Коронавирус

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В администрации президента России наметили предварительные возможные даты для проведения голосования по внесению поправок в Конституцию РФ. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники, близкие к Кремлю. По их словам, речь идет о 27 мая и 3 июня (обе даты приходятся на среду).
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В Кремле наметили предварительные даты голосования по Конституции

В администрации президента предварительно наметили новые возможные даты для проведения голосования по поправкам в Конституцию, рассказали РБК два близких к Кремлю источника. Речь идет о 27 мая и 3 июня, сказали собеседники РБК.
РБК08:04

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Что случилось за день. Главные новости РБК

РБК12:00

РБК: В АП предполагают провести голосование по поправкам в Конституцию в самом конце весны или летом

Эхо Москвы10:01

В Кремле определили предварительные даты голосования по Конституции

Фонтанка.Ру08:41

В Кремле обсуждают проведение голосования по Конституции в конце мая

Ведомости09:41

РБК: в Кремле наметили новые даты голосования по поправкам в Конституцию

Дождь08:57

РБК узнал о новых намеченных Кремлем датах для проведения голосования по поправкам в Конституцию

Новая газета09:53

Стали известны возможные даты голосования по поправкам в Конституцию

News.ru08:33
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Автоматически обработано 7115 источников, обновлено в 20:38, Ашберн
Общество

В России введут штрафы за нарушение карантина

Правительство введет штрафы для тех, кто не будет соблюдать правила коронавируса. Как пишет РИА Новости, эти поправки будут внесены в КоАП.
Известия Мордовии вчера в 08:08
Политика

Песков подтвердил случай коронавируса в администрации президента

Представитель Кремля Дмитрий Песков подтвердил информацию о том, что один из сотрудников администрации президента заболел коронавирусом.
Ведомости 06:30
Футбол

Семин отреагировал на информацию о переходе Кокорина в «Локомотив»

Gazeta.SPb 04:40
Общество

В Карелии из-за коронавируса остановят весь общественный транспорт

В Карелии остановят движение всего общественного транспорта из-за угрозы распространения коронавируса.
Известия 08:41
Общество

Установлен диагноз Игоря Николаева

News.ru вчера в 19:18
Армия и оружие

Китайские СМИ назвали единственную страну, у которой «на самом деле» есть гиперзвуковое оружие

Китайские СМИ назвали единственную страну, у которой «на самом деле» есть гиперзвуковое оружие.
Ferra 13:35
Происшествия

«Газпром» изолировал из-за коронавируса крупнейшее месторождение Ямала

Причиной стала угроза распространения коронавирусной инфекции COVID-19: 26 марта на Бованенковском нефтегазоконденсатном месторождении пришлось изолировать 20 сотрудников АО «Газпром центрэнергогаз», контактировавших с зараженным лицом.
РБК 05:13
Общество

Главврач в Коммунарке рассказал о пике эпидемии коронавируса в Москве

Главный врач больницы №40 в Коммунарке, предназначенной для лечения зараженных коронавирусом, Денис Проценко в беседе с российским общественным деятелем Нютой Федермессер рассказал, что уже на следующей неделе Москва может столкнуться с пиком распространения коронавируса COVID-2019.
Московский Комсомолец вчера в 17:58
Политика

Трамп подписал позволяющий мобилизовать военных резервистов указ

Президент США Дональд Трамп подписал указ, который позволяет мобилизовать военных резервистов из-за распространения коронавируса COVID-2019.
RT на русском 19:45
Экономика

Жители России бросились закрывать вклады и снимать наличные

Количество заявлений о закрытии вкладов и выдаче наличных выросло после 25 марта, когда президент РФ Владимир Путин объявил о введении налога с процентных доходов по вкладам, превышающим 1 млн рублей.
REGNUM 03:05
Шоу-бизнес

Маргарита Симоньян сообщила, что потеряла ребенка

Российская журналистка, главный редактор RT Маргарита Симоньян сообщила, что потеряла ребенка.
Вечерняя Москва вчера в 14:13
Политика

Левада-центр: Обнуление сроков Путина поддерживает половина россиян

48 процентов Россиян одобряют поправку к Конституции об обнулении президентских сроков Владимира Путина.
Грани.ру 04:54
Политика

