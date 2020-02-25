Политика
РБКВ Кремле исключили проработку двусторонней встречи Путина и Эрдогана
Россия и Турция не прорабатывают возможность встречи лидеров двух стран, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК. Так он прокомментировал слова турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана о том, что он встретится с Владимиром Путиным не позднее 5 марта.
Читать в источнике
Оценить37
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7080 источников, обновлено в 08:43, Ашберн
Наука
В Челябинском метеорите нашли новую форму углерода
Гаджеты
Процессор AMD Ryzen 9 4900HS замечен в составе игрового ноутбука ASUS
Портативная игровая система основана на восьмиядерном 7-нм процессоре AMD Ryzen 9 4900HS, который работает на частотах от 3,0 до 4,4 ГГц, довольствуясь уровнем TDP не более 35 Вт.
Происшествия
В Барнауле арестовали директора крупной стройкомпании
Суд Барнаула во вторник удовлетворил ходатайство следствия и арестовал на время следствия генерального директора АО СЗ "Барнаулкапстрой", его обвиняют в получении взятки в особо крупном размере, сообщает СК РФ по Алтайскому краю.
Происшествия
Мурманского подростка подозревают в попытке убийства ребенка
Правоохранительные органы задержали 15-летнего подростка по подозрению в попытке убийства.
Политика
Совет федерации уточнил порядок рассмотрения поправок к Конституции
Процедуру рассмотрения поправок в Конституцию могут прекратить, если их поддержат менее двух третей региональных парламентов, следует из проекта постановления Совета федерации о порядке рассмотрения законопроекта.
Общество
1788 человек заразились коронавирусом за пределами материкового Китая
Как пишет газета South China Morning Post, за пределами материкового Китая в мире коронавирусом нового типа заразились уже 1788 человек.
Наука
Медики объяснили, почему часто не удается вовремя распознать рак
Зарубежные исследователи выяснили, что здоровые клетки организма, благодаря определенному гену, помогают выживать злокачественным клеткам.
Политика
Кириенко объявил о старте конкурса «Лидеры России. Политика»
Первый замглавы АП признался, что рабочим названием конкурса было "Политические лидеры", но в итоге было решено выбрать название, которое включало бы в себя название большого, уже известного конкурса.
Экономика
МВФ прогнозирует снижение роста экономики Китая из-за коронавируса
По последним данным, в КНР погибли 2345 человек, выздоровели более 20 тысяч, число заразившихся за все время распространения вируса приблизилось к 76,5 тысячам.
Здоровье
В Калининградской области устраивают День женского здоровья
В Калининградской области 29 февраля состоится День женского здоровья. Мероприятие проводится четвертый год подряд.
Религия
РПЦ начала устанавливать видеокамеры в храмах
"В православных храмах начали устанавливать видеокамеры", заявила руководитель правового управления Московской патриархии игумения Ксения (Чернега).
Футбол
Сегодня пройдут два матча 1⁄8 финала Лиги Чемпионов
Телеканал Матч ТВ покажет матч Челси Бавария, начиная с 22.50.
Космос
Yutu-2 сделал снимок «странных» камней на обратной стороне Луны
Представители китайского национального космического управления заявили, что роверу Yutu-2 удалось сделать новые снимки «странных» камней, расположенных на обратной стороне Луны.
Авто
Bloomberg: Китай планирует продлить государственную поддержку производителей электромобилей
В правительстве Китая обсуждается продление программы государственной поддержки производителей, занимающихся выпуском электрифицированных машин.
Экономика
Bloomberg рассказал подробности блокчейн-проекта Потанина
Президент и председатель правления «Норникеля» Владимир Потанин планирует расширить сферу применения цифровых токенов, выпускаемых блокчейн-платформой Atomyze, которую на прошлой неделе одобрил Центробанк, пишет Bloomberg.
Футбол
Гендиректор ФК «Сочи» отметил профессионализм Кокорина
Генеральный директор ФК «Сочи» Дмитрий Рубашко заявил, что команда воспрянула духом после перехода форварда Александра Кокорина.
Общество
Собянин в разы увеличил выплаты ветеранам ко Дню Победы
На совещании в Москве было решено увеличить в несколько раз городские выплаты ветеранам ко Дню Победы.
Политика
Путин освободил Сергея Быстревского от должности замминистра юстиции
Президент России Владимир Путин освободил Сергея Быстревского от должности заместителя министра юстиции РФ, соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Биатлон
Полиция Италии провела обыски в номерах российских биатлонистов
Утром 22 февраля в отеле сборной России по биатлону в итальянском Антхольце прошли обыски.
Шоу-бизнес
Танцующих Элджея и Ивлееву сравнили с Джокером и Харли Квинн
Пользователи Сети сравнили пару с героями комиксов Харли Квинн и Джокером.
Шоу-бизнес
Настасья Самбурская рассказала, что мечтает уехать из России
Здоровье
Правительство Греции определило меры для профилактики коронавируса
Правительство Греции подготовило постановление о введении чрезвычайных мер в случае вспышки коронавируса в стране, план из пяти пунктов на случай появления заболевания объявил официальный представитель правительства Стелиос Петсас на брифинге во вторник.
Здоровье
Родовые сертификаты в России сделают электронными
Как сообщили «Известия», в нынешнем году Минтруд, Минздрав и Фонд соцстрахования запустят родовые сертификаты в электронном виде.
Политика
Нидерландские прокуроры заявили о свидетеле атаки ракетой по MH17
Нидерланды не сомневаются в том, что Boeing 777 «Малазийских авиалиний» (рейс MH17), разбившийся в июле 2014 года, был сбит ракетой ЗРК «Бук», который был транспортирован из 53-й зенитной ракетной бригады в Курске, одного из формирований российских войск ПВО.
Технологии
«Норникель» станет эмитентом платформы Atomyze
"Норникель" станет первым эмитентом платформы по токенизации промышленных активов Atomyze.
Общество
Заведующего петербургского морга отстранили из-за стриптиза
Заведующий отделом судмедэкспертизы в морге Виктор Василенко временно отстранен от руководящей должности.
Общество
В Кургане с премьер-министром Мишустиным обсуждают развитие Зауралья
Премьер-министр проводит совещание «Об утверждении индивидуальной программы социально-экономического развития Курганской области на 2020−2024 гг».
Армия и оружие
Израиль заявил, что нанес удар по целям «Исламского джихада» в Сирии
Происшествия
У пассажира экстренно севшего в Анкаре рейса заподозрили коронавирус
Самолет турецкой авиакомпании Turkish Airlines, летевший из Тегерана в Стамбул, совершил экстренную посадку в Анкаре в связи с подозрением на коронавирус у одного из пассажиров, передает телеканал NTV.
Политика
Россия передаст Абхазии 500 тест-систем для диагностики коронавируса
Тест-системы для диагностики коронавируса в количестве 500 штук поступят из России в Абхазию, сообщила главный санитарный врач республики Людмила Скорик.