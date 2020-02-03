У президента Турции есть приглашение посетить Крым и своими глазами посмотреть, как живут крымские татары. Опасения на счет их положения беспочвенны, заявили в Кремле.

В Кремле напомнили про приглашение Эрдогану в Крым

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