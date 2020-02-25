Политика

РБКРБКВ Кремле исключили проработку двусторонней встречи Путина и Эрдогана

Россия и Турция не прорабатывают возможность встречи лидеров двух стран, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК. Так он прокомментировал слова турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана о том, что он встретится с Владимиром Путиным не позднее 5 марта.
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В Кремле исключили проработку двусторонней встречи Путина и Эрдогана

РБК05:16

В Кремле сообщили о возможной встрече России, Турции и Ирана по Сирии

URA.Ru05:01

Кремль рассказал о подготовке встречи Путина и Эрдогана

Lenta.ru04:34

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РИА Новости04:36

Песков сообщил, что встреча России, Турции и Ирана по Сирии возможна

ТАСС04:52

Песков подтвердил возможность встречи России, Турции и Ирана по Сирии

Газета.Ru04:40
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В Челябинском метеорите нашли новую форму углерода

Planet Today вчера в 05:04
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Процессор AMD Ryzen 9 4900HS замечен в составе игрового ноутбука ASUS

Портативная игровая система основана на восьмиядерном 7-нм процессоре AMD Ryzen 9 4900HS, который работает на частотах от 3,0 до 4,4 ГГц, довольствуясь уровнем TDP не более 35 Вт.
3DNews 07:34
Происшествия

В Барнауле арестовали директора крупной стройкомпании

Суд Барнаула во вторник удовлетворил ходатайство следствия и арестовал на время следствия генерального директора АО СЗ "Барнаулкапстрой", его обвиняют в получении взятки в особо крупном размере, сообщает СК РФ по Алтайскому краю.
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Правоохранительные органы задержали 15-летнего подростка по подозрению в попытке убийства.
REGNUM 22 февраля в 12:22
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Процедуру рассмотрения поправок в Конституцию могут прекратить, если их поддержат менее двух третей региональных парламентов, следует из проекта постановления Совета федерации о порядке рассмотрения законопроекта.
Коммерсантъ 08:24
Общество

1788 человек заразились коронавирусом за пределами материкового Китая

Как пишет газета South China Morning Post, за пределами материкового Китая в мире коронавирусом нового типа заразились уже 1788 человек.
Московский Комсомолец 22 февраля в 22:49
Наука

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Зарубежные исследователи выяснили, что здоровые клетки организма, благодаря определенному гену, помогают выживать злокачественным клеткам.
Российская газета вчера в 23:43
Политика

Кириенко объявил о старте конкурса «Лидеры России. Политика»

Первый замглавы АП признался, что рабочим названием конкурса было "Политические лидеры", но в итоге было решено выбрать название, которое включало бы в себя название большого, уже известного конкурса.
Газета.Ru 05:35
Экономика

МВФ прогнозирует снижение роста экономики Китая из-за коронавируса

По последним данным, в КНР погибли 2345 человек, выздоровели более 20 тысяч, число заразившихся за все время распространения вируса приблизилось к 76,5 тысячам.
Говорит Москва 22 февраля в 10:18
Здоровье

В Калининградской области устраивают День женского здоровья

В Калининградской области 29 февраля состоится День женского здоровья. Мероприятие проводится четвертый год подряд.
Янтарный Край 05:50
Религия

РПЦ начала устанавливать видеокамеры в храмах

"В православных храмах начали устанавливать видеокамеры", заявила руководитель правового управления Московской патриархии игумения Ксения (Чернега).
Российская газета 08:01
Футбол

Сегодня пройдут два матча 1⁄8 финала Лиги Чемпионов

Телеканал Матч ТВ покажет матч Челси Бавария, начиная с 22.50.
Эхо Москвы вчера в 16:00
Космос

Yutu-2 сделал снимок «странных» камней на обратной стороне Луны

Представители китайского национального космического управления заявили, что роверу Yutu-2 удалось сделать новые снимки «странных» камней, расположенных на обратной стороне Луны.
OAnews 22 февраля в 08:44
Авто

Bloomberg: Китай планирует продлить государственную поддержку производителей электромобилей

