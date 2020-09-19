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Evo-rus.com
Evo-rus.com

В Кремле назвали абсурдом новую версию в деле Навального

Пресс-секретарь отметил, что версия противоречит заключению эксперта. По его словам, в Кремле не намерены верить кому бы то ни было на слово.В источнике
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РИА Новости

Песков назвал ситуацию с Навальным абсурдной

РИА Новостивчера в 08:50
RT на русском

В Кремле оценили ситуацию с Навальным

RT на русскомвчера в 07:40
РБК

Песков фразой «растет количество абсурда» описал ситуацию с Навальным

РБКвчера в 06:06
Lenta.ru

Кремль прокомментировал версию о бутылке из дела Навального

Lenta.ruвчера в 05:55
Дождь

«В этой истории слишком много абсурда». Песков — об отравлении Навального

Дождьвчера в 05:50
Коммерсантъ

Песков назвал абсурдной версию о следах «Новичка» на бутылке из номера Навального

Коммерсантъвчера в 05:40
ТАСС

Песков: в истории с Навальным слишком много абсурда, чтобы верить кому-то на слово

ТАССвчера в 06:06

Анна Седокова в третий раз вышла замуж

37-летняя Седокова вступает в брак в третий раз, у нее трое детей: 15-летняя дочь Алина от футболиста Валентина Белькевича, девятилетняя Моника, которая родилась в браке с предпринимателем Максимом Чернявским, а также трехлетний сын Гектор от бизнесмена Артема Комарова.
Известия19:10
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Матч ярославского «Локомотива» с минским «Динамо» перенесли

Матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) между «Динамо» (Минск) и «Локомотив» (Ярославль), который по расписанию должен был пройти 19 сентября в Минске, перенесен на другое время, сообщается на официальном сайте КХЛ.
Коммерсантъ Ярославльвчера в 11:41

Полузащитник «Спартака» Глушенков выбыл до конца сезона из-за травмы

Полузащитник московского футбольного клуба «Спартак» Максим Глушенков получил повреждение в матче молодежных сборных России и Польши (0:1). Предположительно, спортсмен порвал крестообразные связки колена.
Mockva.ruвчера в 06:15

В бундестаге оценили риски при отказе от Nord Stream 2

Берлин, 19 сентября 2020, 07:44 — REGNUM Многомиллиардные штрафные санкции могут угрожать Германии в случае отказа от реализации проекта «Северный поток — 2», заявил депутат бундестага Вальдемар Гердт, который является членом парламентского комитета по международным делам.
REGNUM00:44
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В Госдуму внесен законопроект о повышении НДПИ

Правительство России внесло в Госдуму законопроект, которым предусматривается уточнение и корректировка отдельных параметров исчисления налога на дополнительный доход от добычи углеводородного сырья (НДД) и налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ).
Коммерсантъ23:19
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