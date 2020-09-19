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Evo-rus.com
Evo-rus.com

В Кремле назвали абсурдом новую версию в деле Навального

Пресс-секретарь отметил, что версия противоречит заключению эксперта. По его словам, в Кремле не намерены верить кому бы то ни было на слово.В источнике
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РИА Новости

Песков назвал ситуацию с Навальным абсурдной

РИА Новостивчера в 08:50
Газета.Ru

Песков подозревает, что Россию специально отлучают от расследования по Навальному

Газета.Ruвчера в 06:17
Фонтанка.Ру

«Слишком много абсурда». Песков нашел несоответствия в деле Навального

Фонтанка.Рувчера в 06:20
ТАСС

Песков: в истории с Навальным слишком много абсурда, чтобы верить кому-то на слово

ТАССвчера в 06:06
Коммерсантъ

Песков назвал абсурдной версию о следах «Новичка» на бутылке из номера Навального

Коммерсантъвчера в 05:40
RT на русском

В Кремле оценили ситуацию с Навальным

RT на русскомвчера в 07:40
РБК

Песков фразой «растет количество абсурда» описал ситуацию с Навальным

РБКвчера в 06:06

В бундестаге оценили риски при отказе от Nord Stream 2

Берлин, 19 сентября 2020, 07:44 — REGNUM Многомиллиардные штрафные санкции могут угрожать Германии в случае отказа от реализации проекта «Северный поток — 2», заявил депутат бундестага Вальдемар Гердт, который является членом парламентского комитета по международным делам.
REGNUM00:44
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Анна Седокова в третий раз вышла замуж

37-летняя Седокова вступает в брак в третий раз, у нее трое детей: 15-летняя дочь Алина от футболиста Валентина Белькевича, девятилетняя Моника, которая родилась в браке с предпринимателем Максимом Чернявским, а также трехлетний сын Гектор от бизнесмена Артема Комарова.
Известия19:10
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Соратники Навального рассказали об изъятой бутылке в томской гостинице

Бутылка минеральной воды, на которой специалисты из Германии якобы нашли следы отравляющего вещества из группы «Новичок», была изъята из гостиничного номера в Томске, где останавливался блогер Алексей Навальный со своей съемочной группой.
Rambler News Service17 сентября в 04:48
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Московское «Динамо» проиграло в Тбилиси и выбыло из Лиги Европы

После победы над московским «Динамо» представители Грузи взяли их рейтинг, но этот факт не окажет большого влияния, так как дальше им придётся разиться с испанской «Гранадой», а она в том сезоне дебютировала в еврокубках.
CT newsвчера в 09:20
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В «Артеке» у сотрудников нашли коронавирус

У троих сотрудников международного детского центра "Артек" подтверждено заражение коронавирусом за последнюю неделю, сообщается в официальной группе "Артека" "ВКонтакте" 18 сентября.
REGNUMвчера в 15:02
14