Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле изучат вопрос о переносе весеннего призыва, отвечая на вопрос корреспондента "Газеты.Ru". По его словам, Кремль обратится по этому поводу в Минобороны.

В Кремле изучат вопрос о переносе весеннего призыва

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