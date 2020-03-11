Коронавирус

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В администрации президента России наметили предварительные возможные даты для проведения голосования по внесению поправок в Конституцию РФ. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники, близкие к Кремлю. По их словам, речь идет о 27 мая и 3 июня (обе даты приходятся на среду).
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В Кремле наметили предварительные даты голосования по Конституции

В администрации президента предварительно наметили новые возможные даты для проведения голосования по поправкам в Конституцию, рассказали РБК два близких к Кремлю источника. Речь идет о 27 мая и 3 июня, сказали собеседники РБК.
РБК08:04

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Что случилось за день. Главные новости РБК

РБК12:00

РБК: В АП предполагают провести голосование по поправкам в Конституцию в самом конце весны или летом

Эхо Москвы10:01

В Кремле определили предварительные даты голосования по Конституции

Фонтанка.Ру08:41

В Кремле обсуждают проведение голосования по Конституции в конце мая

Ведомости09:41

РБК: в Кремле наметили новые даты голосования по поправкам в Конституцию

Дождь08:57

РБК узнал о новых намеченных Кремлем датах для проведения голосования по поправкам в Конституцию

Новая газета09:53

Стали известны возможные даты голосования по поправкам в Конституцию

News.ru08:33
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Энергетика

Отрицательные цены на нефть возникли в США

Цена в минус 19 центов зафиксирована на сорт нефти Wyoming Asphalt Sour (WSA).
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Актёр Абубакар Салим стал творческим директором основанной им студии Silver Rain Games.
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США обогнали Италию и Китай по количеству заразившихся коронавирусом

Накануне, 26 марта, в США было выявлено 13 685 новых случаев заражения коронавирусом и 147 смертельных случаев.
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Карантин для людей старше 65 лет ввели по всей Башкирии

«Изменения предписывают соблюдать режим самоизоляции на дому (за исключением случаев приобретения продуктов питания, лекарств, обращений в организации, предоставляющие услуги связи) неработающим гражданам в возрасте старше 65 лет, а также гражданам, имеющим заболевания, указанные в приложении к Указу, а также проживающим совместно с ними гражданам», - говорится в поправках.
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Никаких кардинальных сдвигов в районах работы поисково-спасательных сил Черноморского флота, погрануправления ФСБ России и привлечённых судов коммерческих организаций, ищущих летчика, обломки и секретную спецаппаратуру потерпевшего катастрофу истребителя Су-27 не произошло, передают сегодня, 27 марта, эксперты «Оперативной линии».
Евразия Daily 02:51
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О состоянии здоровья Лещенко сообщила его жена

Газета.Ru 19:25
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Путин: Россия победит коронавирус раньше чем через два-три месяца

России может понадобиться меньше двух-трех месяцев для того, чтобы справиться с коронавирусом.
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Российские военные приступили к дезинфекции итальянского Бергамо

Ведомости 09:41
Здоровье

Эпидемиолог рассказал о пике эпидемии коронавируса в России

Накануне главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко рассказал, что пик распространения коронавируса в Москве можно ожидать на следующей неделе.
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В Шереметьево при погрузке потеряли золотые слитки

РИА Новости вчера в 08:42
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Мурашко рассказал о влиянии климата на коронавирус

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко рассказал, что солнце препятствует распространению коронавируса.
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ПФР досрочно перечислил пенсии и пособия за апрель

Пенсионный фонд досрочно профинансировал выплату пенсий и пособий за апрель, сообщили в пресс-службе организации.
РИА Новости 14:10
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Экс-игрок «Аякса» Нури вышел из комы спустя 2 года и 8 месяцев

В коме спортсмен пробыл два года, восемь месяцев и 19 дней.
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WSJ сообщила об острой нехватке золота в США

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Богалий: Российский биатлон ходит с протянутой рукой

Двукратная олимпийская чемпионка Анна Богалий обратилась к президенту Союза биатлонистов России (СБР) Владимиру Драчеву.
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В Москве умер четвертый пациент с коронавирусом

В Москве скончался четвертый пациент с подтвержденной коронавирусной инфекцией, сообщает столичный департамент здравоохранения со ссылкой на оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.
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Все автобусы Подмосковья 28 марта меняют расписание

Все пассажирские автобусы Московской области 28 марта меняют расписание.
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Мишустин призвал распространить ограничительные меры по всей России

Премьер-министр России Михаил Мишустин призвал распространить принятые в Москве и Подмосковье ограничительные меры против коронавируса на всей территории России.
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Глава МИД Италии оценил российскую помощь стране

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Власти ДНР ограничили выезд граждан в Россию из-за коронавируса

Донецк, 27 марта 2020, 17:22 — REGNUM Власти Донецкой Народной Республики временно ограничили выезд граждан на территорию России в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции.
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Умер режиссер и сценарист Владимир Любомудров

На 81-м году жизни умер советский и российский режиссёр и сценарист Владимир Любомудров.
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В петербургском детском саду погибла трехлетняя девочка

Трехлетняя девочка погибла в одном из детских садов Санкт-Петербурга, сообщили в Следственном комитете.
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Эррера рассказал о подозрениях на коронавирус у Мбаппе

Полузащитник «ПСЖ» Андер Эррера рассказал, как перепугался за себя и нападающего Килиана Мбаппе, у которого подозревали наличие коронавируса.
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Общество

Авиакомпания «Победа» приостановит все полеты

Российская авиакомпания "Победа" приостановит все полеты, в том числе внутренние рейсы, до 31 мая.
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Общество

У корреспондента Первого канала в США забрали посылку с масками

У корреспондента Первого канала в Нью-Йорке изъяли посылку из Азии с медицинскими масками, сообщил телеведущий Евгений Попов в Telegram-канале.
РИА Новости 09:28
Здоровье

Мешает поражению легких при коронавирусе чай с куркумой

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На Кубани введут почасовой график работы общественного транспорта

Глава Кубани Вениамин Кондратьев подписал постановление об ограничительных мерах на период выходной недели с 28 марта по 5 апреля.
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Власти Москвы уточнили наказание для нарушивших самоизоляцию пенсионеров

Пенсионеры, которые нарушили режим самоизоляции из-за нового типа коронавируса, лишатся второй части материальной помощи в размере 2 тыс. руб. Об этом РБК рассказали в московском департаменте соцзащиты.
РБК 23:00
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