Политика

REGNUMREGNUMВ Кремле напомнили Эрдогану о законном нахождении России в Сирии

Представитель Кремля напомнил, что Россия является единственной страной, которая имеет в Сирии своих военных «по просьбе легитимного сирийского руководства». «Все остальные военные других стран находятся в Сирии в противоречие нормам и принципам международного прав», — уточнил он.
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Дмитрий Песков
Россия — это единственная страна, которая имеет в Сирии своих военных на законной основе по просьбе легитимного сирийского руководства. Все остальные военные других стран находятся в Сирии в противоречиях нормам и принципам международного права.
— Дмитрий Песков, российский государственный деятельВести.Ru 09:27
с чего всё началось

Кремль ответил на призыв Эрдогана уйти из Сирии

Россия – единственная страна, военнослужащие которой остаются в Сирии на законных основаниях по просьбе руководства страны.
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