Политика

РБКРБКВ Кремле исключили проработку двусторонней встречи Путина и Эрдогана

Россия и Турция не прорабатывают возможность встречи лидеров двух стран, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК. Так он прокомментировал слова турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана о том, что он встретится с Владимиром Путиным не позднее 5 марта.
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Песков: речи о двусторонних контактах Путина и Эрдогана пока нет

RT на русском04:47

В Кремле сообщили о возможной встрече России, Турции и Ирана по Сирии

URA.Ru05:01

Песков сообщил, что встреча России, Турции и Ирана по Сирии возможна

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РБК05:16

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РИА Новости04:36

Кремль рассказал о подготовке встречи Путина и Эрдогана

Lenta.ru04:34

Песков подтвердил возможность встречи России, Турции и Ирана по Сирии

Газета.Ru04:40
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Майкл Джордан разрыдался на церемонии прощания с Коби Брайантом

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Общество

Число заразившихся коронавирусом в Италии достигло 283

География заражения распространилась также на Тоскану, где выявлено два случая заболевания, передаёт ТАСС.
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В Амурской области с рельсов сошли 18 вагонов с углем

"25 февраля 2020 года в 07:45 по московскому времени на перегоне Тоннельный - Кундур-Хабаровский двухпутного электрифицированного участка Архара - Известковая Хабаровского территориального управления Дальневосточной железной дороги произошел сход 18 вагонов с углем грузового поезда", - говорится в сообщении.
ТАСС 02:22
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Минздрав Татарстана рассказал о состоянии россиян с Diamond Princess

Состояние россиян, прибывших в Казань с круизного лайнера Diamond Princess, где у нескольких человек был диагностирован коронавирус COVID-19, не изменилось.
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РПЦ начала устанавливать видеокамеры в церквях

В православных храмах начали устанавливать видеокамеры, заявила руководитель Правового управления Московской патриархии игумения Ксения (Чернега) и сослались на постановление правительства.
Интерфакс 06:45
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«Яндекс» разместит конвертируемые бонды на $1,25 млрд

"Яндекс" объявил, что планирует разместить конвертируемые бонды примерно на $1,25 млрд с погашением в 2025 году.
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Бывший президент Египта Хосни Мубарак умер в возрасте 91 года, сообщило государственное телевидение страны.
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Политика

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Индия и США договорились начать переговоры по масштабному соглашению о двусторонней торговле.
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Политика

Россия назначила нового торгпреда на Украине

Торговый представитель РФ в Армении Андрей Бабко назначен на должность торгпреда России на Украине, соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.
РИА Новости 07:05
Происшествия

У пассажира экстренно севшего в Анкаре рейса заподозрили коронавирус

Самолет турецкой авиакомпании Turkish Airlines, летевший из Тегерана в Стамбул, совершил экстренную посадку в Анкаре в связи с подозрением на коронавирус у одного из пассажиров, передает телеканал NTV.
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«Пищевые волокна, особенно растворимые, замедляют рост сахара в крови после еды, что делает насыщенные клетчаткой продукты крайне полезными для больных диабетом 2 типа», - сообщили эксперты.
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BFM.ru 23 февраля в 14:32
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В США показали первый эскиз сверхмощной пушки

О характеристиках нового оружия рассказала "Российская газета". В сети появились первые эскизы нового оружия из США.
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Генетика и генеалогия помогли распознать мертвецов в старых могилах

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Go_A едет на «Евровидение» от Украины

Группа Go_A будет представлять Украину на конкурсе песни "Евровидение 2020" в Роттердаме.
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Путин заявил о необходимости держать подчиненных под давлением

Президент России Владимир Путин в рамках проекта "20 вопросов Путину" ТАСС заявил, что для улучшения качества работы подчиненных критикует их.
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«Магнит» запускает цифровую трансформацию на базе решений SAP

Цифровым ядром, объединяющим все бизнес-процессы компании, станет высокопроизводительная система SAP S/4HANA RETAIL, которая позволит осуществлять сквозной товарно-финансовый учет.
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На контрольно-пропускных пунктах таджикско-афганской границы усилен контроль в связи с выявленными фактами заражения новым коронавирусом в Афганистане.
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