Политика
Газета.RuВ Кремле намерены отправить в отставку губернатора Иркутской области
В планах Кремля значится увольнение губернатора Иркутской области Сергея Левченко. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на источники.
Читать в источнике
Оценить74
с чего всё началось
В Кремле планируют досрочную отставку губернатора Иркутской области Сергея Левченко, рассказали РБК три источника, близких к администрации президента. «Будет замена (главы региона)», — сообщил один из собеседников РБК.РБКвчера в 13:33
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7012 источников, обновлено в 05:38, Вашингтон
Энергетика
В «Нафтогазе» заявили об угрозе срыва отопительного сезона на Украине
Украинские эксперты пока не могут дать «рецепт» выхода из сложившейся ситуации, но считают, что непогашенные долги действительно являются угрозой срыва отопительного сезона во многих населённых пунктах страны.
Актуальные Новости 28 сентября в 04:23
Политика
Экс-депутат Рады рассказал об отъезде Луценко в Британию
Бывший генеральный прокурор Украины Юрий Луценко уехал в Великобританию, заявил экс-депутат Верховной рады Сергей Лещенко в своем Tekegram-канале.
REGNUM 04:21
Общество
В ГИБДД анонсировали электронные водительские права на смартфоне
В ГИБДД разрабатывают инициативу внедрения электронных водительских прав, которые можно будет предъявлять при помощи смартфона.
РБК 04:56
Политика
Украина запустит транспорт на границе с Крымом
RT на русском вчера в 06:29
Музыка
Лейбл Тимати отобрал у L’One песни
Вечерняя Москва 28 сентября в 22:36
Общество
МВД сообщило о 20 тыс. участников митинга в Москве
На согласованный митинг на проспекте Сахарова пришли 20 тыс. человек.
РБК вчера в 09:40
Недвижимость
Сбербанк снижает ставки по ипотеке
Как уточнили в Сбербанке, снижение ставок по заявкам, поданным с 1 октября (кроме продукта "Военная ипотека" и "Программы государственной поддержки для семей с детьми"), составит 0,3 процентного пункта на готовое и строящееся жилье, загородную недвижимость, строительство жилого дома, покупку гаража и машино-места, нецелевой кредит под залог недвижимости.
РИА Новости 03:19
Финансы
Кабмин РФ разместит до 200 млрд рублей на депозите в ВЭБе на 5 лет
Правительство разместит до 200 миллиардов рублей на депозите в ВЭБ.РФ на пять лет, соответствующее распоряжение опубликовано на официальном портале правовой информации.
ПРАЙМ 03:58
Общество
На Урале педагога уволили из-за откровенных фото 20-летней давности
В Магнитогорске Челябинской области разгорелся очередной скандал из-за откровенных фото педагога дополнительного образования муниципального детско-юношеского центра.
Российская газета 27 сентября в 07:37
Армия и оружие
Опубликовано фото авианосца ВМС США в окружении китайских кораблей
Sohu опубликовало спутниковые снимки авианосца ВМС США "Рональд Рейган" в Южно-Китайском море, который оказался окружен пятью китайскими военными судами.
РИА Новости вчера в 03:26
Политика
Визы и угроза импичмента отвлекли внимание лидеров в ООН
В нижней палате парламента предложили запретить в России американскую лотерею грин-карт, замглавы МИД России Сергей Рябков объявил о том, что Москва поставила вопрос о переносе заседаний первого комитета Генассамблеи ООН и комиссии по разоружению ООН с территории США.
РБК вчера в 15:01
Общество
Делавшего ветеранам стрижки транссексуала выгнали из больницы на Урале
Регион online вчера в 10:13
Экономика
«Роскосмос» решил отказаться от создания российского аналога OneWeb
Проект по созданию глобальной системы спутников связи (ГМИСС) «Эфир» решили исключить из нацпрограммы «Цифровая экономика» из-за отсутствия инвесторов, сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на участника заседания рабочей группы нацпрограммы и представителя АНО «Цифровая экономика».