Россия направила протест La Stampa из-за ее публикации о помощи Италии

Посольство России в Италии выразило протест газете La Stampa в связи с ее публикацией о российской помощи, которую направили в страну для борьбы с коронавирусом.
Моя Москва.онлайн 05:45
Политика

Лукашенко пообещал рассказать о происхождении коронавируса

Александр Лукашенко пообещал рассказать о происхождении коронавируса.
Piter.tv 10:52
Политика

Российские военные приступили к дезинфекции итальянского Бергамо

Ведомости 09:41
Общество

Лоукостер «Победа» до 31 мая приостановил все полёты

В авиакомпании пообещали вернуть затраченные на билеты деньги всем клиентам отменённых рейсов с датами вылета в период с 1 апреля по 31 мая 2020 года.
REGNUM 08:45
Экономика

ПФР досрочно перечислил пенсии и пособия за апрель

Пенсионный фонд досрочно профинансировал выплату пенсий и пособий за апрель, сообщили в пресс-службе организации.
РИА Новости 14:10
Политика

Тысячи украинцев штурмуют границу перед ее полным закрытием

На западной границе Украины с Польшей образовались многокилометровые очереди из пешеходов, желающих успеть вернуться в страну, пишет интернет-издание "Страна.ua".
РИА Новости 20:30
Здоровье

Российские регионы вводят ограничительные меры из-за коронавируса

Регионы России с 28 марта вводят ряд ограничительных мер из-за ситуации с коронавирусом.
РИА Новости 17:23
Общество

Президент Сербии заявил о грабеже на мировом рынке аппаратов ИВЛ

Президент Сербии Александр Вучич сообщил о «грабеже» на мировом рынке аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) из-за пандемии COVID-19.
ИА Новороссия 16:28
Спорт

Глава WADA предостерег спортсменов от обмана в условиях пандемии

Президент Всемирного антидопингового агентства (WADA) Витольд Банька предостерег спортсменов от попыток использовать ситуацию с пандемией коронавируса для того, чтобы нарушить антидопинговые правила в надежде на то, что ослабленный контроль позволит им остаться безнаказанными.
РИА Новости 11:14
Происшествия

В Шереметьево при погрузке потеряли золотые слитки

РИА Новости вчера в 08:42
Шоу-бизнес

Инну Макарову похоронят на Троекуровском кладбище

Прощание с народной артисткой СССР Инной Макаровой, скончавшейся 25 марта 2020 года в возрасте 93 лет, пройдет 28 марта в ритуальном зале при Центральной клинической больнице на улице Маршала Тимошенко.
ИА InterMedia 06:52
Общество

Трамп подписал закон о помощи экономике США на $2 трлн

Президент США Дональд Трамп подписал закон о финансовой поддержке американской экономике в размере 2 трлн долларов в условиях пандемии коронавируса.
Московский Комсомолец 16:56
Здоровье

В Саратове подтвердился второй случай заражения коронавирусом

В Саратове подтвердился второй случай заражения коронавирусом.
СаратовБизнесКонсалтинг 15:41
Политика

США назначили награду в $15 млн за помощь в аресте Мадуро

RT на русском вчера в 11:52
Энергетика

Нефть Brent поднялась выше 30 долларов за баррель

Стоимость нефти Brent на лондонской бирже ICE выросла выше отметки в тридцать долларов за баррель.
Капитал страны вчера в 01:39
Общество

Мишустин призвал распространить ограничительные меры по всей России

Премьер-министр России Михаил Мишустин призвал распространить принятые в Москве и Подмосковье ограничительные меры против коронавируса на всей территории России.
Газета.Ru 08:44
Происшествия

В петербургском детском саду погибла трехлетняя девочка

Трехлетняя девочка погибла в одном из детских садов Санкт-Петербурга, сообщили в Следственном комитете.
Газета.Ru 11:04
Общество

В Италии число погибших с коронавирусом побило суточный рекорд

В Италии за сутки погибли 969 человек с подтвержденным коронавирусом Об этом сообщает La Reppublica со ссылкой на пресс-конференцию комиссара по чрезвычайной ситуации в здравоохранении Доменико Аркури.
РБК 15:07
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