Россия и Турция не прорабатывают возможность встречи лидеров двух стран, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК. Так он прокомментировал слова турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана о том, что он встретится с Владимиром Путиным не позднее 5 марта.

В Кремле исключили проработку двусторонней встречи Путина и Эрдогана

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