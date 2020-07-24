Политика

РИА НовостиРИА НовостиВ Кремле исключили, что митинги в Хабаровске организованы из-за рубежа

Митинги в Хабаровске организованы не из-за рубежа, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. При этом он отметил, что со временем к протестам присоединились "квази- и псевдооппозиционеры", а также "специальные дебоширы".
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Подробнее о событии

Песков сообщил об участии в хабаровских митингах «приезжих дебоширов»

Интерфакс05:42

Кремль оценил роль иностранцев в протестах в Хабаровске

РБК06:14

Кремль признал «отечественные корни» у митингов в Хабаровске

Хабаров.today06:11

Кремль не считает, что митинги в Хабаровске организовали иностранцы

Коммерсантъ05:47

Песков отрицает организацию акций в Хабаровске из-за рубежа

Газета.Ru06:29

В Кремле исключили, что митинги в Хабаровске организованы из-за рубежа

РИА Новости07:34

Песков заявил, что митинги в Хабаровске не были организованы из-за рубежа

ТАСС05:18
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Политика

МИД России прокомментировал заявление Помпео об альянсе против Китая

«Заявление Помпео о возможности втянуть Москву в антикитайскую кампанию США рассматриваем как очередную наивную попытку осложнить российско-китайское партнёрство, вбить клин в дружественные связи между Россией и Китаем», — цитирует Захарову пресс-служба МИД.
RT на русском 11:11
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Банк России снизил ключевую ставку до 4,25% годовых

В пятницу, 24 июля, совет директоров Банка России принял решение снизить ключевую ставку на 0,25 процентного пункта — до 4,25% годовых.
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Футбол

Защитник «Зенита» попрощался с «Уфой»

Защитник «Зенита» Данил Круговой попрощался с «Уфой», где играл в аренде. Теперь он возвращается в петербургский клуб.
Спорт день за днем 06:51
Политика

Хабаровский врио губернатора уволил трех чиновников команды Фургала

Дегтярев был назначен врио главы региона 20 июля, через 11 дней после задержания губернатора Сергея Фургала.
Ведомости вчера в 22:44
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Происшествия

После драк армян и азербайджанцев в Москве задержаны 25 человек

Главное управление МВД по Москве сообщило о задержании более 25 человек, участвовавших в нескольких массовых драках на юго-востоке столицы.
Коммерсантъ 11:03
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Футбол

Источник: Глушаков покинет «Ахмат»

Газета.Ru 08:16
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В Волгоградской области продлили ограничения из-за коронавируса

Срок действия существующих ограничений истекает на следующей неделе, но было принято их продлить и усилить.
МТВ онлайн 07:23
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Политика

Зеленский назвал условие для прекращения огня в Донбассе с 27 июля

Верю, что с 27 числа наступит момент, когда будет устойчивое прекращение огня, — отметил Зеленский.
News.ru вчера в 11:05
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Политика

Помпео признал, что США «немного опоздали на вечеринку в Арктике»

Аргументы недели 22 июля в 15:17
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Политика

В Керчи спустили на воду малый ракетный корабль «Циклон»

В Керчи на судостроительном заводе "Залив" состоялся торжественный спуск на воду малого ракетного корабля "Циклон" проекта 22800 "Каракурт", заложенного в 2016 году.
Российская газета 06:23
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Происшествия

Человек погиб в столкновении поезда с пожарной машиной на Алтае

В Алтайском крае один человек погиб и еще несколько пострадали из-за столкновения грузового поезда с пожарной машиной, сообщили "Интерфаксу" в пятницу в пресс-центре регионального правительства.
Интерфакс 07:19
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Единоборства

Магомед Исмаилов заявил, что победит Александра Емельяненко нокаутом

Российский боец ММА Магомед Исмаилов поделился ожиданиями от предстоящего поединка с соотечественником Александром Емельяненко.
Bookmaker-ratings.ru 08:00
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Футбол

Воробьев пожелал удачи подмосковным «Химкам» в матче с «Зенитом»

