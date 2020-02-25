Политика

РБКРБКВ Кремле исключили проработку двусторонней встречи Путина и Эрдогана

Россия и Турция не прорабатывают возможность встречи лидеров двух стран, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК. Так он прокомментировал слова турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана о том, что он встретится с Владимиром Путиным не позднее 5 марта.
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с чего всё началось
Россия, Турция и Иран прорабатывают возможность проведения многосторонней встречи по Сирии, стороны согласовывают графики глав государств, заявил
 ТАСС пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
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