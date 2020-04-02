Коронавирус
Газета.RuВ Кремле и Минобороны рассматривают другие сценарии парада Победы
Из-за ситуации с коронавирусом власти РФ рассматривают разные сценарии проведения парада Победы. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на источники в Минобороны и Кремле.
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с чего всё началось
Из-за распространения коронавируса (COVID-19) власти рассматривают несколько сценариев проведения парада Победы, рассказали РБК два источника, близких к Минобороны, это подтвердил источник, близкий к администрации президента. В качестве основных собеседники РБК выделяют два.РБК01:59
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Политика
Путин продлил режим нерабочих дней до конца апреля
Режим нерабочих дней продлен решением президента Российской Федерации Владимира Путина. Об этом он заявил в своем обращении к россиянам.
ЦДИ ПО 10:06
Общество
Мэр Москвы утвердил штрафы за нарушение самоизоляции
Мосгордума приняла закон, который вводит штраф от 4 тыс. рублей за нарушение режима повышенной готовности физическими лицами, в том числе, самоизоляции.
Известия 08:56
Общество
Странные случаи смерти от COVID-19 зафиксированы в Италии
Российские военные врачи, борющиеся с коронавирусом в Италии, рассказали о странных случаях смерти пациентов с подтвержденным диагнозом.
REGNUM 01:20
Общество
Олег Тиньков уходит с поста главы совета директоров «Тинькофф Банка»
Москва, 2 апреля 2020, 17:36 — REGNUM Бинесмен Олег Тиньков намерен в ближайших недели покинуть пост председателя правления «Тинькофф Банка» и передать свои акции в семейный траст, передаёт 2 апреля РБК.
REGNUM 10:36
Общество
В Бергамо российским медикам сварили борщ
Российским военным медикам и специалистам, прибывшим в Бергамо для оказания помощи в борьбе с пандемией коронавируса, в местной столовой приготовили борщ.
ТАСС 09:24
Общество
Изменился срок предоставления налоговой отчетности
31 марта 2020 года Госдумой принят федеральный закон, который внес изменения в п.7 ст.6 Налогового Кодекса Российской Федерации.
Молодежная газета (Уфа) вчера в 01:52
Общество
В США из-за коронавируса поставлен новый рекорд по безработице
Число инфицированных коронавирусом в США превысило 200 тысяч человек, а летальных исходов свыше 5 тысяч.
Российская газета 09:25
Политика
Губернатор Архангельской области объявил об отставке
Губернатор Архангельской области Игорь Орлов объявил об отставке, передает ТАСС.
Медиазона 09:53
Шоу-бизнес
Дженнифер Лопес снова доказала, что ее пресс в отличной форме
Дженнифер Лопес снова доказала, что ее пресс в отличной форме. Ее новые фото - мощная мотивация для тех, кто хочет начать бегать по утрам.
Территория новостей 10:15
Финансы
Социальные фонды могут недосчитаться 2,3 триллиона рублей
Пенсионный фонд России (ПФР) и фонды социального и медицинского страхования (ФОМС и ФСС) могут недополучить от 200 миллиардов руб. до 2,3 триллиона руб. страховых взносов, пишут "Ведомости" со ссылкой на экспертов Высшей школы экономики (ВШЭ).
Вести.Ru вчера в 05:17
Политика
Путин поручил ввести особый порядок передвижения в России
Президент России Владимир Путин поручил установить в регионах страны особый порядок передвижения граждан и транспортных средств.
Lenta.ru 10:26
Футбол
Роналду победил Месси в голосовании болельщиков
Победил в виртуальном соревновании португалец – Криштиану Роналду. Организаторы устроили полноценный плей-офф.
ГЛАС.RU 10:34
Происшествия
Умар Джабраилов попытался покончить с собой
Lenta.ru 10:28
Происшествия
Задержаны сразу два замначальника следственного департамента МВД
Сотрудники ФСБ и СКР, прервав режим самоизоляции и карантина, нагрянули сегодня с обысками к генерал-майорам юстиции Александру Красовскому и Александру Бирюкову, а также следователю СД МВД полковнику Александру Брянцеву.
Коммерсантъ 09:02
Общество
Нерабочую неделю в России могут продлить
Логика состоит в том, что инкубационный период коронавируса составляет 14 дней, поэтому и период самоизоляции желательно продлить хотя бы до двух недель.
