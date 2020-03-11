Политика

РБКРБКВ Кремле наметили предварительные даты голосования по Конституции

В администрации президента предварительно наметили новые возможные даты для проведения голосования по поправкам в Конституцию, рассказали РБК два близких к Кремлю источника.
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В Кремле наметили предварительные даты голосования по Конституции

В администрации президента предварительно наметили новые возможные даты для проведения голосования по поправкам в Конституцию, рассказали РБК два близких к Кремлю источника. Речь идет о 27 мая и 3 июня, сказали собеседники РБК.
РБК08:04

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Что случилось за день. Главные новости РБК

РБК12:00

В Кремле наметили предварительные даты голосования по Конституции

Piter.tv10:21

В Кремле определили предварительные даты голосования по Конституции

Фонтанка.Ру08:41

В Кремле обсуждают проведение голосования по Конституции в конце мая

Ведомости09:41

РБК: в Кремле наметили новые даты голосования по поправкам в Конституцию

Дождь08:57

РБК: В АП предполагают провести голосование по поправкам в Конституцию в самом конце весны или летом

Эхо Москвы10:01

Стали известны возможные даты голосования по поправкам в Конституцию

News.ru08:33
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Общество

В России за нарушение карантина могут ввести штраф до 1 млн рублей

Москва, 27 марта 2020, 07:01 — REGNUM Максимальный размер штрафа за повторное нарушение режима карантина в условиях возникновения чрезвычайной ситуации, или в зоне ЧС может составить 1 млн рублей для юридических лиц, до 500 тыс. рублей для должностных лиц и до 300 тыс. рублей для граждан.
REGNUM 00:01
Общество

Минпросвещения не приняло решение о досрочном окончании учебного года

"Информация, распространяемая в социальных сетях, о якобы принятом решении по досрочному завершению учебного года, является ложной, подобных решений министерством просвещения не принималось", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.
РИА Новости вчера в 09:54
Общество

Стал известен диагноз Игоря Николаева

"Пятый канал" сообщает, что певцу и композитору Игорю Николаеву диагностировали очаговую пневмонию.
Газета.Ru вчера в 19:41
Религия

РПЦ оскорбилась запрету посещать церковь

Московская Патриархия посчитала незаконным решение петербургских властей о запрете посещения церквей с 28 марта по 5 апреля.
МР7.ру вчера в 15:59
Политика

Лукашенко собрался на Парад Победы в «психованную» Москву

Утро.ru 09:29
Общество

Минздрав рассказал, как погода в России способствует коронавирусу

Солнце препятствует распространению коронавируса, но в России держится погода, наиболее оптимальная для коронавируса, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
Московский Комсомолец 12:26
Общество

Британский премьер Борис Джонсон заразился коронавирусом

РИА Новости 07:19
Игры

В Google Play бесплатно раздают Monument Valley 2

Разработчики из ustwo games устроили акцию в магазине Google Play, в рамках которой бесплатно раздают свою головоломку Monument Valley 2. Игра вышла в июне 2017 года на iOS, а спустя пять месяцев добралась до Anrdoid.
Игромания.ру 07:12
Шоу-бизнес

Актера Николая Губенко госпитализировали в больницу в Коммунарке

Народный артист РСФСР, депутат Московской городской думы Николай Губенко был госпитализирован в медицинский центр в Коммунарке, где проходят лечение заболевшие коронавирусной инфекцией COVID-19.
РБК 04:30
Здоровье

Чай с куркумой препятствует поражению легких при коронавирусе

Evo-rus.com 09:09
Здоровье

Минздрав обновил рекомендации по профилактике и лечению коронавируса

Минздрав выпустил новую версию рекомендаций по профилактике, диагностике и лечению коронавирусной инфекции COVID-19.
Ведомости 09:32
Общество

Минпросвещения перенесло сроки проведения ЕГЭ

Как сообщили РБК в пресс-службе Минпросвещения, проведение ЕГЭ начнется с 8 июня, основного государственного экзамена (ОГЭ) для учащихся девятых классов — с 9 июня.
РБК 07:26
Общество

