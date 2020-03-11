Коронавирус

РБКРБКВ Кремле наметили предварительные даты голосования по Конституции

В администрации президента предварительно наметили новые возможные даты для проведения голосования по поправкам в Конституцию, рассказали РБК два близких к Кремлю источника.
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В Кремле наметили предварительные даты голосования по Конституции

В администрации президента предварительно наметили новые возможные даты для проведения голосования по поправкам в Конституцию, рассказали РБК два близких к Кремлю источника. Речь идет о 27 мая и 3 июня, сказали собеседники РБК.
РБКвчера в 08:04

Подробнее о событии

В Кремле обсуждают проведение голосования по Конституции в конце мая

Ведомостивчера в 09:41

РБК: В АП предполагают провести голосование по поправкам в Конституцию в самом конце весны или летом

Эхо Москвывчера в 10:01

РБК узнал о новых намеченных Кремлем датах для проведения голосования по поправкам в Конституцию

Новая газетавчера в 09:53

Что случилось за день. Главные новости РБК

РБКвчера в 12:00

РБК: в Кремле наметили новые даты голосования по поправкам в Конституцию

Дождьвчера в 08:57

В Кремле определили предварительные даты голосования по Конституции

Фонтанка.Рувчера в 08:41

Стали известны возможные даты голосования по поправкам в Конституцию

News.ruвчера в 08:33
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Политика

Россия внесла в ГА ООН резолюцию о борьбе с коронавирусом

Российские представители в ООН предложили на рассмотрение Генассамблеи резолюцию, в которой прописаны меры по борьбе с коронавирусом.
Газета.Ru вчера в 16:33
Общество

Следующая неделя в России станет нерабочей

Президент России Владимир Путин объявил следующую неделю нерабочей, с сохранением зарплаты.
Sputnik Южная Осетия 25 марта в 09:38
Спорт

Глава WADA призвал всех к единству в условиях пандемии коронавируса

Президент Всемирного антидопингового агентства (WADA) Витольд Банька призвал всех к единству на фоне пандемии коронавируса.
РИА Новости 25 марта в 14:56
Общество

Число случаев заражения коронавирусом в России превысило 1000

В России на 27 марта число случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией превысило тысячу и составляет 1036.
Иркутск Сегодня вчера в 07:38
Общество

В Италии число погибших с коронавирусом побило суточный рекорд

В Италии за сутки погибли 969 человек с подтвержденным коронавирусом Об этом сообщает La Reppublica со ссылкой на пресс-конференцию комиссара по чрезвычайной ситуации в здравоохранении Доменико Аркури.
РБК вчера в 15:07
Транспорт

Тысячи пенсионеров пытались проехать в метро по заблокированным картам

Около 63 тысяч пенсионеров пытались в четверг утром проехать в московском метрополитене по заблокированным социальным картам.
Московский Комсомолец 26 марта в 08:37
Экономика

Жители России бросились закрывать вклады и снимать наличные

Количество заявлений о закрытии вкладов и выдаче наличных выросло после 25 марта, когда президент РФ Владимир Путин объявил о введении налога с процентных доходов по вкладам, превышающим 1 млн рублей.
REGNUM вчера в 03:05
Политика

Посольство РФ выразило протест из-за слов La Stampa о помощи Италии

MOD Russia / Globallookpress Российское посольство в Италии назвало некорректными и дезинформирующими публикации в газете La Stampa, в которой российскую помощь стране в борьбе с коронавирусом назвали "бесполезной".
РЕН ТВ вчера в 05:36
Происшествия

Загоняющий людей по домам в Чечне патруль показали на видео

Загоняющий людей по домам в Чечне патруль показали на видео. Запись опубликовало издание Baza.
Lenta.ru вчера в 21:03
Общество

WSJ сообщила об острой нехватке золота в США

В США инвесторы и банкиры по мере распространения коронавируса сталкиваются с серьезной нехваткой золотых слитков и монет, сообщает Wall Street Journal в пятницу.
РИА Новости вчера в 20:39
Политика

Российские военные приступили к дезинфекции итальянского Бергамо

Бригада врачей-эпидемиологов и специалистов войск радиационной химической и биологической защиты Минобороны России совместно с итальянскими военными провели дезинфекцию пансионата для пожилых людей «Мартино Занки» в пригороде Бергамо, сообщил департамент информации российского ведомства.
Ведомости вчера в 09:41
Энергетика

