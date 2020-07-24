Политика
РИА НовостиВ Кремле исключили, что митинги в Хабаровске организованы из-за рубежа
Митинги в Хабаровске организованы не из-за рубежа, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. При этом он отметил, что со временем к протестам присоединились "квази- и псевдооппозиционеры", а также "специальные дебоширы".
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Политика
МИД России прокомментировал заявление Помпео об альянсе против Китая
«Заявление Помпео о возможности втянуть Москву в антикитайскую кампанию США рассматриваем как очередную наивную попытку осложнить российско-китайское партнёрство, вбить клин в дружественные связи между Россией и Китаем», — цитирует Захарову пресс-служба МИД.
RT на русском 11:11
Финансы
Банк России снизил ключевую ставку до 4,25% годовых
В пятницу, 24 июля, совет директоров Банка России принял решение снизить ключевую ставку на 0,25 процентного пункта — до 4,25% годовых.
RT на русском 10:41
Футбол
Защитник «Зенита» попрощался с «Уфой»
Защитник «Зенита» Данил Круговой попрощался с «Уфой», где играл в аренде. Теперь он возвращается в петербургский клуб.
Спорт день за днем 06:51
Политика
Хабаровский врио губернатора уволил трех чиновников команды Фургала
Дегтярев был назначен врио главы региона 20 июля, через 11 дней после задержания губернатора Сергея Фургала.
Ведомости вчера в 22:44
Происшествия
После драк армян и азербайджанцев в Москве задержаны 25 человек
Главное управление МВД по Москве сообщило о задержании более 25 человек, участвовавших в нескольких массовых драках на юго-востоке столицы.
Коммерсантъ 11:03
Футбол
Источник: Глушаков покинет «Ахмат»
Газета.Ru 08:16
Здоровье
В Волгоградской области продлили ограничения из-за коронавируса
Срок действия существующих ограничений истекает на следующей неделе, но было принято их продлить и усилить.
МТВ онлайн 07:23
Политика
Зеленский назвал условие для прекращения огня в Донбассе с 27 июля
Верю, что с 27 числа наступит момент, когда будет устойчивое прекращение огня, — отметил Зеленский.
News.ru вчера в 11:05
Политика
Помпео признал, что США «немного опоздали на вечеринку в Арктике»
Аргументы недели 22 июля в 15:17
Политика
В Керчи спустили на воду малый ракетный корабль «Циклон»
В Керчи на судостроительном заводе "Залив" состоялся торжественный спуск на воду малого ракетного корабля "Циклон" проекта 22800 "Каракурт", заложенного в 2016 году.
Российская газета 06:23
Происшествия
Человек погиб в столкновении поезда с пожарной машиной на Алтае
В Алтайском крае один человек погиб и еще несколько пострадали из-за столкновения грузового поезда с пожарной машиной, сообщили "Интерфаксу" в пятницу в пресс-центре регионального правительства.
Интерфакс 07:19
Единоборства
Магомед Исмаилов заявил, что победит Александра Емельяненко нокаутом
Российский боец ММА Магомед Исмаилов поделился ожиданиями от предстоящего поединка с соотечественником Александром Емельяненко.
Bookmaker-ratings.ru 08:00
Футбол
Воробьев пожелал удачи подмосковным «Химкам» в матче с «Зенитом»
Губернатор Московской области Андрей Воробьев накануне встречи футбольных команд «Химки» и «Зенит» пожелал удачи подмосковным футболистам.
МИР 24 10:22
Общество
Россия с 1 августа возобновит международное авиасообщение
1. Россия возобновляет международное авиасообщение с 1 августа Россия возобновляет международное авиасообщение с 1 августа.
Lenta.ru 07:36
Политика
Инициаторов Евромайдана изобличили
Бывший депутат Верховной Рады Украины Давид Жвания, который в 2014 году был соратником Петра Порошенко, изобличил инициаторов Евромайдана.
Lenta.ru 10:55
Футбол
«Зенит» договорился о переходе Деяна Ловрена за 12 миллионов евро
Петербургский дневник 09:35
Шоу-бизнес
Регина Тодоренко показала фигуру в «солнечном» купальнике
Популярная украинская телеведущая и певица Регина Тодоренко продемонстрировала фигуру в «солнечном» купальнике.
Территория новостей 06:30
Общество
Памятнику Высоцкому на Ваганьковском кладбище поменяли выражение лица
К 35-летию со дня установки памятника на могилу Владимира Высоцкого, скульптор поменял выражение бронзового лица поэта.
Российская газета вчера в 14:43
Шоу-бизнес
Жена Буйнова рассказала о здоровье певца после операции
Поклонники творчества Буйнова забеспокоились о состоянии здоровья певца после его публикации в Instagram, сделанной в среду, 22 июля.
Слово и Дело 07:23
Происшествия
В Киевской области бизнесмена расстреляли в его автомобиле
Неизвестный расстрелял бизнесмена в его автомобиле в Киевской области, правоохранители ищут вооруженного злоумышленника, сообщила в пятницу пресс-служба областного управления Национальной полиции Украины.
РИА Новости 06:49
Наука
Препарат от сердечного приступа разработали австралийские ученые
Ученые из Университета Монаша (Мельбурн, Австралия) разработали препарат, который способен предотвратить сердечный приступ.
МедиаПоток 06:41
Экономика
ЦБ получил предложение о введении пенсионного налогового вычета
Авторы считают, что пенсионный налоговый вычет может стать «мощным стимулом» для россиян, чтобы начать копить деньги на старость.
BFM.ru 04:55
Игры
Опубликован первый трейлер S.T.A.L.K.E.R. 2
По аналогии с главным конкурентом в лице Sony компания Microsoft провела презентацию, на которой показала игры для консоли нового поколения Xbox Series X. Какие трейлеры увидели зрители - в материале "Газеты.Ru".
Газета.Ru 02:25
Экономика
«Газпром» и «Росатом» начнут производить «чистый» водород в 2024 году
До 2024 года «Газпром» будет изучать применение водорода и метано-водородного топлива в газовых установках (газотурбинных двигателях, газовых бойлерах и т.д.) и в качестве моторного топлива в разных видах транспорта.
РБК 22 июля в 09:53
Шоу-бизнес
В Сети поразились сходству дочери Кристины Орбакайте со звездной мамой
Поклонники артистки поразились сходству девочки со звездной мамой.
Evo-rus.com 07:27
Экономика
Американской экономике пообещали двойное падение
Если американские власти не согласуют новый пакет спасительных мер, экономику страны ждет очередной спад — так называемое двойное падение.
Lenta.ru 11:19
Шоу-бизнес
Настя Ивлеева рассказала, как ей удалось похудеть за короткий срок
Блогер и телеведущая Настя Ивлеева решила рассказать своим подписчикам о том, как именно ей удалось похудеть на 10 килограмм.
Live24 09:03
Происшествия
Фигурант дела «Нового величия» обвинил оперативников в изнасиловании
Фигурант дела «Нового величия», которое рассматривает сейчас Люблинский районный суд Москвы, опубликовал рассказ о своем задержании.
Инфо24 09:05
Здоровье
В Челябинске появилось 100 новых мест для больных короновирусом
КП - Челябинск 09:04
Технологии
Старые ПК начали получать свежайшую Windows 10 автоматически
В результате, Windows 10 May 2020 Update начало распространяться для гораздо более широкого круга устройств, включая более старые компьютеры.
iXBT.com 10:17