Пенсионный фонд досрочно перечислил пенсии и пособия за апрель

Пенсионный фонд России досрочно перечислил пенсии и пособия за апрель, в том числе ветеранам, из-за предстоящей нерабочей недели, пишет ТАСС.
Газета.Ru 12:01
Общество

Песков назвал цель нерабочей недели

Москва, 27 марта 2020, 15:13 — REGNUM В России нерабочая неделя объявлена с целью минимизировать контакты между людьми в связи с распространением нового типа коронавируса.
REGNUM 08:13
Экономика

Жители России бросились закрывать вклады и снимать наличные

Количество заявлений о закрытии вкладов и выдаче наличных выросло после 25 марта, когда президент РФ Владимир Путин объявил о введении налога с процентных доходов по вкладам, превышающим 1 млн рублей.
REGNUM 03:05
Гаджеты

Apple обновила шестилетние iPhone и iPad до iOS 13.4

iReactor 25 марта в 04:20
Футбол

Клопп: «Восхищаюсь людьми, которые борются против коронавируса»

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп выразил свое восхищение всем тем, кто борется против пандемии коронавируса:Мой английский недостаточно хорош, чтобы это описать.
Soccer.ru 09:17
Футбол

Несколько клубов АПЛ выступают за полную переигровку сезона

Часть клубов АПЛ выступает за досрочное завершение сезона и его переигровку в будущем.
Soccer.ru 05:48
Политика

В бундестаге заявили об «оккупации» Германии со стороны США

Член международного комитета бундестага Вальдемар Гердт заявил, что Германия до сих пор находится в состоянии оккупированной страны, поскольку США не намерены увозить ядерное оружие с ее территории.
РЕН ТВ 04:50
Политика

Донецкую и Луганскую области закроют на карантин – штаб ООС

С 28 марта въезд на подконтрольные Киеву территории Донецкой и Луганской областей из других регионов Украины будет закрыт.
Украина.ру 11:03
Общество

В Москве введены новые меры против коронавируса. Главное

26 марта мэр столицы Сергей Собянин принял очередные превентивные меры для замедления распространения инфекции в городе.
Известия вчера в 05:13
Общество

В России с 28 марта приостановят работу курорты и общепит

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил приостановить размещение в санаториях, работу курортных объектов, а также деятельность организаций общественного питания.
Газета.Ru 01:14
Общество

«Почта России» закроет свои отделения на три дня

Москва, 27 марта 2020, 16:44 — REGNUM Руководство «Почты России» приняло решение о закрытии всех своих отделений, кроме круглосуточных, на три дня — с 30 марта по 1 апреля.
REGNUM 09:44
Происшествия

В Шереметьево при погрузке потеряли золотые слитки

РИА Новости вчера в 08:42
Энергетика

Нефть марки Brent обновила минимум с мая 2003 года

Мировые цены на нефть продолжают обваливаться в пятницу вечером, а марка Brent уже обновляла минимум с мая 2003 года, свидетельствуют данные торгов.
РИА Новости 11:33
Авто

Петербургский завод Hyundai приостановит производство

Петербургский завод Hyundai приостановит производство в период с 30 марта по 3 апреля.
Коммерсантъ Санкт-Петербург вчера в 10:04
Общество

Президент России подписал указ о нерабочей неделе

Дни с понедельника, 30 марта, до пятницы, 3 апреля, объявлены нерабочими, но с сохранением заработной платы.
Бизнес-класс Архангельск 25 марта в 14:14
Общество

BlaBlaCar приостанавливает работу в России из-за коронавируса

Французский сервис по поиску попутчиков при поездках не автомобиле BlaBlaCar приостанавливает работу в России на неопределенный срок из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции, говорится в сообщении, поступившем в РБК.
РБК 12:15
Общество

В Тульской области закрывают рестораны, торговые центры и парки

В Тульской области вступили в силу дополнения в Указ о введении режима повышенной готовности.
Первый Тульский 07:00
Происшествия

Полиция Петербурга создала группы для выявления нарушителей карантина

«По инициативе петербургского главка созданы межведомственные дежурные группы по выявлению нарушений обязательного карантина для недопущения распространения коронавирусной инфекции в городе», — приводит ТАСС сообщение ведомства.
Известия 03:35
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