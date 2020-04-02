Коронавирус

Газета.RuГазета.RuВ Кремле и Минобороны рассматривают другие сценарии парада Победы

Из-за ситуации с коронавирусом власти РФ рассматривают разные сценарии проведения парада Победы. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на источники в Минобороны и Кремле.
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В Кремле и Минобороны обсудили альтернативные сценарии парада Победы

Из-за распространения коронавируса (COVID-19) власти рассматривают несколько сценариев проведения парада Победы, рассказали РБК два источника, близких к Минобороны, это подтвердил источник, близкий к администрации президента. В качестве основных собеседники РБК выделяют два.
РБК01:59

Подробнее о событии

РБК назвал альтернативные сценарии проведения парада Победы

РИА Новости03:30

В Кремле и Минобороны рассматривают альтернативные сценарии парада Победы

Коммерсантъ03:23

Российские власти из-за ситуации с коронавирусом рассматривают альтернативные сценарии юбилейного Парада Победы

Эхо Москвы04:04

Раскрыты альтернативные сценарии проведения парада Победы в Москве

Lenta.ru02:36

В Кремле и Минобороны рассматривают другие сценарии парада Победы

Газета.Ru02:29

РБК: в Кремле ищут новые варианты проведения парада Победы в условиях пандемии

URA.Ru02:37

В Кремле и Минобороны обсудили альтернативные сценарии парада Победы

РБК01:59
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Экономика

Новый налог на банковские вклады принимает Госдума

Поправки в Налоговый кодекс, согласно которым будут облагаться налогом проценты с вкладов, превышающих 1 миллион рублей, внесены в нижнюю палату парламента, сообщает ИА DEITA.
Deita.ru 31 марта в 02:15
Армия и оружие

Госдеп сравнил сокращение ядерного арсенала России и США

Россия с сентября 2019 года сократила количество ядерных боеголовок в своем арсенале на 100 штук, США - на три, свидетельствуют данные американского госдепартамента.
РИА Новости 03:03
Общество

В РФ за сутки зафиксировали еще 771 случай коронавируса

Общее число заболевших новой коронавирусной инфекцией COVID-19 в России за сутки возросло сразу на 771 и перевалило за 3,5 тысячи, сообщает оперативный штаб.
Интерфакс 03:39
Энергетика

Белоруссия закупит у России нефть по четыре доллара за баррель

По четыре доллара за баррель закупит Белоруссия нефть у России. Планируется, что общий объем закупки составит два миллиона тонн нефти.
Pravda.Ru 03:58
Общество

Кабмин утвердил правила оформления больничных для пожилых на карантине

Кабмин России утвердил порядок оформления документов о нетрудоспособности, а также назначения и выплаты пособий по временной нетрудоспособности лицам в возрасте 65 лет и старше, находящимся на карантине из-за коронавируса.
РБК 02:59
Общество

Госдума одобрила уголовное наказание для нарушителей карантина

Госдума приняла в третьем, окончательном чтении законопроект об уголовной ответственности за нарушение карантина, сообщает РИА Новости.
Толк 31 марта в 05:22
Общество

В ФМБА заявили об окончании вспышки коронавируса в России к лету

В России выявили 3548 больных коронавирусом (2475 из них — в Москве), 30 человек скончались, 235 выздоровели.
РИА Новости вчера в 20:13
Общество

В России призвали продлить нерабочую неделю

Глава Роспотребнадзора Анна Попова призвала продлить в России нерабочую неделю, которая была объявлена с 30 марта по 3 апреля указом президента Владимира Путина.
RT на русском 04:08
Происшествия

В Крыму задержаны наемники сирийских террористов

Российская газета 04:30
Политика

В США приземлился самолет Ан-124 с медоборудованием из России

Разгрузка прибывшего из России в США самолета Ан-124 "Руслан" с медицинским оборудованием идет без каких-либо проблем и задержек, сообщил ТАСС осведомленный источник в аэропорту имени Джона Кеннеди (JFK).
Газета.Ru 02:48
Авто

Обновленная Lada Vesta FL получит светодиодные фары

Обновленная LADA Vesta FL, над которой «АвтоВАЗ» работает уже давно, получит светодиодную (LED) оптику.
Автоновости дня вчера в 01:37
Происшествия

162 туриста прилетели из Таиланда в Иркутск 1 апреля

1 апреля в Иркутск вернулись из Таиланда 162 туриста.
Твой Иркутск вчера в 10:48
Происшествия