На американском рынке возникли отрицательные цены на нефть

На фоне распространения коронавирусной инфекции на рынке США зафиксировали отрицательные цены на нефть.
Aobe.ru вчера в 21:49
Общество

Поиски пилота Су-27 в Черном море прекратили

Поиски пилота самолета Су-27, упавшего в акватории Черного моря, прекратили спустя двое суток.
Lenta.ru вчера в 17:35
Политика

Бундестаг осудил решение США сохранить санкции в период пандемии

Глава комитета бундестага ФРГ по экономике и энергетике Клаус Эрнст назвал неприемлемым решение американских властей о сохранении санкционной политики в период пандемии нового типа коронавируса COVID-19.
Газета.Ru вчера в 22:15
Общество

Роспотребнадзор: 20% заболевших коронавирусом заразились в России

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что 20% от общего числа заболевших коронавирусом в России — это не приехавшие из-за границы люди, они заразились внутри страны.
НТВ вчера в 05:42
Общество

Число заболевших коронавирусом в США превысило 100 тысяч человек

Более ста тысяч человек, по состоянию на вечер пятницы, заболели коронавирусом в США.
Российская газета вчера в 19:40
Общество

Школы Кубани готовятся к переходу на дистанционное обучение

Стоит отметить, что по вопросам дистанционной формы обучения в школах открыта горячая линия: 8(961)581-90-68.
СочиСтрим вчера в 17:24
Общество

Власти Москвы уточнили наказание для нарушивших самоизоляцию пенсионеров

Пенсионеры, которые нарушили режим самоизоляции из-за нового типа коронавируса, лишатся второй части материальной помощи в размере 2 тыс. руб. Об этом РБК рассказали в московском департаменте соцзащиты.
РБК вчера в 23:00
Происшествия

В Шереметьево при погрузке потеряли золотые слитки

Сотрудники службы безопасности Шереметьево обнаружили на внутренней дороге два золотых слитка, сообщили РБК в пресс-службе аэропорта.
РИА Новости 26 марта в 08:42
Общество

В Ухане метро возобновило работу после двухмесячного карантина

В китайском городе Ухань, ставшем эпицентром распространения коронавируса нового типа, в субботу возобновилось движение поездов в городской подземке после двухмесячного перерыва в связи с пандемией.
Московский Комсомолец 00:27
Здоровье

Инфекционное отделение в Каменской ЦГБ работает в штатном режиме

Don24 вчера в 09:49
Общество

В Карелии из-за коронавируса остановят весь общественный транспорт

В Карелии остановят движение всего общественного транспорта из-за угрозы распространения коронавируса.
Известия вчера в 08:41
Футбол

«Энергетик-БГУ» после победы над БАТЭ обыграл «Рух»

Спорт-Экспресс вчера в 15:01
Происшествия

Маленькая девочка умерла на прогулке в российском детсаду

Воспитанница одного из детских садов Петербурга умерла в результате травмы, полученной во время прогулки, сообщила пресс-служба городского управления Следственного комитета.
Lenta.ru вчера в 12:48
Общество

ПФР досрочно перечислил пенсии и пособия за апрель

Пенсионный фонд досрочно профинансировал выплату пенсий и пособий за апрель, сообщили в пресс-службе организации.
РИА Новости вчера в 14:10
Политика

Врач оценил введение выходной недели для борьбы с коронавирусом

Неделя выходных должна помочь резко снизить число заражений коронавирусом в России, полностью они вряд ли исчезнут, заявил советник директора по научной работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, ведущий специалист московской инфекционной клинической больницы №2, академик Виктор Малеев.
РИА Новости вчера в 21:45
Общество

Главный фтизиатр Кубани уволена за сокрытие заграничной поездки

Наталья Шевченко вернулась из Доминиканы 15 марта. 17 марта она вышла на работу, никому не рассказав о заграничной поездке.
Ясно вчера в 14:41
Политика

На западной границе Украины образовалась очередь из пешеходов

RT на русском вчера в 21:15
Технологии

Wargaming подала в суд на бывших разработчиков World of Tanks Blitz

REGNUM 26 марта в 09:11
Наука

Ученые выявили связь между продолжительностью жизни и цветом волос

Учёными из школы клинической медицины при Кембриджском университете была обнаружена взаимосвязь между цветом волос и продолжительностью жизни человека.
Наша версия вчера в 10:45
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