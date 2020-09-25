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РИА Новости
РИА Новости

В Кремле исключили введение новых ограничений из-за коронавируса

В России наблюдается рост числа новых случаев коронавируса, однако пока нет необходимости вводить дополнительные ограничения из-за пандемии, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.В источнике
Подробнее о событии
РИА Новости

В Кремле исключили введение новых ограничений из-за коронавируса

РИА Новости09:16
Известия

В Кремле оценили ситуацию с коронавирусом в России

Известия06:08
Lenta.ru

В Кремле заявили о контролируемой ситуации с распространением коронавируса

Lenta.ru05:56
Коммерсантъ

Кремль: возвращать серьезные ограничения из-за коронавируса пока не планируется

Коммерсантъ05:59
РБК

Кремль исключил обсуждение новых ограничений в России

РБК05:57
ТАСС

Песков: речи о введении в России более серьезных ограничений из-за пандемии сейчас не идет

ТАСС06:03
RT на русском

В Кремле прокомментировали заболеваемость коронавирусом в Москве

RT на русском05:46

Власти Москвы порекомендовали беременным соблюдать домашний режим

Беременных женщин включили в список людей, которым власти Москвы рекомендуют соблюдать домашний режим из-за распространения коронавируса, сообщает пресс-служба столичного департамента здравоохранения.
Власти Москвы порекомендовали беременным соблюдать домашний режим
Москва 2409:06
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Правительство одобрило общенациональный план восстановления экономики

«Одобрить с учётом состоявшегося обсуждения общенациональный план действий, обеспечивающих восстановление занятости и доходов населения, рост экономики и долгосрочные структурные изменения в экономике», — говорится в решении правительства.
RT на русском09:34
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ВТБ направит на дивиденды за 2019 год 20,1 млрд рублей

Акционеры ВТБ на годовом общем собрании одобрили выплату дивидендов за 2019 год в размере 20,1 млрд рублей, или 10% от чистой прибыли банка по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО), следует из сообщения банка.
ТАСС08:50
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ВС России впервые применили систему ТОС-2 на учениях «Кавказ-2020»

Российские военнослужащие впервые применили новейшую тяжёлую огнемётную систему ТОС-2 «Тосочка» во время основного этапа стратегических учений «Кавказ-2020» на полигоне Капустин Яр в Астраханской области, передаёт ТАСС.
RT на русском07:33
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МИД РФ обещал ответные меры Болгарии на высылку российских дипломатов

Согласно сообщению МИД, опубликованному на сайте, ведомство рассматривают объявление двух российских дипломатов персонами non grata в Софии как «преднамеренную попытку нанести ущерб конструктивному российско-болгарскому взаимодействию».
Evo-rus.com01:56

Матч между «Томью» и «Шинником» не состоится из-за коронавируса

Матч 12-го тура первенства Футбольной национальной лиги "Томь" - "Шинник", который должен был стать дебютным для Александра Кержакова на посту главного тренера томской команды, не состоится из-за коронавируса в ярославском клубе, сообщается на сайте ФНЛ.
РИА Новости09:34

Памфилова отреагировала на случайную победу уборщицы на выборах

Глава ЦИК Элла Памфилова заявила радиостанции "Говорит Москва", что не видит нарушения закона в ситуации с победой уборщицы Марины Удгодской на выборах главы сельского поселения в Костромской области.
РИА Новости07:30
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В СНБО Украины пообещали поставить на учёт пользователей «ВКонтакте»

Киев, 25 сентября 2020, 12:14 — REGNUM На Украине будут вести учёт жителей страны, пользующихся социальной сетью «ВКонтакте», пообещал глава Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов 25 сентября во время представления Глобального центра взаимодействия в киберпространстве.
REGNUM05:14
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Небензя оценил выступление представителя США на заседании СБ ООН

«Сожалеем, что представитель США выбрала это заседание, площадку Совета Безопасности для безосновательных обвинений в адрес одного из членов СБ, а заодно и всего совета в целом», — сказал Небензя.
RT на русскомвчера в 12:33
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Следствие не забыло экс-банкира Гитиномагомеда Гаджимагомедова

По мнению следствия, Ильин и Оразов, совместно с главой дагестанского филиала Россельхозбанка Гитиномагомедом Гаджимагомедовым, получили эти деньги (45 млн рублей), взамен на одобрение крупного кредита на строительство «Завода строительных материалов» в Дагестане.
Черновик08:11