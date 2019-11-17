Политика

ВедомостиВедомостиЧлены нормандской четверки ждут от Киева большей конкретики

Россия от комментариев пока воздерживается, пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков на вопрос «Ведомостей» в воскресенье не ответил. Ранее он говорил, что для успеха саммита «надо завершить подготовительные работы».
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В Кремле хотят провести нормандский саммит до конца 2019 года

Газета.Ru14:30

Ушаков назвал сроки встречи лидеров «нормандского формата»

Известия07:03

В Кремле заявили о «шансе» на «нормандский саммит» до конца года

РБК08:36

В Кремле прокомментировали информацию о дате встречи «нормандской четверки»

РИА Новости07:42

Кремль: конкретной даты встречи «нормандской четверки» пока нет

Коммерсантъ07:27

В Кремле рассказали про дату встречи «нормандской четверки»

РЕН ТВ12:28

Ушаков допустил проведение нормандского саммита в 2019 году

RT на русском06:57
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Автоматически обработано 7057 источников, обновлено в 15:41, Ашберн
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Американские военнослужащие испытали российский танк Т-80У

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Музыка

Ротару возвращается в Россию на заработки

ТК Звезда 10:53
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Телеведущий Максим Галкин поделился успехами дочери в изучении французского языка.
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Газета.Ru вчера в 05:24
Финансы

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Курс доллара и евро может вырасти на следующей неделе, о чем свидетельствуют новости с фондовых рынков.
Свободная Пресса вчера в 14:03
Происшествия

Посадившая за руль ребенка жительница Челнов объяснила свой поступок

Жительница Набережных Челнов Агина Алтынбаева, которая посадила за руль автомобиля своего шестилетнего сына, объяснила свой поступок.
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Общество

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Новая газета вчера в 04:29
Происшествия

Убитую в Крыму пятилетнюю девочку похоронили

В Крыму на кладбище в селе Кропоткино Раздольненского района похоронили пятилетнюю девочку, в убийстве которой обвиняется ее отчим.
REGNUM 11:04
Космос

Adidas первой протестирует обувь в космосе

Adidas может использовать полученные данные для изменения покрытия мяча или текстуры материалов, из которых он сделан, отмечает CNN.
Forbes 07 ноября в 19:01
Автоспорт

Сайнс-младший стал третьим на Гран-при Бразилии после штрафа Хэмилтона

РИА Новости 15:30
Кино

Disney анонсировала премьеры нескольких новых фильмов Marvel

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Саудовская Аравия и Россия обсудили поставку С-400

Lenta.ru 04:57
Футбол

Черчесов объяснил поражение россиян в матче со сборной Бельгии

Комментируя выход на поле во 2-т тайме спартаковца Бакаева, игравшего левом фланге, Черчесов отметил, что действовал он активно и со своими обязанностями справлялся, несмотря на то, что это была лишь вторая его встреча с бельгийцами за карьеру в сборной.
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Экономика

В 2020 году в Тюменской области минимальная зарплата будет выше прожиточного минимума

Как сообщают на сайте Правительства Тюменской области, в 2020 году в Тюменской области на 7,5% увеличится размер минимальной заработной платы, который составит 12200 рублей, что впервые превысит величину прожиточного минимума.
NashGorod.ru вчера в 04:38
Футбол

Драка между футболистами произошла в Астрахани после матча ПФЛ

ТАСС 10:41
Общество

Пассажир «Сапсана» от скуки взломал сеть Wi-Fi в поезде за 20 минут

Пассажиру «Сапсана» удалось взломать сеть Wi-Fi в поезде всего за 20 минут. Об этом он рассказал на портале «Хабра».
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Дацик победил нокаутом во втором бою после выхода на свободу

39-летний Дацик вышел на свободу в феврале, а в апреле провел бой с блогером Артемом Тарасовым, проиграв из-за дисквалификации.
Спорт-Экспресс вчера в 15:29
Политика

Парламентские выборы в Белоруссии состоялись во всех округах

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Помощник Зеленского заявил о завершении получения кораблей от России

Процесс передачи украинских кораблей, задержанных Россией в ноябре прошлого года в Керченском проливе, находится на завершающем этапе.
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Гендиректор ЦСКА ответил на вопрос о покупке нападающего

Генеральный директор московского ЦСКА Роман Бабаев ответил на вопрос о покупке нападающего, передает Sport24.
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ЦСКА в своём «твиттере» опубликовал загадочное видео, главным героем которого стал голкипер Игорь Акинфеев.
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Грузинская оппозиция готовит масштабный митинг в Тбилиси

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Политика

Лукашенко обругал союз Белоруссии и России из-за новых условий Москвы

Президент Белоруссии Александр Лукашенко сомневается в целесообразности союза между Россией и Белоруссией, сообщает "Интерфакс".
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Климкин назвал причину успеха Путина в Донбассе

Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин считает, что президент России Владимир Путин добился значительного успеха в Донбассе благодаря разведению войск.
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В ООН назвали основные причины смертности на российских дорогах

Причинами высокой смертности на дорогах в России являются недостатки в образовании водителей и пешеходов, вождение в нетрезвом виде, использование телефонов за рулем, а также изъяны в правовом преследовании нарушителей.
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В Москве эвакуируют посетителей аквапарка «Мореон» из-за угрозы взрыва

В Москве проводится эвакуация около 2 тыс. посетителей аквапарка «Мореон» из-за угрозы взрыва.
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В Венеции из-за наводнения объявлен режим ЧП

Режим чрезвычайного положения объявлен в итальянском городе Венеции из-за самого сильного за последние 50 лет наводнения.
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