В Калининграде выявили 7 новых зараженных COVID-19

Справка "РГ" По информации регионального штаба по контролю за новой коронавирусной инфекцией на 2 апреля, в Калининградской области обследовано на COVID-19 4374 человека, из них выявлено 19 случаев заражения (5 человек выздоровело), остаются под медицинским наблюдением 1594 человека.
Российская газета 04:12
Космос

Илон Маск запретил сотрудникам SpaceX пользоваться приложением Zoom

Компания SpaceX под руководством Илона Маска ввела запрет на использование приложения Zoom, предназначенного для проведения видеоконференций.
ТАСС 02:49
Происшествия

У сотрудницы онкоцентра имени Блохина обнаружили коронавирус

Госпитализация пациентов в отделение химиотерапии и комбинированного лечения злокачественных опухолей приостановлена.
Эхо Москвы вчера в 18:05
Общество

В России упростили правила техосмотра автомобилей

Государственная дума приняла ряд поправок, изменяющих порядок прохождения обязательного техосмотра для автомобилей.
Дождь вчера в 01:39
Происшествия

Умершая от пневмонии пермская журналистка была заражена коронавирусом

Интерфакс 02:56
Экономика

В России ввели кредитные каникулы из-за коронавируса

В России ввели кредитные каникулы из-за коронавируса, соответствующий закон приняла Госдума, передает РИА Новости.
Lenta.ru вчера в 07:59
Культура

Слепаков написал песню про коронавирус

Известный комик Семен Слепаков выложил на своем YouTube-канале песню, посвященную эпидемии коронавируса.
Инвест-Форсайт вчера в 12:24
Общество

Село в ЯНАО закроют на карантин после первых в регионе заражений коронавирусом

Ранее 2 апреля стало известно, что в России за сутки зафиксирован 771 новый случай заражения коронавирусом, а общее число заболевших достигло 3548 человек.
Известия 04:37
Финансы

Рубль укрепился к доллару и евро на фоне скачка цен на нефть

Рубль вырос по отношению к бивалютной корзине на фоне дорожающей нефти, свидетельствуют данные торгов.
Вести.Ru 03:26
Общество

На Ставрополье увеличилось до 11 число заразившихся коронавирусом

Ставрополь, 2 апреля 2020, 11:35 — REGNUM В Ставропольском крае за прошедшие сутки число заразившихся коронавирусной инфекцией выросло до 11 человек.
REGNUM 04:35
Общество

Странные случаи смерти от COVID-19 зафиксированы в Италии

Российские военные врачи, борющиеся с коронавирусом в Италии, рассказали о странных случаях смерти пациентов с подтвержденным диагнозом.
REGNUM 01:20
Здоровье

В Нижегородской области выявлено 12 случаев заражения коронавирусом

По состоянию на 31 марта в Нижегородской области официального зарегистрировано 12 случаев заражения коронавирусной инфекцией, из них один - за последние сутки.
АПН - Нижний Новгород 31 марта в 06:53
Шоу-бизнес

Павел Прилучный вернулся к семье

Популярный актер Павел Прилучный вернулся к семье и снова живет в одном доме с Агатой Муцениеце.
Территория новостей вчера в 12:24
Армия и оружие

В Германии оценили ситуацию со средствами защиты против коронавируса

Глава Минобороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр заявила, что вооруженные силы страны страдают из-за нехватки средств защиты на фоне пандемии коронавируса.
Московский Комсомолец 04:03
Здоровье

ФСИН отрицает вспышку пневмонии в СИЗО «Матросская тишина»

Информация о возможной вспышке пневмонии в московском СИЗО «Матросская Тишина» не соответствует действительности, заявили в пресс-службе регионального управления Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН).
Коммерсантъ 04:19
Общество

В Москве умерших с коронавирусом похоронят в закрытых гробах

В Москве умерших граждан с диагностированным коронавирусом решили хоронить в закрытых гробах, чтобы не допустить распространения инфекции.
Lenta.ru 04:39
Происшествия

Из больницы в Коммунарке за сутки выписаны 35 пациентов

RT на русском вчера в 01:57
Политика

Парламент Белоруссии ратифицировал визовое соглашение с ЕС

Палата представителей Белоруссии ратифицировала соглашение с ЕС об упрощении выдачи виз.
Lenta.ru 04:36
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