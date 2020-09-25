В Кремле исключили введение новых ограничений из-за коронавируса
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В России наблюдается рост числа новых случаев коронавируса, однако пока нет необходимости вводить дополнительные ограничения из-за пандемии, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.В источнике
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