четыре страны обратились к России с требованием по Украине

«В контексте возвращения Украине кораблей, которые были незаконно захвачены Россией в 2018 году, мы призываем РФ выполнить свои международные обязательства, обеспечив беспрепятственный доступ в украинские порты в Азовском море и свободу навигации», — добавили главы МИД четырех стран.
Lenta.ru вчера в 18:39
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Апелляционный суд округа Свеа в Швеции отклонил апелляцию «Газпрома» на решение Стокгольмского арбитража по спору с «Нафтогазом Украины», сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу украинской корпорации.
BFM.ru 09:28
Кино

Том Хиддлстон в действительности никогда не пытался получить роль Локи

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Общество

Военные в Крыму заплатят 31 млн рублей за случайный запуск ракеты

Крымский гарнизонный военный суд обязал военнослужащих Николая Зверева и Алексея Чебанова, которые 1 октября 2017 года допустили случайный пуск авиационной ракеты в Саках, выплатить Минобороны РФ 31 миллион рублей.
Российская газета вчера в 04:07
Политика

В США призвали признать Крым частью России

Американским политикам следует пересмотреть свое отношение к вопросу Крыма и признать полуостров частью территории России.
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Названы города России с лучшим качеством жизни

BFM.ru вчера в 10:19
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Средства, поступающие от продажи нефти, тратятся властями Венесуэлы на погашение долгов перед Россией и Китаем, а не на покупку продовольствия и лекарств для граждан.
REGNUM 17:41
Музыка

72-летняя София Ротару расстроена из-за нападок в Сети

«Тут же началась травля: мол, у Ротару закончились деньги, она возвращается в Россию на заработки», — рассказал «КП» концертный директор исполнительницы Сергей Лавров.
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Петербургский «Зенит» одержал победу над французским «Лионом» в матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов.
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Бывшая супруга хоккеиста Зайцева обвинила его семью в похищении детей

Бывшая жена российского хоккеиста Никиты Зайцева Маргарита обратилась в полицию с заявлением о похищении детей.
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На Netflix покажут «Ирландца» Мартина Скорсезе

На платформе Netflix 27 ноября состоится премьера нового фильма режиссера Мартина Скорсезе «Ирландец».
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Решение Дании по строительству «Северного потока-2» вступило в силу

Оператор Nord Stream 2 AG может приступить к прокладке датского участка газопровода «Северного потока-2» ввиду вступления в силу разрешения властей страны.
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Транспорт

Путин открыл платную трассу Москва—Санкт-Петербург

Президент России Владимир Путин принял участие в церемонии открытия платной трассы Москва—Санкт-Петербург М-11.
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Фото обновленной Lada 4x4 появились в Сети

Фотографии рестайлинговй версии популярного отечественного внедорожника Lada 4x4 появились в Сети.
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Представлены процессоры AMD Ryzen Threadripper 3960X и 3970X

Что касается быстродействия, то 32-ядерный 3970X на 50–100% превосходит модель Ryzen Threadripper 2990WX.
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Запуск грузового корабля «Прогресс МС-13» к МКС перенесён на 6 декабря

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Предложение Минфина внедрить в России гарантированный пенсионный план (ГПП) вызвало многочисленные замечания со стороны властей и бизнеса.
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Президент США Дональд Трамп в среду подписал закон о демократии и правах человека в Гонконге. Об этом сообщила пресс-служба Белого дома.
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