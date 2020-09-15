В Кремле исключили встречу с Навальным после его возвращения в Россию
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В Кремле не планируют проводить встречу с основателем Фонда борьбы с коррупцией Алексеем Навальным после его возвращения в Россию, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.В источнике
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