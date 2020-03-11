Коронавирус
РБКВ Кремле наметили предварительные даты голосования по Конституции
В администрации президента предварительно наметили новые возможные даты для проведения голосования по поправкам в Конституцию, рассказали РБК два близких к Кремлю источника.
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с чего всё началось
В администрации президента предварительно наметили новые возможные даты для проведения голосования по поправкам в Конституцию, рассказали РБК два близких к Кремлю источника. Речь идет о 27 мая и 3 июня, сказали собеседники РБК.РБКвчера в 08:04
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РБК узнал о новых намеченных Кремлем датах для проведения голосования по поправкам в Конституцию
Новая газетавчера в 09:53
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Политика
Россия внесла в ГА ООН резолюцию о борьбе с коронавирусом
Российские представители в ООН предложили на рассмотрение Генассамблеи резолюцию, в которой прописаны меры по борьбе с коронавирусом.
Общество
Следующая неделя в России станет нерабочей
Президент России Владимир Путин объявил следующую неделю нерабочей, с сохранением зарплаты.
Спорт
Глава WADA призвал всех к единству в условиях пандемии коронавируса
Президент Всемирного антидопингового агентства (WADA) Витольд Банька призвал всех к единству на фоне пандемии коронавируса.
Общество
Число случаев заражения коронавирусом в России превысило 1000
В России на 27 марта число случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией превысило тысячу и составляет 1036.
Общество
В Италии число погибших с коронавирусом побило суточный рекорд
В Италии за сутки погибли 969 человек с подтвержденным коронавирусом Об этом сообщает La Reppublica со ссылкой на пресс-конференцию комиссара по чрезвычайной ситуации в здравоохранении Доменико Аркури.
Транспорт
Тысячи пенсионеров пытались проехать в метро по заблокированным картам
Около 63 тысяч пенсионеров пытались в четверг утром проехать в московском метрополитене по заблокированным социальным картам.
Экономика
Жители России бросились закрывать вклады и снимать наличные
Количество заявлений о закрытии вкладов и выдаче наличных выросло после 25 марта, когда президент РФ Владимир Путин объявил о введении налога с процентных доходов по вкладам, превышающим 1 млн рублей.
Политика
Посольство РФ выразило протест из-за слов La Stampa о помощи Италии
MOD Russia / Globallookpress Российское посольство в Италии назвало некорректными и дезинформирующими публикации в газете La Stampa, в которой российскую помощь стране в борьбе с коронавирусом назвали "бесполезной".
Происшествия
Загоняющий людей по домам в Чечне патруль показали на видео
Загоняющий людей по домам в Чечне патруль показали на видео. Запись опубликовало издание Baza.
Общество
WSJ сообщила об острой нехватке золота в США
В США инвесторы и банкиры по мере распространения коронавируса сталкиваются с серьезной нехваткой золотых слитков и монет, сообщает Wall Street Journal в пятницу.
Политика
Российские военные приступили к дезинфекции итальянского Бергамо
Бригада врачей-эпидемиологов и специалистов войск радиационной химической и биологической защиты Минобороны России совместно с итальянскими военными провели дезинфекцию пансионата для пожилых людей «Мартино Занки» в пригороде Бергамо, сообщил департамент информации российского ведомства.
Энергетика
На американском рынке возникли отрицательные цены на нефть
На фоне распространения коронавирусной инфекции на рынке США зафиксировали отрицательные цены на нефть.
Общество
Поиски пилота Су-27 в Черном море прекратили
Поиски пилота самолета Су-27, упавшего в акватории Черного моря, прекратили спустя двое суток.
Политика
Бундестаг осудил решение США сохранить санкции в период пандемии
Глава комитета бундестага ФРГ по экономике и энергетике Клаус Эрнст назвал неприемлемым решение американских властей о сохранении санкционной политики в период пандемии нового типа коронавируса COVID-19.
Общество
Роспотребнадзор: 20% заболевших коронавирусом заразились в России
Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что 20% от общего числа заболевших коронавирусом в России — это не приехавшие из-за границы люди, они заразились внутри страны.
Общество
Число заболевших коронавирусом в США превысило 100 тысяч человек
Более ста тысяч человек, по состоянию на вечер пятницы, заболели коронавирусом в США.
Общество
Школы Кубани готовятся к переходу на дистанционное обучение
Стоит отметить, что по вопросам дистанционной формы обучения в школах открыта горячая линия: 8(961)581-90-68.
Общество
Власти Москвы уточнили наказание для нарушивших самоизоляцию пенсионеров
Пенсионеры, которые нарушили режим самоизоляции из-за нового типа коронавируса, лишатся второй части материальной помощи в размере 2 тыс. руб. Об этом РБК рассказали в московском департаменте соцзащиты.
Происшествия
В Шереметьево при погрузке потеряли золотые слитки
Сотрудники службы безопасности Шереметьево обнаружили на внутренней дороге два золотых слитка, сообщили РБК в пресс-службе аэропорта.
Общество
В Ухане метро возобновило работу после двухмесячного карантина
В китайском городе Ухань, ставшем эпицентром распространения коронавируса нового типа, в субботу возобновилось движение поездов в городской подземке после двухмесячного перерыва в связи с пандемией.
Здоровье
Инфекционное отделение в Каменской ЦГБ работает в штатном режиме
Общество
В Карелии из-за коронавируса остановят весь общественный транспорт
В Карелии остановят движение всего общественного транспорта из-за угрозы распространения коронавируса.
Футбол
«Энергетик-БГУ» после победы над БАТЭ обыграл «Рух»
Происшествия
Маленькая девочка умерла на прогулке в российском детсаду
Воспитанница одного из детских садов Петербурга умерла в результате травмы, полученной во время прогулки, сообщила пресс-служба городского управления Следственного комитета.
Общество
ПФР досрочно перечислил пенсии и пособия за апрель
Пенсионный фонд досрочно профинансировал выплату пенсий и пособий за апрель, сообщили в пресс-службе организации.
Политика
Врач оценил введение выходной недели для борьбы с коронавирусом
Неделя выходных должна помочь резко снизить число заражений коронавирусом в России, полностью они вряд ли исчезнут, заявил советник директора по научной работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, ведущий специалист московской инфекционной клинической больницы №2, академик Виктор Малеев.
Общество
Главный фтизиатр Кубани уволена за сокрытие заграничной поездки
Наталья Шевченко вернулась из Доминиканы 15 марта. 17 марта она вышла на работу, никому не рассказав о заграничной поездке.
Политика
На западной границе Украины образовалась очередь из пешеходов
Технологии
Wargaming подала в суд на бывших разработчиков World of Tanks Blitz
Наука
Ученые выявили связь между продолжительностью жизни и цветом волос
Учёными из школы клинической медицины при Кембриджском университете была обнаружена взаимосвязь между цветом волос и продолжительностью жизни человека.