В Кремле готовят списки для награждений за голосование по поправкам
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В Кремле готовят списки для награждений за голосование по поправкам
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В Кремле готовят обширный список награждаемых, сообщает 28 июля РБК со ссылкой на источники.В источнике
С чего всё началось
Артистов и чиновников наградят за работу по голосованию за поправки
Что готовят в Кремле Президент Владимир Путин наградит и поощрит целый ряд граждан, участвовавших в подготовке, проведении и информировании о голосовании по поправкам в Конституцию, которое проходило с 25 июня по 1 июля.
РБК23:00
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