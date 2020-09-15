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Ведомости
Ведомости

В Кремле исключили встречу с Навальным после его возвращения в Россию

В Кремле не планируют проводить встречу с основателем Фонда борьбы с коррупцией Алексеем Навальным после его возвращения в Россию, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.В источнике
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Коммерсантъ

Песков: в Кремле будут рады выздоровлению Навального

Коммерсантъ06:08
РБК

В Кремле заявили, что будут рады возвращению Навального

РБК05:36
Говорит Москва

В Кремле прокомментировали улучшение состояния Алексея Навального

Говорит Москва05:59
RT на русском

Песков прокомментировал данные о планах Навального вернуться в Россию

RT на русском05:47
ТАСС

В Кремле не планируют встречаться с Навальным, когда он вернется в Россию

ТАСС06:06
Газета.Ru

В Кремле не планируют встречаться с Навальным, когда он вернется в Россию

Газета.Ru05:45
РИА Новости

В Кремле исключают встречу с Навальным после его возвращения в Россию

РИА Новости05:34

Самоходка «Мальва» сможет предотвратить тактический ядерный удар

Российское колесное самоходное орудие нового поколения «Мальва» способно поражать тактические средства ядерного нападения противника, о чем сообщается в материалах Центрального научно-исследовательского института «Буревестник».
Военное дело03:24
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NVIDIA всё же подготовила эталонные платы для GeForce RTX 3090 и RTX 3080 от сторонних производителей

По данным ресурса VideoCardz, для варианта Founders Edition (FE) видеокарты GeForce RTX 3080 компания NVIDIA использует печатную плату с маркировкой PG133, а для старшей GeForce RTX 3090 FE используется плата с маркировкой PG136.
3DNews11:04

В Кремле прокомментировали отмену визита Лаврова в Берлин

Министр иностранных дел Сергей Лавров отменил поездку в Берлин из-за того, что формат встречи был изменен и урезан, при этом в Кремле не видят факторов, которые должны негативно сказываться на российско-германских отношениях.
Ведомости06:35
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Милла Йовович и Пол Андерсон станут гостями Comic-Con Russia 2020

Копилка звёздных гостей на фестивале Comic-Con Russia 2020 продолжает пополняться новыми именами: помимо Дэйва Франко в мероприятии также примут участие Милла Йовович ("Пятый элемент", "Обитель зла", "Идеальный побег") и её супруг, режиссёр Пол У.С. Андерсон.
Российская газета08:02

МИД Украины назвал условие для восстановления водоснабжения Крыма

В ведомстве отметили, что такая позиция основана на нормах международного права, и назвали любые заявления о нарушениях этих норм Украиной в связи с прекращением водоснабжения ничтожными с точки зрения международного права и призванными к тому, «чтобы назначить виновного за расходы, которые несёт Россия», передаёт РИА Новости.
Аргументы и Факты08:29
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«Собеседник» нашел у матери главы Минпромторга Мантурова особняк в Подмосковье за 5 млрд рублей

Мать главы Минпромторга Дениса Мантурова, 84-летняя Тамара Мантурова владеет особняком на Клязьминском водохранилище в Москве, предполагаемая стоимость которого составляет около пяти миллиардов рублей.
Дождь05:20
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