Политика
Газета.RuВ Кремле намерены отправить в отставку губернатора Иркутской области
Отмечается, что его планируют отправить в отставку уже этой осенью. Как уточняется, освободить от занимаемой им должности Левченко намерены во время "очередной ротации губернаторского корпуса".
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с чего всё началось
В Кремле планируют досрочную отставку губернатора Иркутской области Сергея Левченко, рассказали РБК три источника, близких к администрации президента. «Будет замена (главы региона)», — сообщил один из собеседников РБК.РБКвчера в 13:33
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СМИ сообщают о готовящейся отставке иркутского губернатора Левченко
Московский Комсомолецвчера в 23:49
Автоматически обработано 7010 источников, обновлено в 01:03, Вашингтон
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Бывший генпрокурор Украины Юрий Луценко сообщил, что неоднократно отказывался начать расследование в отношении бывшего вице-президента США Джо Байдена и его сына, несмотря на давление со стороны адвоката Дональда Трампа.
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Газета.Ru вчера в 19:04
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В Уфе первокурсник умер после занятий физкультурой
Источник в правоохранительных органах региона рассказал РИА Новости, что скончался первокурсник уфимского колледжа, которому стало плохо во время занятий по физической культуре.
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РБК вчера в 09:40
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Найдены новые звезды с инопланетными мегаструктурами
Согласно одной из гипотез, причиной затемнений могли стать искусственные мегаструктуры вроде сферы Дайсона.
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Газета.Ru вчера в 12:36
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РИА Новости вчера в 17:39
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В Татарстане женщина вместе с другом насиловала мужчин в сауне. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на сайт региональной прокуратуры.
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Телеканал 360° 28 сентября в 09:40
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Захарова объяснила решение Лаврова не отказываться от визита в США
Глава МИД Сергей Лавров заявил, что Москва не оставит без ответа невыдачу виз США российской делегации для участия в Генассамблее ООН.
РИА Новости вчера в 16:50
Общество
В МВД предложили наказывать за оскорбления полицейских в интернете
Ведомство указывает, что такие изменения необходимы, чтобы защитить "неприкосновенность чести и достоинства сотрудника полиции" от распространения в интернете "сведений порочащего характера, в том числе носящих дискредитирующий характер о деятельности системы МВД России".
Интерфакс 27 сентября в 10:41
Шоу-бизнес
Сергей Лазарев рассказал о рождении дочери
У певца Сергея Лазарева родилась дочь. Об этом он сообщил в эфире программы "Секрет на миллион" на телеканале НТВ.
РИА Новости вчера в 17:44
Армия и оружие
Опубликовано фото авианосца ВМС США в окружении китайских кораблей
Sohu опубликовало спутниковые снимки авианосца ВМС США "Рональд Рейган" в Южно-Китайском море, который оказался окружен пятью китайскими военными судами.
РИА Новости вчера в 03:26
Политика
Захарова назвала звонки в Вашингтон опасными
Обнародование расшифровки телефонных переговоров лидеров США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского показывает опасность переговоров с Вашингтоном и будет иметь последствия для общения США с другими странами, заявила официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова в эфире "Первого канала".
РИА Новости вчера в 12:52
Экономика
Россияне назвали «субъективную границу» бедности
Субъективная граница бедности на 11,6% выше установленного властями порога бедности — прожиточного минимума, который во втором квартале 2019 года составил 11,2 тыс. руб. Для поддержания нормального уровня жизни российской семье нужно примерно 38,1 тыс. руб. на человека, согласно результатам опроса.
РБК 00:00
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Максим Аверин отказался извиняться за дебош на борту самолета
РИА Новости 27 сентября в 18:53