Коронавирус

Газета.RuГазета.RuВ Кремле и Минобороны рассматривают другие сценарии парада Победы

Из-за ситуации с коронавирусом власти РФ рассматривают разные сценарии проведения парада Победы. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на источники в Минобороны и Кремле.
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В Кремле и Минобороны обсудили альтернативные сценарии парада Победы

Из-за распространения коронавируса (COVID-19) власти рассматривают несколько сценариев проведения парада Победы, рассказали РБК два источника, близких к Минобороны, это подтвердил источник, близкий к администрации президента. В качестве основных собеседники РБК выделяют два.
РБК01:59

Подробнее о событии

В России рассматривают различные сценарии парада Победы

Газета.Ru06:03

Раскрыты альтернативные сценарии проведения парада Победы в Москве

Lenta.ru02:36

В Кремле и Минобороны рассматривают альтернативные сценарии парада Победы

Коммерсантъ03:23

РБК: в Кремле ищут новые варианты проведения парада Победы в условиях пандемии

URA.Ru02:37

РБК назвал альтернативные сценарии проведения парада Победы

РИА Новости03:30

Парад Победы может состояться осенью

Эхо Москвы05:03

В Кремле и Минобороны обсудили альтернативные сценарии парада Победы

РБК01:59
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Автоматически обработано 7130 источников, обновлено в 10:53, Ашберн
Политика

Путин продлил режим нерабочих дней до конца апреля

Режим нерабочих дней продлен решением президента Российской Федерации Владимира Путина. Об этом он заявил в своем обращении к россиянам.
ЦДИ ПО 10:06
Общество

Мэр Москвы утвердил штрафы за нарушение самоизоляции

Мосгордума приняла закон, который вводит штраф от 4 тыс. рублей за нарушение режима повышенной готовности физическими лицами, в том числе, самоизоляции.
Известия 08:56
Общество

Странные случаи смерти от COVID-19 зафиксированы в Италии

Российские военные врачи, борющиеся с коронавирусом в Италии, рассказали о странных случаях смерти пациентов с подтвержденным диагнозом.
REGNUM 01:20
Общество

Олег Тиньков уходит с поста главы совета директоров «Тинькофф Банка»

Москва, 2 апреля 2020, 17:36 — REGNUM Бинесмен Олег Тиньков намерен в ближайших недели покинуть пост председателя правления «Тинькофф Банка» и передать свои акции в семейный траст, передаёт 2 апреля РБК.
REGNUM 10:36
Общество

В Бергамо российским медикам сварили борщ

Российским военным медикам и специалистам, прибывшим в Бергамо для оказания помощи в борьбе с пандемией коронавируса, в местной столовой приготовили борщ.
ТАСС 09:24
Общество

Изменился срок предоставления налоговой отчетности

31 марта 2020 года Госдумой принят федеральный закон, который внес изменения в п.7 ст.6 Налогового Кодекса Российской Федерации.
Молодежная газета (Уфа) вчера в 01:52
Общество

В США из-за коронавируса поставлен новый рекорд по безработице

Число инфицированных коронавирусом в США превысило 200 тысяч человек, а летальных исходов свыше 5 тысяч.
Российская газета 09:25
Политика

Губернатор Архангельской области объявил об отставке

Губернатор Архангельской области Игорь Орлов объявил об отставке, передает ТАСС.
Медиазона 09:53
Шоу-бизнес

Дженнифер Лопес снова доказала, что ее пресс в отличной форме

Дженнифер Лопес снова доказала, что ее пресс в отличной форме. Ее новые фото - мощная мотивация для тех, кто хочет начать бегать по утрам.
Территория новостей 10:15
Финансы

Социальные фонды могут недосчитаться 2,3 триллиона рублей

Пенсионный фонд России (ПФР) и фонды социального и медицинского страхования (ФОМС и ФСС) могут недополучить от 200 миллиардов руб. до 2,3 триллиона руб. страховых взносов, пишут "Ведомости" со ссылкой на экспертов Высшей школы экономики (ВШЭ).
Вести.Ru вчера в 05:17
Политика

Путин поручил ввести особый порядок передвижения в России

Президент России Владимир Путин поручил установить в регионах страны особый порядок передвижения граждан и транспортных средств.
Lenta.ru 10:26
Футбол

Роналду победил Месси в голосовании болельщиков

Победил в виртуальном соревновании португалец – Криштиану Роналду. Организаторы устроили полноценный плей-офф.
ГЛАС.RU 10:34
Происшествия

Умар Джабраилов попытался покончить с собой

Lenta.ru 10:28
Происшествия

Задержаны сразу два замначальника следственного департамента МВД

Сотрудники ФСБ и СКР, прервав режим самоизоляции и карантина, нагрянули сегодня с обысками к генерал-майорам юстиции Александру Красовскому и Александру Бирюкову, а также следователю СД МВД полковнику Александру Брянцеву.
Коммерсантъ 09:02
Общество

