В Кремле планируют досрочную отставку губернатора Иркутской области Сергея Левченко, рассказали РБК три источника, близких к администрации президента. «Будет замена (главы региона)», — сообщил один из собеседников РБК.

с чего всё началось

В планах Кремля значится увольнение губернатора Иркутской области Сергея Левченко. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на источники.

В Кремле намерены отправить в отставку губернатора Иркутской области

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