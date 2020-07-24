Митинги в Хабаровске организованы не из-за рубежа, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. При этом он отметил, что со временем к протестам присоединились "квази- и псевдооппозиционеры", а также "специальные дебоширы".

В Кремле исключили, что митинги в Хабаровске организованы из-за рубежа

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