с чего всё началось

Россия и Турция не прорабатывают возможность встречи лидеров двух стран, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК. Так он прокомментировал слова турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана о том, что он встретится с Владимиром Путиным не позднее 5 марта.

В Кремле исключили проработку двусторонней встречи Путина и Эрдогана

Музыка Бьорк выступит в Москве 2 июля "После долгой паузы великая исландская певица представит в Москве новую программу Bjork Orchestral - лучшие хиты за почти 30-летнюю карьеру в сопровождении оркестра", - сообщили организаторы, уточнив, что Бьорк не выступала в Москве с 2003 года.

Политика Рабочая группа по Конституции встретится с Путиным 26 февраля Рабочая группа по изменениям в Конституции планирует обсудить с президентом Владимиром Путиным подготовленные поправки 26 февраля, сообщил глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.

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