Политика

ГЛАС.RUГЛАС.RUКремль надеется, что Киев изменит свое отношение к российским СМИ

Ранее ГЛАС сообщал, что в ЛНР раскритиковали поправки Зеленского в конституцию Украины.
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В Кремле надеются на изменение в Киеве отношения к российским СМИ

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Песков понадеялся на изменение политики Киева в отношении российских СМИ

РБК05:16

Кремль рассчитывает, что власти Украины изменят политику в отношении российских СМИ

ТАСС04:25

В Кремле упрекнули Киев, запретивший въезд российским журналистам

URA.Ru04:50

В Кремле надеются на изменение в Киеве отношения к российским СМИ

RT на русском04:39

В Кремле отреагировали на запрет российским журналистам работать на Украине

ТК Звезда04:28

В Кремле понадеялись на допуск журналистов из РФ к работе на Украине

Известия04:53
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Происшествия

Расстрелявшего сослуживцев срочника Шамсутдинова признали потерпевшим

Газета.Ru 09:53
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Националисты подрались с полицией под Радой, ранены 17 силовиков

Life.ru 09:37
Общество

Скрипали не захотели встречаться с российскими дипломатами в Лондоне

"Что касается предоставления доступа представителям российского посольства, мы передали запрос от сотрудников посольства Скрипалям, они решили не встречаться с представителями российского посольства, это их выбор", - сказал Бристоу в интервью "Эхо Москвы".
РИА Новости 11:57
Происшествия

В Липецкой области пациентка выпала на трассу из машины скорой помощи

Следователи в Липецкой области возбудили уголовное дело на фельдшера бригады скорой помощи Задонской районной больницы, из автомобиля которой на дорогу выпала пациентка.
ТАСС 11:07
Политика

СМИ узнали об ожиданиях ФРГ скорых санкций против «Северного потока-2»

Правительство Германии готовится к тому, что санкции США против газопровода «Северный поток-2» могут вступить в силу уже на этой неделе.
РБК 11:15
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Две шайбы Миловзорова помогли «Сибири» обыграть «Салават Юлаев» в КХЛ

РИА Новости 11:57
Политика

Госдума РФ учредила медаль за вклад в развитие парламентаризма

Медалью будут награждать россиян, внесших особый вклад в развитие законодательства и парламентаризма страны, и иностранцев, которые внесли большой вклад в укрепление двусторонних или многосторонних отношений с Россией, в развитие межпарламентского сотрудничества и плодотворную деятельность по укреплению международных связей.
Областная газета 09:42
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ЦСКА объявил об уходе Ефремова и ещё двух игроков

ЦСКА объявил об уходе полузащитника клуба Дмитрия Ефремова, вратаря Максима Едапина и защитника Данила Савиных.
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Петербургу грозит нагонное наводнение на фоне рекордного тепла

Усиление порывистого западного ветра в среду, 18 декабря, может создать угрозу нагонного наводнения в Санкт-Петербурге.
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Политика

В Минэнерго России оценили переговоры «Газпрома» и «Нафтогаза»

Ход переговоров «Газпрома» и «Нафтогаза» по газу прокомментировал замминистра энергетики России Анатолий Яновский.
Мой Брянск 06:50
Экономика

Накопительную часть пенсий заморозили до 2022 года

Президент России Владимир Путин продлил действие закона о заморозке накопительной части пенсии россиян до 2022 года.
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Авто

Новая Kia Optima получила полный привод

Модель перешла на силовые агрегаты семейства Smartstream и впервые в своей истории получила полный привод.
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Политика

Россия расширила список санкций против граждан и товаров с Украины

Премьер-министр России Дмитрий Медведев расширил перечень украинских граждан, в отношении которых вводятся специальные экономические меры.
Вести.Ru 08:58
Политика

Польша может выйти из Евросоюза из-за судебной реформы

Верховный суд Польши опубликовал официальное обращение, в котором пригрозил, что страна может покинуть Евросоюз из-за судебной реформы.
Pravda.Ru 11:07
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JBL анонсировала беспроводные наушники с бесконечным временем работы

Наушники Reflect Eternal обещают безграничное время работы благодаря возможности подзаряжаться с помощью солнечной энергии.
РБК 10:55
Наука

Употребление перца чили снижает риск сердечного приступа

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Наука

Ученые раскрыли тайну каменных истуканов с острова Пасхи

"Полинезийцы Рапануи создали почти тысячу монолитных статуй моаи по приказу правящих элит, потому что в обществе верили, что истуканы помогут повысить плодородие местных земель, и жители не будут голодать", - пишет портал.
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Мальчик с вросшей в колени гречкой отправится в школу-интернат

Lenta.ru 10:53
Политика

Регулятор ЕС признал независимого украинского оператора ГТС

Секретариат Энергетического сообщества ЕС подтвердил во вторник в своем заключении, принятом в рамках Третьего энергетического пакета, что вновь созданный оператор газотранспортной системы Украины - ГТСО - отделен от "Нафтогаза Украины" в соответствии с требованиями европейского законодательства.
Интерфакс 11:45
Армия и оружие

Опубликовано видео испытаний новейшей боевой машины «Деривация»

Телеканал "Звезда" опубликовал кадры с испытаний боевой машины 2С38 "Деривация-СВ" в Нижнем Новгороде.
РИА Новости 06:22
Политика

Депутат Госдумы прокомментировала своё заявление о малоимущих

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по бюджету и налогам Ирина Гусева назвала политической провокацией сообщения СМИ о том, что она якобы сравнила малоимущих граждан с заключёнными.
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Госдума может приравнять сжигание мусора к переработке

Поправки к закону «Об отходах производства и потребления» фактически приравнивают сжигание мусора с выработкой энергии к переработке отходов.
REGNUM вчера в 16:01
Экономика

В России ужесточат выдачу ипотеки

Центробанк России планирует с 1 июля 2020 года ужесточить для банков процедуру выдачи ипотеки.
Lenta.ru 07:03
Происшествия

Над челябинским метеоритом самопроизвольно раскрылся купол

В Историческом музее Южного Урал над челябинским метеоритом самопроизвольно раскрылся купол.
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Общество

«Автодор» подал иск на 5,4 млрд рублей к компании Араса Агаларова

Госкомпания «Автодор» подала иск к компании Crocus International Араса Агаларова, говорится в карточке дела на сайте Арбитражного суда Москвы.
Ведомости 11:05
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Выявленная уязвимость в WhatsApp приводит к сбоям в групповых чатах

Проблема заключается в том, что один пользователь в групповом чате может спровоцировать ситуацию, в которой приложение будет постоянно аварийно завершать работу, а единственным выходом станут удаление и повторная установка приложения.
3DNews 08:38
Общество

Гидрометцентр рассказал об ожидаемой погоде в январе

Гидрометцентр РФ сообщил, что погода в январе в Москве не ожидается очень морозной. После Нового года прогнозируется чуть выше нормы.
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В Систему быстрых платежей ЦБ внедрят аналог Apple Pay

Как пишет РБК, Национальная система платёжных карт (НСПК, обрабатывает операции по картам внутри России и поддерживает платёжную систему "Мир") продемонстрировала партнёрам в начале декабря несколько вариантов проведения платежей при помощи бесконтактного интерфейса NFC.
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Оренбургский пенсионер нашел инкассаторскую сумку с миллионом рублей

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Хирург рассказал, почему 72-летняя София Ротару выглядит так молодо

Пластический хирург в интервью на телеканале НТВ объяснил, почему певица София Ротару в 72 года так молодо выглядит.
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