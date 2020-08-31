После избиения оппозиционера Жукова в Москве возбудили уголовное дело
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В полиции не уточнили имя заявителя. При этом ранее сообщалось, что оппозиционный блогер, ведущий радиостанции "Эхо Москвы" и фигурант "дела 27 июля" Егор Жуков был госпитализирован после избиения возле дома, нападение на него было совершено вечером 30 августа.В источнике
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