Коронавирус
Газета.RuВ Кремле изучат вопрос о переносе весеннего призыва
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле изучат вопрос о переносе весеннего призыва, отвечая на вопрос корреспондента "Газеты.Ru". По его словам, Кремль обратится по этому поводу в Минобороны.
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Энергетика
Песков назвал нынешнюю цену на нефть «безусловно низкой»
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал нынешнюю цену на нефть, назвав ее "безусловно низкой", пишет РИА "Новости".
Политика
Захарова заявила, что Крым миновала участь «полигона сил НАТО»
«Крым миновала и уготованная ему участь стать полигоном для нацеленных на нашу страну манёвров сил НАТО», — указала она.
Происшествия
Выборгская таможня задержала радиоактивный самолет
Самолет «Стардастер» пытались ввести в Россию через МАПП Торфяновка.
Общество
Россия ограничит полеты в США, Британию и ОАЭ
Премьер-министр Михаил Мишустин поручил ввести временные ограничения на полеты в Великобританию, США и ОАЭ, сообщается на сайте правительства.
Экономика
Силуанов сообщил о дефиците бюджета в 2020 году
Бюджет России будет дефицитным в 2020 году, сообщил министр финансов страны Антон Силуанов в среду, 18 марта, в ходе заседания коллегии Федерального казначейства.
Футбол
Геннадий Орлов: «Не услышал причин приостановки РПЛ. Нет научного обоснования»
Известный телекомментатор Геннадий Орлов в интервью «СЭ» поделился мнением о решение приостановить Тинькофф чемпионат России до 10 апреля.
Политика
Песков отреагировал на «дезинформационную кампанию» из-за коронавируса
Robert Michael / Globallookpress Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков прокомментировал заявления о том, что российские СМИ якобы развернули кампанию против Запада из-за коронавируса.
Энергетика
Цена нефти Brent опустилась ниже $28 за баррель
Цена барреля нефти марки Brent к 12.51 мск на Лондонской межконтинентальной бирже (ICE) опустилась до $27,65, WTI – до $25,39.
Общество
Собянин попросил компании Москвы перевести сотрудников на удаленку
Мэр Москвы Сергей Собянин обратился к столичным работодателям с призывом перевести хотя бы часть сотрудников на режим работы из дома и отчитаться о сделанном.
Общество
В Италии за сутки от коронавируса умерли 349 человек
За сутки в Италии умерли от коронавируса еще 349 человек, общее число погибших достигло 2158 человек, заявил глава службы гражданской обороны страны Анджело Боррелли.
Общество
В российских школах объявили каникулы из-за коронавируса
В российских школах объявили каникулы с 23 марта по 12 апреля включительно из-за распространения коронавируса.
Музыка
Организаторы «Евровидения 2020» сообщили, что пока не отменяют конкурс
Женева, Швейцария, 18 марта 2020, 09:28 — REGNUM Подготовку к проведению международного музыкального конкурса «Евровидение 2020» продолжают организаторы, несмотря на ситуацию с пандемией коронавируса.
Путешествия
Ростуризм: Около 100 тысяч российских туристов находятся за рубежом
Порядка ста тысяч организованных туристов из России в настоящее время находятся за границей, сообщает Ростуризм в среду, 18 марта.
Финансы
Курс доллара сегодня превысил 79 рублей
Сегодня, 18 марта, курс доллара в первые минуты торгов вырос до 79,22 рубля. Однако после скачка рост замедлился.
Происшествия
Убившего женщину в суде Первоуральска задержали
В Первоуральске полиция задержала мужчину, который в ходе судебного разбирательства убил потерпевшую женщину, сообщает E1.
Авто
Ford отзывает в России более 18 тысяч автомобилей
Российское представительство американского автоконцерна Ford отзывает в России более 18 тысяч автомобилей.
Общество
Институт Роберта Коха: пандемия может длиться два года
Берлин, 17 марта 2020, 15:00 — REGNUM Коронавирус COVID-19 может циркулировать по миру в масштабе пандемии несколько лет, ориентировочно — два года.
Музыка
«Пухляш» из клипа Little Big поедет на Евровидение
Танцор Дмитрий Красилов из клипа Little Big поедет на Евровидение. Информация об этом появилась в официальном аккаунте группы в Instagram.
Общество
Российские авиакомпании не могут вывезти россиян из Черногории
Картина дня: Запрет экспорта продуктов, Москва без карантина, перенос Евро-2020 Авиакомпания "Победа", являющаяся дочерним предприятием "Аэрофлота", не может вывезти из Черногории около тысячи россиян, несмотря на наличие у них билетов, так как правительство страны не выдает разрешение на вывоз.
Авто
Представили седан Hyundai Elantra нового поколения
Новинка получила гибридную версию и внешность в фирменном стиле компании. Дебют обновлённой Hyundai Elantra состоялся в Калифорнии.
Политика
Путин заявил о принадлежности 70% граждан России к среднему классу
Президент России Владимир Путин заявил, что в России 70% жителей относятся к среднему классу.
Спорт
В Assassin’s Creed: Odyssey пройдут бесплатные выходные
Ubisoft проведёт бесплатные выходные в Assassin’s Creed: Odyssey.
Наука
«Нелёгкие лёгкие». От чего именно умирает человек, когда наступает смерть от коронавируса
Сумма умерших от коронавируса достигла почти 8000 по всему миру.
Кино
Родился Люк Бессон
Происшествия
В центре Петербурга нашли росгвардейца с простреленной головой
В Михайловском саду Санкт-Петербурга ночью обнаружили раненного в голову 28-летнего старшину отдела вневедомственной охраны Росгвардии, сообщили "РГ" в пресс-службе ведомства.
Общество
Мишустин утвердил индексацию пенсий с 1 апреля на 6,1%
«Утвердить коэффициент индексации с 1 апреля 2020 года социальных пенсий в размере 1,061»,— говорится в постановлении.
Экономика
Власти Москвы дадут бизнесу отсрочку по арендным и налоговым платежам
Накануне правительство России и Центробанк объявили о мерах поддержки экономики для минимизации последствий коронавируса и снижения цены нефти.
Происшествия
В Калининградской области на коронавирус обследованы 1013 человек
На сегодняшний день в Калининградской области обследованы 1013 человек. Выявлено 5 случаев заражения этой инфекцией.