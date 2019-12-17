Политика
ГЛАС.RUКремль надеется, что Киев изменит свое отношение к российским СМИ
Ранее ГЛАС сообщал, что в ЛНР раскритиковали поправки Зеленского в конституцию Украины.
Читать в источнике
Оценить35
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7101 источник, обновлено в 12:09, Ашберн
Общество
Скрипали не захотели встречаться с российскими дипломатами в Лондоне
"Что касается предоставления доступа представителям российского посольства, мы передали запрос от сотрудников посольства Скрипалям, они решили не встречаться с представителями российского посольства, это их выбор", - сказал Бристоу в интервью "Эхо Москвы".
Происшествия
В Липецкой области пациентка выпала на трассу из машины скорой помощи
Следователи в Липецкой области возбудили уголовное дело на фельдшера бригады скорой помощи Задонской районной больницы, из автомобиля которой на дорогу выпала пациентка.
Политика
СМИ узнали об ожиданиях ФРГ скорых санкций против «Северного потока-2»
Правительство Германии готовится к тому, что санкции США против газопровода «Северный поток-2» могут вступить в силу уже на этой неделе.
Политика
Госдума РФ учредила медаль за вклад в развитие парламентаризма
Медалью будут награждать россиян, внесших особый вклад в развитие законодательства и парламентаризма страны, и иностранцев, которые внесли большой вклад в укрепление двусторонних или многосторонних отношений с Россией, в развитие межпарламентского сотрудничества и плодотворную деятельность по укреплению международных связей.
Футбол
ЦСКА объявил об уходе Ефремова и ещё двух игроков
ЦСКА объявил об уходе полузащитника клуба Дмитрия Ефремова, вратаря Максима Едапина и защитника Данила Савиных.
Общество
Петербургу грозит нагонное наводнение на фоне рекордного тепла
Усиление порывистого западного ветра в среду, 18 декабря, может создать угрозу нагонного наводнения в Санкт-Петербурге.
Политика
В Минэнерго России оценили переговоры «Газпрома» и «Нафтогаза»
Ход переговоров «Газпрома» и «Нафтогаза» по газу прокомментировал замминистра энергетики России Анатолий Яновский.
Экономика
Накопительную часть пенсий заморозили до 2022 года
Президент России Владимир Путин продлил действие закона о заморозке накопительной части пенсии россиян до 2022 года.
Авто
Новая Kia Optima получила полный привод
Модель перешла на силовые агрегаты семейства Smartstream и впервые в своей истории получила полный привод.
Политика
Россия расширила список санкций против граждан и товаров с Украины
Премьер-министр России Дмитрий Медведев расширил перечень украинских граждан, в отношении которых вводятся специальные экономические меры.
Политика
Польша может выйти из Евросоюза из-за судебной реформы
Верховный суд Польши опубликовал официальное обращение, в котором пригрозил, что страна может покинуть Евросоюз из-за судебной реформы.
Гаджеты
JBL анонсировала беспроводные наушники с бесконечным временем работы
Наушники Reflect Eternal обещают безграничное время работы благодаря возможности подзаряжаться с помощью солнечной энергии.
Наука
Употребление перца чили снижает риск сердечного приступа
Наука
Ученые раскрыли тайну каменных истуканов с острова Пасхи
"Полинезийцы Рапануи создали почти тысячу монолитных статуй моаи по приказу правящих элит, потому что в обществе верили, что истуканы помогут повысить плодородие местных земель, и жители не будут голодать", - пишет портал.
Политика
Регулятор ЕС признал независимого украинского оператора ГТС
Секретариат Энергетического сообщества ЕС подтвердил во вторник в своем заключении, принятом в рамках Третьего энергетического пакета, что вновь созданный оператор газотранспортной системы Украины - ГТСО - отделен от "Нафтогаза Украины" в соответствии с требованиями европейского законодательства.
Армия и оружие
Опубликовано видео испытаний новейшей боевой машины «Деривация»
Телеканал "Звезда" опубликовал кадры с испытаний боевой машины 2С38 "Деривация-СВ" в Нижнем Новгороде.
Политика
Депутат Госдумы прокомментировала своё заявление о малоимущих
Первый заместитель председателя комитета Госдумы по бюджету и налогам Ирина Гусева назвала политической провокацией сообщения СМИ о том, что она якобы сравнила малоимущих граждан с заключёнными.
Общество
Госдума может приравнять сжигание мусора к переработке
Поправки к закону «Об отходах производства и потребления» фактически приравнивают сжигание мусора с выработкой энергии к переработке отходов.
Экономика
В России ужесточат выдачу ипотеки
Центробанк России планирует с 1 июля 2020 года ужесточить для банков процедуру выдачи ипотеки.
Происшествия
Над челябинским метеоритом самопроизвольно раскрылся купол
В Историческом музее Южного Урал над челябинским метеоритом самопроизвольно раскрылся купол.
Общество
«Автодор» подал иск на 5,4 млрд рублей к компании Араса Агаларова
Госкомпания «Автодор» подала иск к компании Crocus International Араса Агаларова, говорится в карточке дела на сайте Арбитражного суда Москвы.
Интернет
Выявленная уязвимость в WhatsApp приводит к сбоям в групповых чатах
Проблема заключается в том, что один пользователь в групповом чате может спровоцировать ситуацию, в которой приложение будет постоянно аварийно завершать работу, а единственным выходом станут удаление и повторная установка приложения.
Общество
Гидрометцентр рассказал об ожидаемой погоде в январе
Гидрометцентр РФ сообщил, что погода в январе в Москве не ожидается очень морозной. После Нового года прогнозируется чуть выше нормы.
Технологии
В Систему быстрых платежей ЦБ внедрят аналог Apple Pay
Как пишет РБК, Национальная система платёжных карт (НСПК, обрабатывает операции по картам внутри России и поддерживает платёжную систему "Мир") продемонстрировала партнёрам в начале декабря несколько вариантов проведения платежей при помощи бесконтактного интерфейса NFC.
Шоу-бизнес
Хирург рассказал, почему 72-летняя София Ротару выглядит так молодо
Пластический хирург в интервью на телеканале НТВ объяснил, почему певица София Ротару в 72 года так молодо выглядит.