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Интерфакс
Интерфакс

После избиения оппозиционера Жукова в Москве возбудили уголовное дело

В полиции не уточнили имя заявителя. При этом ранее сообщалось, что оппозиционный блогер, ведущий радиостанции "Эхо Москвы" и фигурант "дела 27 июля" Егор Жуков был госпитализирован после избиения возле дома, нападение на него было совершено вечером 30 августа.В источнике
Подробнее о событии
РИА Новости

В Кремле надеются, что виновные в избиении Егора Жукова будут наказаны

РИА Новости05:34
РБК

Полиция завела уголовное дело после избиения активиста Егора Жукова

РБК03:06
Новая газета

Полиция возбудила уголовное дело о побоях после нападения на Егора Жукова

Новая газета02:33
Интерфакс

После избиения оппозиционера Жукова в Москве возбудили уголовное дело

Интерфакс02:24
ТАСС

Врачи не выявили серьезных травм у избитого блогера Жукова

ТАСС03:15
Дождь

Полиция возбудила уголовное дело после избиения Егора Жукова

Дождь02:26
Эхо Москвы

Московская полиция возбудила уголовное дело о побоях после нападения на Егора Жукова

Эхо Москвы03:06

Лукашенко предложил создать «не завязанную на Лукашенко» систему

Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время рабочей встречи с председателем Верховного суда Валентином Сукало заявил, что существующая в стране общественная система отчасти носит авторитарный характер.
РБК05:35
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УЕФА продолжит разводить российские и украинские клубы в еврокубках

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) по-прежнему не допускает встречу клубов из России и Украины в рамках еврокубковых турниров, сообщили РИА Новости в медиа-департаменте организации.
РИА Новости06:12

Омбудсмен рассказала о судьбе девочки, прожившей пять лет в больнице

В феврале 2020 года Пресненский суд Москвы ограничил в правах родителей девочки, постановив взыскать с каждого алименты на содержание ребенка в размере 1/4 от ежемесячного заработка или иного дохода.
Инфорос03:22
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Россия высылает трех словацких дипломатов

"Послу объявлено, что российская сторона, руководствуясь принципом взаимности, приняла решение выслать из Российской Федерации трех дипломатических сотрудников Посольства Словакии в Москве", - говорится в сообщении.
Газета.Ru05:50
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Новый корабль «Павел Державин» провел первые стрельбы в Черном море

Экипаж патрульного корабля "Павел Державин" выполнил проверочные стрельбы из артиллерийской установки АУ АК-176, крупнокалиберных корабельных пулеметов и противодиверсионных гранатометных комплексов ДП-65 в акватории Черного моря.
Российская газета05:42

Корпорация Samsung запустила производство новейших чипов памяти

Массовое производство первых в отрасли 16-гигабитных чипов мобильной памяти DRAM LPDDR5 запустил южнокорейский технологический гигант Samsung Electronics на производственной линии в городе Пхёнтхэке, сообщает 30 августа пресс-служба корпорации.
ИА Красная Веснавчера в 07:13
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