Ведомости 03:52
Политика
Горсовет принял отставку главы администрации Симферополя
Депутаты Симферопольского городского совета удовлетворили заявление главы администрации Симферополя Натальи Маленко о досрочном сложении полномочий, сообщила РИА Новости начальник управления информационной политики горадминистрации Алла Горева.
РИА Новости 03:48
Общество
Ученые установили опасный для здоровья режим стиральных машин
REGNUM вчера в 00:35
Политика
Зеленский все-таки приехал в Бабий Яр
Президент Украины Владимир Зеленский в воскресенье, 29 сентября, все же посетил мемориальный комплекс Бабий Яр в Киеве и почтил память жертв трагедии.
Вести.Ru вчера в 14:23
Футбол
«Витесс» Слуцкого победил «Валвейк», играя в меньшинстве
«Витесс» одержал победу над «Валвейком» в матче восьмого тура чемпионата Нидерландов. Встреча завершилась со счётом 2:1.
REGNUM 03:42
Фигурное катание
Россиянка Анжелика Сидорова стала чемпионкой мира в прыжках с шестом
Золотую медаль чемпионата мира по легкой атлетике в прыжках с шестом завоевала российская спортсменка Анжелика Сидорова.
Ридус вчера в 16:02
Политика
Глава украинской делегации в ПАСЕ потребовала не игнорировать Россию
Диалог между Москвой и Киевом должен продолжаться, поскольку отказ от общения "ни к чему хорошему" не приведет, заявила глава украинской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) Елизавета Ясько.
Газета.Ru 03:52
Авто
Представлен доступный 8-местный минивэн от GM и SAIC
Компания General Motors в рамках совместного проекта с китайским автогигантом SAIC представила новый доступный компактвэн Wuling Hongguang Plus, который является увеличенной версией некогда популярной линейки автомобилей Wuling Hongguang, продававшейся в различных версиях.
Daily-Motor.Ru 03:15
Экономика
Орешкин спрогнозировал рост доходов россиян до конца года
Резкое снижение инфляции и, как следствие, увеличение реальных зарплат поспособствуют росту доходов населения РФ во втором полугодии 2019 года.
ТАСС вчера в 08:36
Политика
Канцлер Австрии поздравила Курца с победой его партии на выборах
Канцлер Австрии Бригитте Бирляйн поздравила председателя консервативной Австрийской народной партии (АНП), экс-канцлера страны Себастьяна Курца с лидерством на досрочных выборах в Национальный совет страны.
Известия вчера в 14:42
Общество
Россияне считают границей бедности доход 12,5 тыс. рублей
По оценкам премьер-министра РФ Дмитрия Медведева, в России проживает более 19 млн человек (13% россиян от общего населения страны) с доходами ниже прожиточного минимума.
Коммерсантъ 03:43
Спорт
WADA считает неслучайными искажения данных московской лаборатории
Как сообщало ИА REGNUM, 20 сентября журналист немецкого телеканала ARD Хайо Зеппельт рассказал, что Россия подозревается в манипулировании данными московской антидопинговой лаборатории.
REGNUM 04:59
Политика
В резиденции свердловского губернатора собрали депутатов Госдумы
В резиденции губернатора Свердловской области сегодня собрали депутатов Госдумы, представляющих в нижней палате федерального собрания Средний Урал.
Европейско-Азиатские новости 05:00
Кино
Минкультуры РФ обнародует информацию о тратах на господдержку кино
Министерство культуры России и Фонд кино в октябре запустят открытую базу данных с информацией о государственной поддержке производства фильмов, о чем рассказали главы ведомств в беседе с газетой "Коммерсант".
Народные новости вчера в 21:33
Авто
Опубликованы рендеры возрожденной «Оки»
32CARS.ru вчера в 07:10