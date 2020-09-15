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Ведомости
Ведомости

В Кремле исключили встречу с Навальным после его возвращения в Россию

В Кремле не планируют проводить встречу с основателем Фонда борьбы с коррупцией Алексеем Навальным после его возвращения в Россию, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.В источнике
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Коммерсантъ

Песков: в Кремле будут рады выздоровлению Навального

Коммерсантъ06:08
ТАСС

В Кремле не планируют встречаться с Навальным, когда он вернется в Россию

ТАСС06:06
RT на русском

Песков прокомментировал данные о планах Навального вернуться в Россию

RT на русском05:47
Говорит Москва

В Кремле прокомментировали улучшение состояния Алексея Навального

Говорит Москва05:59
РБК

В Кремле заявили, что будут рады возвращению Навального

РБК05:36
Газета.Ru

В Кремле не планируют встречаться с Навальным, когда он вернется в Россию

Газета.Ru05:45
РИА Новости

В Кремле исключают встречу с Навальным после его возвращения в Россию

РИА Новости05:34

Путин указал Макрону на неуместность обвинений в «деле Навального»

На неуместность бездоказательных обвинений российской стороны в произошедшем с блогером Навальным указал президенту Франции Эммануэлю Макрону президент России Владимир Путин в телефонном разговоре 14 сентября, сообщает пресс-служба Кремля.
Путин указал Макрону на неуместность обвинений в «деле Навального»
ИА Красная Веснавчера в 10:55
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«ВКонтакте» запустила контекстный таргетинг по ключевым фразам

Ирина Румянцева, директор по продукту рекламных технологий Mail.ru Group: Таргетинг по ключевым фразам позволяет легко работать со сложными тематиками, по сути, создавать собственные интересы, которые точнее отвечают целям рекламной кампании и описывают аудиторию, — например, можно ввести не просто запрос "купить обувь", а "купить кроссовки для бега".
Sostav.ru09:25

Каррера предложил АЕКу приобрести у «Спартака» Зелимхана Бакаева

По информации источника, кандидатуру 24-летнего Бакаева для усиления руководству афинского клуба предложил лично бывший главный тренер "Спартака" Массимо Каррера, который сейчас возглавляет АЕК.
РИА Новости08:16

«Роскосмос» отказался от совместного с США исследования Венеры

«Принято решение о реализации ранее запланированной миссии "Венера-Д", включающей посадочные и орбитальные модули, в качестве независимого национального проекта без широкого привлечения международной кооперации»,— опубликовал «Роскосмос» заявление господина Блошенко.
Коммерсантъ08:38
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Утверждено обвинение рядовому Шамсутдинову, застрелившему 8 человек

Военной прокуратурой утверждено обвинительное заключение по уголовному делу солдата-срочника Рамиля Шамсутдинова, который осенью 2019 года устроил стрельбу в воинской части в Забайкалье и убил шестерых сослуживцев и двух офицеров.
Вести.Ru08:16
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В Кремле прокомментировали отмену визита Лаврова в Берлин

Министр иностранных дел Сергей Лавров отменил поездку в Берлин из-за того, что формат встречи был изменен и урезан, при этом в Кремле не видят факторов, которые должны негативно сказываться на российско-германских отношениях.
Ведомости06:35
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Боррель заявил о неспособности институтов ЕС остановить Nord Stream 2

Брюссель, 15 сентября 2020, 14:34 — REGNUM Институты Евросоюза не в состоянии остановить строительство «Северного потока — 2», заявил 15 сентября верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.
REGNUM07:34
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Оппозиция Белоруссии просит у Евросоюза $4 млрд на демократизацию

Член президиума координационного совета оппозиции Белоруссии Павел Латушко оценил, что для стабилизации экономики страны понадобится внешняя помощь в пределах от $3 до $4 млрд — это до 2,6 раза больше, чем сумма кредита от России.
Коммерсантъ09:19
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