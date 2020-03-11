В администрации президента предварительно наметили новые возможные даты для проведения голосования по поправкам в Конституцию, рассказали РБК два близких к Кремлю источника. Речь идет о 27 мая и 3 июня, сказали собеседники РБК.

с чего всё началось

В администрации президента России наметили предварительные возможные даты для проведения голосования по внесению поправок в Конституцию РФ. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники, близкие к Кремлю. По их словам, речь идет о 27 мая и 3 июня (обе даты приходятся на среду).

В Кремле наметили новые даты голосования по Конституции

Общество Карантин для людей старше 65 лет ввели по всей Башкирии «Изменения предписывают соблюдать режим самоизоляции на дому (за исключением случаев приобретения продуктов питания, лекарств, обращений в организации, предоставляющие услуги связи) неработающим гражданам в возрасте старше 65 лет, а также гражданам, имеющим заболевания, указанные в приложении к Указу, а также проживающим совместно с ними гражданам», - говорится в поправках.

Армия и оружие Секретная спецаппаратура с разбившегося в Черном море Су-27 не найдена Никаких кардинальных сдвигов в районах работы поисково-спасательных сил Черноморского флота, погрануправления ФСБ России и привлечённых судов коммерческих организаций, ищущих летчика, обломки и секретную спецаппаратуру потерпевшего катастрофу истребителя Су-27 не произошло, передают сегодня, 27 марта, эксперты «Оперативной линии».

Здоровье Эпидемиолог рассказал о пике эпидемии коронавируса в России Накануне главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко рассказал, что пик распространения коронавируса в Москве можно ожидать на следующей неделе.

Происшествия В Москве умер четвертый пациент с коронавирусом В Москве скончался четвертый пациент с подтвержденной коронавирусной инфекцией, сообщает столичный департамент здравоохранения со ссылкой на оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

Общество Мишустин призвал распространить ограничительные меры по всей России Премьер-министр России Михаил Мишустин призвал распространить принятые в Москве и Подмосковье ограничительные меры против коронавируса на всей территории России.

Политика Глава МИД Италии оценил российскую помощь стране Италия не боится попасть в зависимость после оказания Россией гуманитарной помощи пострадавшим от пандемии коронавируса регионам страны, заявил глава МИД страны Луиджи Ди Майо.

Общество Власти ДНР ограничили выезд граждан в Россию из-за коронавируса Донецк, 27 марта 2020, 17:22 — REGNUM Власти Донецкой Народной Республики временно ограничили выезд граждан на территорию России в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции.

Транспорт На Кубани введут почасовой график работы общественного транспорта Глава Кубани Вениамин Кондратьев подписал постановление об ограничительных мерах на период выходной недели с 28 марта по 5 апреля.