В правительстве Китая обсуждается продление программы государственной поддержки производителей, занимающихся выпуском электрифицированных машин.
МонаВиста 23 февраля в 05:49
Экономика

Bloomberg рассказал подробности блокчейн-проекта Потанина

Президент и председатель правления «Норникеля» Владимир Потанин планирует расширить сферу применения цифровых токенов, выпускаемых блокчейн-платформой Atomyze, которую на прошлой неделе одобрил Центробанк, пишет Bloomberg.
Ведомости 06:55
Футбол

Гендиректор ФК «Сочи» отметил профессионализм Кокорина

Генеральный директор ФК «Сочи» Дмитрий Рубашко заявил, что команда воспрянула духом после перехода форварда Александра Кокорина.
АБН 22 февраля в 14:40
Общество

Собянин в разы увеличил выплаты ветеранам ко Дню Победы

На совещании в Москве было решено увеличить в несколько раз городские выплаты ветеранам ко Дню Победы.
Москва. Северо-Запад 07:47
Политика

Путин освободил Сергея Быстревского от должности замминистра юстиции

Президент России Владимир Путин освободил Сергея Быстревского от должности заместителя министра юстиции РФ, соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
РИА Новости 08:17
Биатлон

Полиция Италии провела обыски в номерах российских биатлонистов

Утром 22 февраля в отеле сборной России по биатлону в итальянском Антхольце прошли обыски.
Ведомости 22 февраля в 03:14
Шоу-бизнес

Танцующих Элджея и Ивлееву сравнили с Джокером и Харли Квинн

Пользователи Сети сравнили пару с героями комиксов Харли Квинн и Джокером.
iReactor вчера в 01:46
Шоу-бизнес

Настасья Самбурская рассказала, что мечтает уехать из России

Neva.Today 23 февраля в 02:10
Здоровье

Правительство Греции определило меры для профилактики коронавируса

Правительство Греции подготовило постановление о введении чрезвычайных мер в случае вспышки коронавируса в стране, план из пяти пунктов на случай появления заболевания объявил официальный представитель правительства Стелиос Петсас на брифинге во вторник.
РИА Новости 07:22
Здоровье

Родовые сертификаты в России сделают электронными

Как сообщили «Известия», в нынешнем году Минтруд, Минздрав и Фонд соцстрахования запустят родовые сертификаты в электронном виде.
Московский Комсомолец 23 февраля в 11:20
Политика

Нидерландские прокуроры заявили о свидетеле атаки ракетой по MH17

Нидерланды не сомневаются в том, что Boeing 777 «Малазийских авиалиний» (рейс MH17), разбившийся в июле 2014 года, был сбит ракетой ЗРК «Бук», который был транспортирован из 53-й зенитной ракетной бригады в Курске, одного из формирований российских войск ПВО.
РБК вчера в 12:36
Технологии

«Норникель» станет эмитентом платформы Atomyze

"Норникель" станет первым эмитентом платформы по токенизации промышленных активов Atomyze.
Finam.Ru 06:17
Общество

Заведующего петербургского морга отстранили из-за стриптиза

Заведующий отделом судмедэкспертизы в морге Виктор Василенко временно отстранен от руководящей должности.
Neva.Today вчера в 21:33
Общество

В Кургане с премьер-министром Мишустиным обсуждают развитие Зауралья

Премьер-министр проводит совещание «Об утверждении индивидуальной программы социально-экономического развития Курганской области на 2020−2024 гг».
REGNUM 04:59
Армия и оружие

Израиль заявил, что нанес удар по целям «Исламского джихада» в Сирии

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Происшествия

У пассажира экстренно севшего в Анкаре рейса заподозрили коронавирус

Самолет турецкой авиакомпании Turkish Airlines, летевший из Тегерана в Стамбул, совершил экстренную посадку в Анкаре в связи с подозрением на коронавирус у одного из пассажиров, передает телеканал NTV.
РИА Новости 05:40
Политика

Россия передаст Абхазии 500 тест-систем для диагностики коронавируса

Тест-системы для диагностики коронавируса в количестве 500 штук поступят из России в Абхазию, сообщила главный санитарный врач республики Людмила Скорик.
РИА Новости 08:22
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