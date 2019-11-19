Спикер Кремля Дмитрий Песков назвал абсурдными претензии Украины к России по газовому вопросу. По словам Пескова, ему нечего добавить к пояснениям, которые дал президент России Владимир Путин в Бразилии.

В Кремле назвали абсурдными претензии Украины по газу

Политика Румас анонсировал новый этап построения Союзного государства с Россией Белорусский премьер-министр Сергей Румас сообщил, что в ходе заседания Высшего государственного совета, которое пройдёт 8 декабря, будет дан старт новому этапу построения Союзного государства.

Происшествия Опубликовано полное видео драки с участием спецназовца ФСБ в Москве Телеканал РЕН ТВ опубликовал полное видео драки в столичном баре, в которой пострадал сотрудник Центра спецназначения ФСБ.

Экономика Сбербанк одобрил продажу «Золотой акции» «Яндекса» за €1 Правление Сбербанка одобрило продажу «Золотой акции» компании «Яндекс» по цене приобретения €1. Сообщение об этом опубликовано на сайте кредитной организации во вторник, 19 ноября.

Армия и оружие НАТО хочет признать космос своей новой оперативной сферой Страны — члены НАТО намерены признать космос своей новой оперативной сферой, но не будут размещать там оружие, заявил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.

Кино Анна Михалкова прокомментировала скандал вокруг Кристины Асмус Заслуженная артистка России Анна Михалкова дала комментарий по поводу постельной сцены Кристины Асмус в фильме «Текст».

Здоровье В Минздраве ответили на увольнение детского врача-трансплантолога Минздрав России прокомментировал увольнение детского хирурга Михаила Каабака, единственного в России, кто проводил пересадку почек грудным детям весом менее 10 килограммов, из Национального медицинского исследовательского центра здоровья детей (НЦЗД).

Футбол Молодежная сборная России победила сербов в матче отбора ЧЕ-2021 Молодежная сборная России по футболу обыграла команду Сербии в матче отборочного турнира чемпионата Европы 2021 года.

Политика Эксперт оценил заявление Германии по транзиту газа через Украину России и Украине следует наладить конструктивный диалог по транзиту газа, заявил директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин.

Общество ПФР подтвердил право более 1,1 млн предпенсионеров на льготы Пенсионный фонд России (ПФР) подтвердил право более 1,1 млн граждан предпенсионного возраста на меры социальной поддержки и льготы.

Футбол Почеттино ушел с поста главного тренера «Тоттенхэма» Аргентинский специалист Маурисио Почеттино покидает пост главного тренера "Тоттенхэма", сообщается на сайте лондонского футбольного клуба.

Шоу-бизнес Дмитрий Шепелев ответил на угрозы Леры Кудрявцевой Скандал между Дмитрием Шепелевым и Лерой Кудрявцевой набирает обороты.

Экономика В Госдуме предложили установить минимальную цену на пачку сигарет В Госдуму внесен законопроект, предлагающий установить минимальные цены на табачные изделия.

Путешествия АТОР: спрос россиян на новогодние туры значительно вырос Спрос на отдых в новогодние каникулы 2020 года среди российских туристов значительно вырос, заявила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.

Общество В Москве прошел бал дебютанток Tatler В Москве прошел бал дебютанток Tatler, своих дочерей, внучек и правнучек в свет вывели представители самых известных фамилий в стране.

Политика Американскому подполковнику предложили стать министром обороны Украины Сотрудник Совета национальной безопасности США подполковник Александр Виндман получал предложения занять пост министра обороны Украины.

Происшествия В Сети появилось видео с места падения машины в яму с кипятком в Пензе В Сети появилось видео, снятое после падения машины в яму с кипятком в Пензе. Запись опубликовал интернет-портал «Пенза-Взгляд».

Единоборства Федор Емельяненко сожалеет об оскорблениях в адрес Кро Копа Легендарный российский тяжеловес Федор Емельяненко считает неприемлемыми любые оскорбления, и крайне сожалеет о словах, пятнадцать лет назад брошенных сгоряча в адрес Мирко «Кро Копа» Филиповича, нокаутировавшего его брата.

Музыка София Ротару возобновляет выступления в России Примечательно, что музыкальная премия в прошлом году состоялась без участия Софии Ротару из-за введенного экс-президентом Украины Петром Порошенко военного положения в стране.

Армия и оружие В Минобороны ответили на угрозы Турции о начале новой операции в Сирии Ситуация на севере Сирии может обостриться, сказал официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков в ответ на заявление министра иностранных дел Турции Мевлюта Чавушоглу - ранее глава турецкого МИДа призвал вернуться к боевым действиям в соседнем государстве.

Общество «Нафтогаз» ответил на предложение России по скидке на газ Украинская компания «Нафтогаз» признала, что ей будет невыгодно отказаться от исков к российскому «Газпрому» в обмен на скидку на поставляемый в страну газ.

Происшествия Крупнейшую в России нарколабораторию ликвидировали в Подмосковье Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что в Серпуховском районе Московской области ликвидирована крупнейшая за последние годы нарколаборатория.

Экономика Япония продолжает избавляться от облигаций госдолга США Внёс свою лепту в распродажу американского госдолга и Пекин.