78.ru 01:50
Общество
В Забайкалье запретили продажу алкоголя
Губернатор Забайкальского края Александр Осипов запретил розничную продажу алкоголя на время действия режима самоизоляции из-за коронавируса, говорится в соответствующем постановлении.
Ведомости 08:50
Общество
Матвиенко объяснила выросший спрос на водку среди россиян
Жители России стали чаще приобретать водку из-за нехватки дезинфицирующих средств на фоне распространения коронавируса.
РБК 09:36
Энергетика
Новак допустил дальнейшее падение спроса на нефть в мире
Сокращение потребления нефти в мире в случае продления существующих карантинных мер может вызвать падение спроса на неё в ближайшие недели на величину до 20 миллионов баррелей в сутки, считает глава Минэнерго РФ Александр Новак.
РИА Новости 10:34
Транспорт
Челябинскую область закрыли для въезда автомобилей из других регионов
В полиции пояснили, что если жители других регионов пытаются пересечь границы Челябинской области, им объясняют все риски, связанные с коронавирусом, их убеждают вернуться домой и придерживаться там режима самоизоляции.
РБК 08:36
Экономика
Fitch спрогнозировал рецессию в России
Рейтинговое агентство Fitch Ratings вновь изменило прогноз о российской экономике: если в марте аналитики ожидали роста ВВП на менее чем 1%, то теперь прогнозируют рецессию.
РБК 10:30
Биатлон
Драчева обвинили в растрате денег Союза биатлонистов России на жену
Исполнительный директор Союза биатлонистов России Сергей Голиков обвинил главу СБР Владимира Драчева в трате денег организации на нужды супруги.
РИА Новости 07:05
Космос
В калужском небе засняли спутники Илона Маска
На днях в поселке Товарково недалеко от Калуги местные жители заметили на небе спутники проекта Starlink.
Калужский перекресток 09:15
Общество
Роспотребнадзор посоветовал не запасаться продуктами
Роспотребнадзор не рекомендует согражданам делать запасы продуктов, отметив, что магазины продолжают работать и еда в них есть.
Интерфакс 02:36
Общество
Сбербанк и Mail.ru Group стали владельцами сервиса доставки «Самокат»
Сервис экспресс-доставки продуктов «Самокат» стал частью совместного предприятия Сбербанка и Mail.Ru Group, пишут «Ведомости».
Sostav.ru 10:25
Общество
Утверждены временные правила оформления больничных людям старше 65 лет
Москва, 2 апреля 2020, 08:58 — REGNUM В России утверждены временные правила оформления больничных листов и выплаты пособий по временной нетрудоспособности в период карантина по коронавирусу гражданам старше 65 лет.
REGNUM 01:58
Общество
Выходная неделя: Куда жаловаться, если вас незаконно вызвали на работу
Если Вы считаете, что работодатель нарушает права, вызывая вас на работу с 30 марта по 3 апреля 2020 года, можно обратиться на Горячую линию по вопросам выплаты заработной платы федерального ведомства, заполнив форму.
Саратов 24 29 марта в 23:43
Политика
«Открытые медиа»: АП, мэрия Москвы и правительство спорят - на какое время продлить «карантин»
Администрация президента, московская мэрия и правительство поспорили о том, до какого числа следует продлевать ограничения, связанные с коронавирусом, рассказали собеседники «Открытых медиа».
Весьма 05:24
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В подъезде Брянска вывесили объявление о заражённых COVID-19 соседях
Брянск, 2 апреля 2020, 13:22 — REGNUM Объявление-предупреждение о заражённых коронавирусом соседях появилось в одном из подъездов многоэтажного дома в Брянске.
REGNUM 06:22
Здоровье
Врач рассказал, как поддержать иммунитет во время самоизоляции
Врач-инфекционист Илья Акинфиев в беседе с телеканалом "Звезда" рассказал, что лекарства для поддержания или повышения иммунитета применяются только для лечения заболеваний, а препараты для профилактики ОРВИ, которые продаются в аптеках, — это чаще всего просто маркетинговый ход.
РИА Новости 05:07
Армия и оружие
Северный флот получит 5 новых атомных «Ясеней»
Сообщается, что оборонным ведомством был утвержден окончательный план развертывания новейших многоцелевых атомных субмарин проекта 885М «Ясень-М» с крылатыми ракетами «Калибр» и гиперзвуковым вооружением «Циркон».
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