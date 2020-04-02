Из-за распространения коронавируса (COVID-19) власти рассматривают несколько сценариев проведения парада Победы, рассказали РБК два источника, близких к Минобороны, это подтвердил источник, близкий к администрации президента. В качестве основных собеседники РБК выделяют два.

с чего всё началось

Из-за ситуации с коронавирусом власти РФ рассматривают разные сценарии проведения парада Победы. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на источники в Минобороны и Кремле.

В Кремле и Минобороны рассматривают другие сценарии парада Победы

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