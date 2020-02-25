Политика
РБКВ Кремле исключили проработку двусторонней встречи Путина и Эрдогана
Россия и Турция не прорабатывают возможность встречи лидеров двух стран, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК. Так он прокомментировал слова турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана о том, что он встретится с Владимиром Путиным не позднее 5 марта.
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Бывший президент Египта Хосни Мубарак умер в возрасте 91 года, сообщило государственное телевидение страны.
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Россия назначила нового торгпреда на Украине
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Самолет турецкой авиакомпании Turkish Airlines, летевший из Тегерана в Стамбул, совершил экстренную посадку в Анкаре в связи с подозрением на коронавирус у одного из пассажиров, передает телеканал NTV.
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Происшествия
В Екатеринбурге задержали создателя правозащитного приложения
Армия и оружие
В США показали первый эскиз сверхмощной пушки
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Президент России Владимир Путин в рамках проекта "20 вопросов Путину" ТАСС заявил, что для улучшения качества работы подчиненных критикует их.
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Путин встретится с главой Северной Осетии Битаровым
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Турпоток из России в Турцию увеличился в январе на 42,4% в годовом выражении, сообщает "Ассоциация туроператоров России" (АТОР) со ссылкой на данные министерства культуры и туризма Турции.
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Цифровым ядром, объединяющим все бизнес-процессы компании, станет высокопроизводительная система SAP S/4HANA RETAIL, которая позволит осуществлять сквозной товарно-финансовый учет.
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На контрольно-пропускных пунктах таджикско-афганской границы усилен контроль в связи с выявленными фактами заражения новым коронавирусом в Афганистане.
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