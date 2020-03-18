Коронавирус

Газета.RuГазета.RuВ Кремле изучат вопрос о переносе весеннего призыва

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле изучат вопрос о переносе весеннего призыва, отвечая на вопрос корреспондента "Газеты.Ru". По его словам, Кремль обратится по этому поводу в Минобороны.
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В Кремле готовы изучить вопрос с отсрочкой весеннего призыва в армию из-за коронавируса

Эхо Москвы07:32

Кремль: Коронавирус может отменить своевременное голосование по поправкам в Конституцию и весенний призыв

Фонтанка.Ру07:08

В Кремле изучат вопрос о переносе весеннего призыва

Газета.Ru06:53

В Кремле оценили возможность переноса весеннего призыва в армию

RT на русском06:59

В Кремле изучат возможность переноса весеннего призыва

РИА Новости06:56

Кремль изучит вопрос переноса весеннего призыва в армию из-за коронавируса

ТАСС07:05

Кремль отреагировал на идею переноса весеннего призыва из-за коронавируса

Lenta.ru06:52
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Энергетика

Песков назвал нынешнюю цену на нефть «безусловно низкой»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал нынешнюю цену на нефть, назвав ее "безусловно низкой", пишет РИА "Новости".
Газета.Ru 06:53
Политика

Захарова заявила, что Крым миновала участь «полигона сил НАТО»

«Крым миновала и уготованная ему участь стать полигоном для нацеленных на нашу страну манёвров сил НАТО», — указала она.
RT на русском 05:23
Происшествия

Выборгская таможня задержала радиоактивный самолет

Самолет «Стардастер» пытались ввести в Россию через МАПП Торфяновка.
RuNews24.ru 05:38
Общество

Россия ограничит полеты в США, Британию и ОАЭ

Премьер-министр Михаил Мишустин поручил ввести временные ограничения на полеты в Великобританию, США и ОАЭ, сообщается на сайте правительства.
РИА Новости 06:37
Экономика

Силуанов сообщил о дефиците бюджета в 2020 году

Бюджет России будет дефицитным в 2020 году, сообщил министр финансов страны Антон Силуанов в среду, 18 марта, в ходе заседания коллегии Федерального казначейства.
Известия 04:58
Футбол

Геннадий Орлов: «Не услышал причин приостановки РПЛ. Нет научного обоснования»

Известный телекомментатор Геннадий Орлов в интервью «СЭ» поделился мнением о решение приостановить Тинькофф чемпионат России до 10 апреля.
Спорт-Экспресс вчера в 14:47
Политика

Песков отреагировал на «дезинформационную кампанию» из-за коронавируса

Robert Michael / Globallookpress Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков прокомментировал заявления о том, что российские СМИ якобы развернули кампанию против Запада из-за коронавируса.
РЕН ТВ 06:59
Происшествия

Суд вынес приговор участникам массовой драки на Хованском кладбище

RT на русском 07:22
Общество

Более 200 нарушителей режима изоляции найдены в Москве с помощью камер

RT на русском 05:58
Энергетика

Цена нефти Brent опустилась ниже $28 за баррель

Цена барреля нефти марки Brent к 12.51 мск на Лондонской межконтинентальной бирже (ICE) опустилась до $27,65, WTI – до $25,39.
Ведомости 06:20
Общество

Собянин попросил компании Москвы перевести сотрудников на удаленку

Мэр Москвы Сергей Собянин обратился к столичным работодателям с призывом перевести хотя бы часть сотрудников на режим работы из дома и отчитаться о сделанном.
РБК 07:05
Общество

В Италии за сутки от коронавируса умерли 349 человек

За сутки в Италии умерли от коронавируса еще 349 человек, общее число погибших достигло 2158 человек, заявил глава службы гражданской обороны страны Анджело Боррелли.
Взгляд.ру 16 марта в 14:05
Общество

В российских школах объявили каникулы из-за коронавируса

В российских школах объявили каникулы с 23 марта по 12 апреля включительно из-за распространения коронавируса.
Lenta.ru 02:20
Музыка

