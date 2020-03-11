Коронавирус

РБКРБКВ Кремле наметили предварительные даты голосования по Конституции

В администрации президента предварительно наметили новые возможные даты для проведения голосования по поправкам в Конституцию, рассказали РБК два близких к Кремлю источника.
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В Кремле наметили предварительные даты голосования по Конституции

В администрации президента предварительно наметили новые возможные даты для проведения голосования по поправкам в Конституцию, рассказали РБК два близких к Кремлю источника. Речь идет о 27 мая и 3 июня, сказали собеседники РБК.
РБК08:04

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РБК: Кремль наметил новые даты общероссийского голосования по Конституции

Газета.Ru13:22

Что случилось за день. Главные новости РБК

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В Кремле определили предварительные даты голосования по Конституции

Фонтанка.Ру08:41

В Кремле обсуждают проведение голосования по Конституции в конце мая

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РБК: в Кремле наметили новые даты голосования по поправкам в Конституцию

Дождь08:57

РБК: В АП предполагают провести голосование по поправкам в Конституцию в самом конце весны или летом

Эхо Москвы10:01

Стали известны возможные даты голосования по поправкам в Конституцию

News.ru08:33
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В Москве умерла пациентка с коронавирусом

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Скончался актер дубляжа Сергей Смирнов

Evo-rus.com 02:15
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Мэр Москвы Сергей Собянин попросил горожан остаться дома с 28 марта по 5 апреля.
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Общество

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Министр финансов России Антон Силуанов заявил, что новый налог на доходы от процентов по вкладам свыше 1 млн руб. введут только в 2021 году.
Газета.Ru вчера в 13:18
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В Петербурге воспитательницу обвинили в смерти ребенка в детском саду

Российская газета 13:51
Общество

В Италии число погибших от коронавируса побило суточный рекорд

В Италии за сутки от коронавируса умерли 969 человек, сообщил комиссар по чрезвычайной ситуации в здравоохранении Доменико Аркури.
РИА Новости 12:56
Общество

В России 20% заболевших коронавирусом заразились внутри страны

В Роспотребнадзоре рассказали, что на сегодняшний день 80% заболевших коронавирусом - это люди, прибывшие в Россию из других стран, где ранее были выявлены случаи COVID-19.
Ридус 10:09
Религия

РПЦ оскорбилась запрету посещать церковь

Московская Патриархия посчитала незаконным решение петербургских властей о запрете посещения церквей с 28 марта по 5 апреля.
МР7.ру вчера в 15:59
Общество

В Москве ужесточат ограничительные меры из-за коронавируса. Главное

По данным на 26 марта, в России зафиксировано 840 случаев, 546 из них — в Москве.
РБК 25 марта в 16:15
Здоровье

Россиян попросили воздержаться от поездок на дачу

Россиянам не следует посещать дачные участки во время пандемии коронавирусной инфекции.
Газета.Ru 13:10
Политика

Российские военные приступили к дезинфекции итальянского Бергамо

Бригада врачей-эпидемиологов и специалистов войск радиационной химической и биологической защиты Минобороны России совместно с итальянскими военными провели дезинфекцию пансионата для пожилых людей «Мартино Занки» в пригороде Бергамо, сообщил департамент информации российского ведомства.
Ведомости 09:41
Общество

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В России с 28 марта приостановят работу курорты и общепит

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил приостановить размещение в санаториях, работу курортных объектов, а также деятельность организаций общественного питания.
Газета.Ru 01:14
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Песков подтвердил присутствие на вечеринке с Лещенко

Московский Комсомолец 06:37
Экономика

ФНС временно приостановит блокировки счетов малого и среднего бизнеса

Федеральная налоговая служба (ФНС) России до 1 мая 2020 года приостановит блокировки счетов малого и среднего бизнеса при наличии долгов по уплате налогов, сборов и страховых взносов.
Компания 25 марта в 13:16
Общество

Роскомнадзор потребовал от ресурсов удалить фейки о бойцах Росгвардии

«В Роскомнадзор в пятницу, 27 марта, поступило требование Генпрокуратуры об удалении с ряда интернет-ресурсов ложной информации о якобы имевшем место стягивании к Москве бойцов Росгвардии в связи с будто бы закрытием столицы из-за пандемии коронавируса», — цитирует ведомство РИА Новости.
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Газета.Ru 12:09
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В России введут штрафы за нарушение карантина

Правительство введет штрафы для тех, кто не будет соблюдать правила коронавируса. Как пишет РИА Новости, эти поправки будут внесены в КоАП.
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Мишустин призвал распространить ограничительные меры по всей России

Премьер-министр России Михаил Мишустин призвал распространить принятые в Москве и Подмосковье ограничительные меры против коронавируса на всей территории России.
Газета.Ru 08:44
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Вооружённый ножом Джиган «посвятил в рыцари» своих дочерей

После чего музыкант прикоснулся к плечам девочек ножом, таким образом «посвятив их в рыцари» и назвав «львиным легионом».
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Минздрав рассказал о влиянии климата на распространение коронавируса

"Солнце действительно препятствует распространению коронавируса, но не при тех температурах, которые сегодня.
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Четверо липчан грубо нарушили режим самоизоляции в Липецке

На Единый номер службы спасения «112» начали поступать сигналы от горожан, что некоторые личности решили не соблюдать режим самоизоляции, сообщили в ГО и ЧС Липецка.
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Лучший боец UFC арестован за вождение в пьяном виде

Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Джон Джонс арестован за вождение в пьяном виде, сообщает MMA Fighting.
Газета.Ru вчера в 14:18
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ПФР досрочно перечислил пенсии и пособия за апрель

Пенсионный фонд досрочно профинансировал выплату пенсий и пособий за апрель, сообщили в пресс-службе организации.
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Общество

Пошаговый алгоритм действий для бухгалтера на время карантина: подсказки от экспертов БухСофт

В статье эксперты программы БухСофт подготовили пошаговый алгоритм действий.
ИА Клерк.Ру 06:37
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