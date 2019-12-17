Ранее ГЛАС сообщал, что в ЛНР раскритиковали поправки Зеленского в конституцию Украины.

Кремль надеется, что Киев изменит свое отношение к российским СМИ

Общество Скрипали не захотели встречаться с российскими дипломатами в Лондоне "Что касается предоставления доступа представителям российского посольства, мы передали запрос от сотрудников посольства Скрипалям, они решили не встречаться с представителями российского посольства, это их выбор", - сказал Бристоу в интервью "Эхо Москвы".

Политика Госдума РФ учредила медаль за вклад в развитие парламентаризма Медалью будут награждать россиян, внесших особый вклад в развитие законодательства и парламентаризма страны, и иностранцев, которые внесли большой вклад в укрепление двусторонних или многосторонних отношений с Россией, в развитие межпарламентского сотрудничества и плодотворную деятельность по укреплению международных связей.

Экономика Накопительную часть пенсий заморозили до 2022 года Президент России Владимир Путин продлил действие закона о заморозке накопительной части пенсии россиян до 2022 года.

Авто Новая Kia Optima получила полный привод Модель перешла на силовые агрегаты семейства Smartstream и впервые в своей истории получила полный привод.

Наука Ученые раскрыли тайну каменных истуканов с острова Пасхи "Полинезийцы Рапануи создали почти тысячу монолитных статуй моаи по приказу правящих элит, потому что в обществе верили, что истуканы помогут повысить плодородие местных земель, и жители не будут голодать", - пишет портал.

Политика Регулятор ЕС признал независимого украинского оператора ГТС Секретариат Энергетического сообщества ЕС подтвердил во вторник в своем заключении, принятом в рамках Третьего энергетического пакета, что вновь созданный оператор газотранспортной системы Украины - ГТСО - отделен от "Нафтогаза Украины" в соответствии с требованиями европейского законодательства.

Политика Депутат Госдумы прокомментировала своё заявление о малоимущих Первый заместитель председателя комитета Госдумы по бюджету и налогам Ирина Гусева назвала политической провокацией сообщения СМИ о том, что она якобы сравнила малоимущих граждан с заключёнными.

Общество Госдума может приравнять сжигание мусора к переработке Поправки к закону «Об отходах производства и потребления» фактически приравнивают сжигание мусора с выработкой энергии к переработке отходов.

Экономика В России ужесточат выдачу ипотеки Центробанк России планирует с 1 июля 2020 года ужесточить для банков процедуру выдачи ипотеки.

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Общество Гидрометцентр рассказал об ожидаемой погоде в январе Гидрометцентр РФ сообщил, что погода в январе в Москве не ожидается очень морозной. После Нового года прогнозируется чуть выше нормы.