В администрации президента предварительно наметили новые возможные даты для проведения голосования по поправкам в Конституцию, рассказали РБК два близких к Кремлю источника. Речь идет о 27 мая и 3 июня, сказали собеседники РБК.

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В администрации президента России наметили предварительные возможные даты для проведения голосования по внесению поправок в Конституцию РФ. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники, близкие к Кремлю. По их словам, речь идет о 27 мая и 3 июня (обе даты приходятся на среду).

В Кремле наметили новые даты голосования по Конституции

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