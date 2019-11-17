Политика
ВедомостиЧлены нормандской четверки ждут от Киева большей конкретики
Россия от комментариев пока воздерживается, пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков на вопрос «Ведомостей» в воскресенье не ответил. Ранее он говорил, что для успеха саммита «надо завершить подготовительные работы».
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Армия и оружие
Американские военнослужащие испытали российский танк Т-80У
Музыка
Ротару возвращается в Россию на заработки
Шоу-бизнес
Максим Галкин поделился успехами дочери в изучении французского языка
Телеведущий Максим Галкин поделился успехами дочери в изучении французского языка.
Происшествия
Убитую аспирантку Анастасию Ещенко похоронили на Кубани
В станице Старовеличковская Калининского района Краснодарского края похоронили аспирантку СПбГУ Анастасию Ещенко, в убийстве которой подозревается доцент Олег Соколов.
Финансы
Покупаем евро: эксперт спрогнозировал рост курса на следующей неделе
Курс доллара и евро может вырасти на следующей неделе, о чем свидетельствуют новости с фондовых рынков.
Происшествия
Посадившая за руль ребенка жительница Челнов объяснила свой поступок
Жительница Набережных Челнов Агина Алтынбаева, которая посадила за руль автомобиля своего шестилетнего сына, объяснила свой поступок.
Общество
Умер лидер «Новой России» Никита Исаев
Глава движения «Новая Россия», директор Института актуальной экономики Никита Исаев умер в поезде Тамбов-Москва.
Происшествия
Убитую в Крыму пятилетнюю девочку похоронили
В Крыму на кладбище в селе Кропоткино Раздольненского района похоронили пятилетнюю девочку, в убийстве которой обвиняется ее отчим.
Космос
Adidas первой протестирует обувь в космосе
Adidas может использовать полученные данные для изменения покрытия мяча или текстуры материалов, из которых он сделан, отмечает CNN.
Кино
Disney анонсировала премьеры нескольких новых фильмов Marvel
Футбол
Черчесов объяснил поражение россиян в матче со сборной Бельгии
Комментируя выход на поле во 2-т тайме спартаковца Бакаева, игравшего левом фланге, Черчесов отметил, что действовал он активно и со своими обязанностями справлялся, несмотря на то, что это была лишь вторая его встреча с бельгийцами за карьеру в сборной.
Экономика
В 2020 году в Тюменской области минимальная зарплата будет выше прожиточного минимума
Как сообщают на сайте Правительства Тюменской области, в 2020 году в Тюменской области на 7,5% увеличится размер минимальной заработной платы, который составит 12200 рублей, что впервые превысит величину прожиточного минимума.
Общество
Пассажир «Сапсана» от скуки взломал сеть Wi-Fi в поезде за 20 минут
Пассажиру «Сапсана» удалось взломать сеть Wi-Fi в поезде всего за 20 минут. Об этом он рассказал на портале «Хабра».
Единоборства
Дацик победил нокаутом во втором бою после выхода на свободу
39-летний Дацик вышел на свободу в феврале, а в апреле провел бой с блогером Артемом Тарасовым, проиграв из-за дисквалификации.
Политика
Помощник Зеленского заявил о завершении получения кораблей от России
Процесс передачи украинских кораблей, задержанных Россией в ноябре прошлого года в Керченском проливе, находится на завершающем этапе.
Футбол
Гендиректор ЦСКА ответил на вопрос о покупке нападающего
Генеральный директор московского ЦСКА Роман Бабаев ответил на вопрос о покупке нападающего, передает Sport24.
Футбол
ЦСКА опубликовал загадочный ролик про «Дух Игоряши»
ЦСКА в своём «твиттере» опубликовал загадочное видео, главным героем которого стал голкипер Игорь Акинфеев.
Политика
Грузинская оппозиция готовит масштабный митинг в Тбилиси
В Тбилиси, перед зданием парламента начались акции протеста оппозиционеров, разных НПО и их сторонников.
Политика
Лукашенко обругал союз Белоруссии и России из-за новых условий Москвы
Президент Белоруссии Александр Лукашенко сомневается в целесообразности союза между Россией и Белоруссией, сообщает "Интерфакс".
Политика
Климкин назвал причину успеха Путина в Донбассе
Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин считает, что президент России Владимир Путин добился значительного успеха в Донбассе благодаря разведению войск.
Кино
СМИ узнали, кто может сыграть женское воплощение Локи в сериале
Британская актриса Софи Ди Мартино присоединилась к актерскому составу сериала "Локи" для Disney+, и, возможно, сыграет женское воплощение бога хитрости и обмана, сообщает Deadline.
Общество
В ООН назвали основные причины смертности на российских дорогах
Причинами высокой смертности на дорогах в России являются недостатки в образовании водителей и пешеходов, вождение в нетрезвом виде, использование телефонов за рулем, а также изъяны в правовом преследовании нарушителей.
Происшествия
В Москве эвакуируют посетителей аквапарка «Мореон» из-за угрозы взрыва
В Москве проводится эвакуация около 2 тыс. посетителей аквапарка «Мореон» из-за угрозы взрыва.
Общество
В Венеции из-за наводнения объявлен режим ЧП
Режим чрезвычайного положения объявлен в итальянском городе Венеции из-за самого сильного за последние 50 лет наводнения.
Игры
Вышел крупный патч для Red Dead Redemption 2
Rockstar выпустила патч 1.14 для Red Dead Redemption 2. С ним компания продолжила исправлять ошибки с вылетами игры и разнообразными проблемами, влияющими на производительность.