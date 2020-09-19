В Кремле назвали абсурдом новую версию в деле Навального
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Пресс-секретарь отметил, что версия противоречит заключению эксперта. По его словам, в Кремле не намерены верить кому бы то ни было на слово.В источнике
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