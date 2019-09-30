В Кремле планируют досрочную отставку губернатора Иркутской области Сергея Левченко, рассказали РБК три источника, близких к администрации президента. «Будет замена (главы региона)», — сообщил один из собеседников РБК.

с чего всё началось

Отмечается, что его планируют отправить в отставку уже этой осенью. Как уточняется, освободить от занимаемой им должности Левченко намерены во время "очередной ротации губернаторского корпуса".

В Кремле намерены отправить в отставку губернатора Иркутской области

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