В Кремле назвали абсурдом новую версию в деле Навального
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал версию о «бутылке с Новичком» в деле Навального. Предположения о том, что отравляющие вещества могли быть на пластиковой бутылке, являются абсурдными.В источнике
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Песков назвал абсурдной версию о следах «Новичка» на бутылке из номера Навального
Коммерсантъвчера в 05:40