Губернатор Московской области Андрей Воробьев накануне встречи футбольных команд «Химки» и «Зенит» пожелал удачи подмосковным футболистам.
МИР 24 10:22
Общество

Россия с 1 августа возобновит международное авиасообщение

1. Россия возобновляет международное авиасообщение с 1 августа Россия возобновляет международное авиасообщение с 1 августа.
Lenta.ru 07:36
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Политика

Инициаторов Евромайдана изобличили

Бывший депутат Верховной Рады Украины Давид Жвания, который в 2014 году был соратником Петра Порошенко, изобличил инициаторов Евромайдана.
Lenta.ru 10:55
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Футбол

«Зенит» договорился о переходе Деяна Ловрена за 12 миллионов евро

Петербургский дневник 09:35
Шоу-бизнес

Регина Тодоренко показала фигуру в «солнечном» купальнике

Популярная украинская телеведущая и певица Регина Тодоренко продемонстрировала фигуру в «солнечном» купальнике.
Территория новостей 06:30
Общество

Памятнику Высоцкому на Ваганьковском кладбище поменяли выражение лица

К 35-летию со дня установки памятника на могилу Владимира Высоцкого, скульптор поменял выражение бронзового лица поэта.
Российская газета вчера в 14:43
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Шоу-бизнес

Жена Буйнова рассказала о здоровье певца после операции

Поклонники творчества Буйнова забеспокоились о состоянии здоровья певца после его публикации в Instagram, сделанной в среду, 22 июля.
Слово и Дело 07:23
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Происшествия

В Киевской области бизнесмена расстреляли в его автомобиле

Неизвестный расстрелял бизнесмена в его автомобиле в Киевской области, правоохранители ищут вооруженного злоумышленника, сообщила в пятницу пресс-служба областного управления Национальной полиции Украины.
РИА Новости 06:49
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Наука

Препарат от сердечного приступа разработали австралийские ученые

Ученые из Университета Монаша (Мельбурн, Австралия) разработали препарат, который способен предотвратить сердечный приступ.
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Экономика

ЦБ получил предложение о введении пенсионного налогового вычета

Авторы считают, что пенсионный налоговый вычет может стать «мощным стимулом» для россиян, чтобы начать копить деньги на старость.
BFM.ru 04:55
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Игры

Опубликован первый трейлер S.T.A.L.K.E.R. 2

По аналогии с главным конкурентом в лице Sony компания Microsoft провела презентацию, на которой показала игры для консоли нового поколения Xbox Series X. Какие трейлеры увидели зрители - в материале "Газеты.Ru".
Газета.Ru 02:25
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Экономика

«Газпром» и «Росатом» начнут производить «чистый» водород в 2024 году

До 2024 года «Газпром» будет изучать применение водорода и метано-водородного топлива в газовых установках (газотурбинных двигателях, газовых бойлерах и т.д.) и в качестве моторного топлива в разных видах транспорта.
РБК 22 июля в 09:53
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Шоу-бизнес

В Сети поразились сходству дочери Кристины Орбакайте со звездной мамой

Поклонники артистки поразились сходству девочки со звездной мамой.
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Экономика

Американской экономике пообещали двойное падение

Если американские власти не согласуют новый пакет спасительных мер, экономику страны ждет очередной спад — так называемое двойное падение.
Lenta.ru 11:19
Шоу-бизнес

Настя Ивлеева рассказала, как ей удалось похудеть за короткий срок

Блогер и телеведущая Настя Ивлеева решила рассказать своим подписчикам о том, как именно ей удалось похудеть на 10 килограмм.
Live24 09:03
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Фигурант дела «Нового величия» обвинил оперативников в изнасиловании

Фигурант дела «Нового величия», которое рассматривает сейчас Люблинский районный суд Москвы, опубликовал рассказ о своем задержании.
Инфо24 09:05
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В Челябинске появилось 100 новых мест для больных короновирусом

КП - Челябинск 09:04
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Технологии

Старые ПК начали получать свежайшую Windows 10 автоматически

В результате, Windows 10 May 2020 Update начало распространяться для гораздо более широкого круга устройств, включая более старые компьютеры.
iXBT.com 10:17
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