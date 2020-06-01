Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что никаких решений относительно открытия границ для всех иностранцев накануне парада Победы, который пройдет 24 июня, не принималось, передает корреспондент "Газеты.Ru".

В Кремле еще не принимали решение об открытии границ для иностранцев

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