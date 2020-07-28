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REGNUM
REGNUM

В Кремле готовят списки для награждений за голосование по поправкам

В Кремле готовят обширный список награждаемых, сообщает 28 июля РБК со ссылкой на источники.В источнике
С чего всё началось
РБК

Артистов и чиновников наградят за работу по голосованию за поправки

Что готовят в Кремле Президент Владимир Путин наградит и поощрит целый ряд граждан, участвовавших в подготовке, проведении и информировании о голосовании по поправкам в Конституцию, которое проходило с 25 июня по 1 июля.
РБК23:00
Подробнее о событии
Эхо Москвы

РБК: Путин наградит чиновников, политиков и артистов, участвовавших в подготовке поправок к Конституции

Эхо Москвы02:31
Коммерсантъ

РБК: Путин наградит чиновников и артистов за голосование по Конституции

Коммерсантъ23:33
Дождь

Артистов и чиновников наградят за работу на голосовании по поправкам

Дождь02:18
URA.Ru

Кремль наградит артистов за голосование по поправкам. Пока известны две фамилии

URA.Ru01:07
Znak.com

РБК: Путин наградит артистов, чиновников и блогеров за помощь в проведении голосования по Конституции

Znak.com00:10
РБК

Что случилось за ночь. Главные новости РБК

РБК01:05
Московский Комсомолец

СМИ: Путин наградит граждан за работу в голосовании по Конституции

Московский Комсомолец02:07
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Александр Емельяненко проиграл Магомеду Исмаилову нокаутом

Ранее "Поединок будет интересен далеко за пределами России": что говорят перед боем Емельяненко — Исмаилов Уже во втором раунде у Емельяненко появилась рассечка над глазом, которая кровоточила всю третью пятиминутку.
Александр Емельяненко проиграл Магомеду Исмаилову нокаутом
CT newsвчера в 03:32
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В Крыму назвали регионы с самыми раздражающими туристами

В свою очередь рейтинг регионов, туристы из которых вызывают у жителей Крыма симпатию, возглавили Москва («много денег, оставляют хорошие чаевые»), Сибирь и Дальний Восток («богатые ребята с нормальными запросами»), Украина («бывшие наши»), Ростов и Краснодарский край («соседи»), а также иностранцы («восторгаются всем и зовут в гости в свои страны»).
Lenta.ruвчера в 07:56
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Библиотеки в РФ обяжут выдавать книги по возрастной маркировке

«Библиотеки при формировании фондов должны соблюдать требование о классификации и маркировке информационной продукции по возрастным категориям, принимать меры по выдаче информационной продукции в соответствии с возрастом пользователей», — говорится в приказе ведомства.
URA.Ruвчера в 14:04
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Минфин готовит поправки для перечисления в ПФР конфискованных средств

В пресс-службе пояснили, что в Гражданский кодекс сейчас вносятся уточняющие поправки, что конфисковано в установленных случаях может быть не только имущество, в отношении которого не представлены доказательства, подтверждающие приобретение имущества на законные доходы, но и денежные средства — в случае отсутствия доказательств законности их получения.
Известия20:00
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Кравцов рассказал о мерах безопасности в школах в начале учебного года

Первые две недели грядущего учебного года в каждой школе России будет находиться медицинский работник, в школах проведут дезинфекцию, заявил министр просвещения РФ Сергей Кравцов.
РИА Новостивчера в 14:27
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28 июля в России отмечается день Крещения Руси

Праздник установлен в честь провозглашения христианства в качестве государственной религии в 988 году.С предложением придать этому историческому событию государственный статус выступила русская православная церковь.
ГТРК Калуга02:15
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