Нерабочую неделю в России могут продлить

Логика состоит в том, что инкубационный период коронавируса составляет 14 дней, поэтому и период самоизоляции желательно продлить хотя бы до двух недель.
78.ru 01:50
Общество

В Забайкалье запретили продажу алкоголя

Губернатор Забайкальского края Александр Осипов запретил розничную продажу алкоголя на время действия режима самоизоляции из-за коронавируса, говорится в соответствующем постановлении.
Ведомости 08:50
Общество

Матвиенко объяснила выросший спрос на водку среди россиян

Жители России стали чаще приобретать водку из-за нехватки дезинфицирующих средств на фоне распространения коронавируса.
РБК 09:36
Энергетика

Новак допустил дальнейшее падение спроса на нефть в мире

Сокращение потребления нефти в мире в случае продления существующих карантинных мер может вызвать падение спроса на неё в ближайшие недели на величину до 20 миллионов баррелей в сутки, считает глава Минэнерго РФ Александр Новак.
РИА Новости 10:34
Транспорт

Челябинскую область закрыли для въезда автомобилей из других регионов

В полиции пояснили, что если жители других регионов пытаются пересечь границы Челябинской области, им объясняют все риски, связанные с коронавирусом, их убеждают вернуться домой и придерживаться там режима самоизоляции.
РБК 08:36
Экономика

Fitch спрогнозировал рецессию в России

Рейтинговое агентство Fitch Ratings вновь изменило прогноз о российской экономике: если в марте аналитики ожидали роста ВВП на менее чем 1%, то теперь прогнозируют рецессию.
РБК 10:30
Биатлон

Драчева обвинили в растрате денег Союза биатлонистов России на жену

Исполнительный директор Союза биатлонистов России Сергей Голиков обвинил главу СБР Владимира Драчева в трате денег организации на нужды супруги.
РИА Новости 07:05
Космос

В калужском небе засняли спутники Илона Маска

На днях в поселке Товарково недалеко от Калуги местные жители заметили на небе спутники проекта Starlink.
Калужский перекресток 09:15
Общество

Роспотребнадзор посоветовал не запасаться продуктами

Роспотребнадзор не рекомендует согражданам делать запасы продуктов, отметив, что магазины продолжают работать и еда в них есть.
Интерфакс 02:36
Общество

Сбербанк и Mail.ru Group стали владельцами сервиса доставки «Самокат»

Сервис экспресс-доставки продуктов «Самокат» стал частью совместного предприятия Сбербанка и Mail.Ru Group, пишут «Ведомости».
Sostav.ru 10:25
Общество

Утверждены временные правила оформления больничных людям старше 65 лет

Москва, 2 апреля 2020, 08:58 — REGNUM В России утверждены временные правила оформления больничных листов и выплаты пособий по временной нетрудоспособности в период карантина по коронавирусу гражданам старше 65 лет.
REGNUM 01:58
Общество

Выходная неделя: Куда жаловаться, если вас незаконно вызвали на работу

Если Вы считаете, что работодатель нарушает права, вызывая вас на работу с 30 марта по 3 апреля 2020 года, можно обратиться на Горячую линию по вопросам выплаты заработной платы федерального ведомства, заполнив форму.
Саратов 24 29 марта в 23:43
Политика

«Открытые медиа»: АП, мэрия Москвы и правительство спорят - на какое время продлить «карантин»

Администрация президента, московская мэрия и правительство поспорили о том, до какого числа следует продлевать ограничения, связанные с коронавирусом, рассказали собеседники «Открытых медиа».
Весьма 05:24
Происшествия

В подъезде Брянска вывесили объявление о заражённых COVID-19 соседях

Брянск, 2 апреля 2020, 13:22 — REGNUM Объявление-предупреждение о заражённых коронавирусом соседях появилось в одном из подъездов многоэтажного дома в Брянске.
REGNUM 06:22
Здоровье

Врач рассказал, как поддержать иммунитет во время самоизоляции

Врач-инфекционист Илья Акинфиев в беседе с телеканалом "Звезда" рассказал, что лекарства для поддержания или повышения иммунитета применяются только для лечения заболеваний, а препараты для профилактики ОРВИ, которые продаются в аптеках, — это чаще всего просто маркетинговый ход.
РИА Новости 05:07
Армия и оружие

Северный флот получит 5 новых атомных «Ясеней»

Сообщается, что оборонным ведомством был утвержден окончательный план развертывания новейших многоцелевых атомных субмарин проекта 885М «Ясень-М» с крылатыми ракетами «Калибр» и гиперзвуковым вооружением «Циркон».
Военное дело 03:30
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