Организаторы «Евровидения 2020» сообщили, что пока не отменяют конкурс

Женева, Швейцария, 18 марта 2020, 09:28 — REGNUM Подготовку к проведению международного музыкального конкурса «Евровидение 2020» продолжают организаторы, несмотря на ситуацию с пандемией коронавируса.
REGNUM 02:28
Путешествия

Ростуризм: Около 100 тысяч российских туристов находятся за рубежом

Порядка ста тысяч организованных туристов из России в настоящее время находятся за границей, сообщает Ростуризм в среду, 18 марта.
Вечерняя Москва 05:56
Финансы

Курс доллара сегодня превысил 79 рублей

Сегодня, 18 марта, курс доллара в первые минуты торгов вырос до 79,22 рубля. Однако после скачка рост замедлился.
Городской телеканал (Брянск) 03:49
Происшествия

Убившего женщину в суде Первоуральска задержали

В Первоуральске полиция задержала мужчину, который в ходе судебного разбирательства убил потерпевшую женщину, сообщает E1.
Газета.Ru 05:26
Авто

Ford отзывает в России более 18 тысяч автомобилей

Российское представительство американского автоконцерна Ford отзывает в России более 18 тысяч автомобилей.
Национальная служба новостей 06:50
Общество

Институт Роберта Коха: пандемия может длиться два года

Берлин, 17 марта 2020, 15:00 — REGNUM Коронавирус COVID-19 может циркулировать по миру в масштабе пандемии несколько лет, ориентировочно — два года.
REGNUM вчера в 08:00
Музыка

«Пухляш» из клипа Little Big поедет на Евровидение

Танцор Дмитрий Красилов из клипа Little Big поедет на Евровидение. Информация об этом появилась в официальном аккаунте группы в Instagram.
Народные новости вчера в 09:46
Общество

Российские авиакомпании не могут вывезти россиян из Черногории

Картина дня: Запрет экспорта продуктов, Москва без карантина, перенос Евро-2020 Авиакомпания "Победа", являющаяся дочерним предприятием "Аэрофлота", не может вывезти из Черногории около тысячи россиян, несмотря на наличие у них билетов, так как правительство страны не выдает разрешение на вывоз.
Национальная служба новостей вчера в 16:31
Авто

Представили седан Hyundai Elantra нового поколения

Новинка получила гибридную версию и внешность в фирменном стиле компании. Дебют обновлённой Hyundai Elantra состоялся в Калифорнии.
Тарантас Ньюс 00:04
Политика

Путин заявил о принадлежности 70% граждан России к среднему классу

Президент России Владимир Путин заявил, что в России 70% жителей относятся к среднему классу.
РБК 03:16
Спорт

В Assassin’s Creed: Odyssey пройдут бесплатные выходные

Ubisoft проведёт бесплатные выходные в Assassin’s Creed: Odyssey.
3DNews 02:03
Наука

«Нелёгкие лёгкие». От чего именно умирает человек, когда наступает смерть от коронавируса

Сумма умерших от коронавируса достигла почти 8000 по всему миру.
SM News 05:32
Кино

Родился Люк Бессон

7 новостей вчера в 18:20
Происшествия

В центре Петербурга нашли росгвардейца с простреленной головой

В Михайловском саду Санкт-Петербурга ночью обнаружили раненного в голову 28-летнего старшину отдела вневедомственной охраны Росгвардии, сообщили "РГ" в пресс-службе ведомства.
Российская газета 05:12
Общество

Мишустин утвердил индексацию пенсий с 1 апреля на 6,1%

«Утвердить коэффициент индексации с 1 апреля 2020 года социальных пенсий в размере 1,061»,— говорится в постановлении.
Коммерсантъ вчера в 12:14
Экономика

Власти Москвы дадут бизнесу отсрочку по арендным и налоговым платежам

Накануне правительство России и Центробанк объявили о мерах поддержки экономики для минимизации последствий коронавируса и снижения цены нефти.
Коммерсантъ 05:07
Происшествия

В Калининградской области на коронавирус обследованы 1013 человек

На сегодняшний день в Калининградской области обследованы 1013 человек. Выявлено 5 случаев заражения этой инфекцией.
Вести Калининград 06:37
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