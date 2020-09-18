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ФАН
ФАН

В Кремле назвали абсурдом новую версию в деле Навального

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал версию о «бутылке с Новичком» в деле Навального. Предположения о том, что отравляющие вещества могли быть на пластиковой бутылке, являются абсурдными.В источнике
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РИА Новости

Песков назвал ситуацию с Навальным абсурдной

РИА Новостивчера в 08:50
РБК

Песков фразой «растет количество абсурда» описал ситуацию с Навальным

РБКвчера в 06:06
ТАСС

Песков: в истории с Навальным слишком много абсурда, чтобы верить кому-то на слово

ТАССвчера в 06:06
Lenta.ru

Кремль прокомментировал версию о бутылке из дела Навального

Lenta.ruвчера в 05:55
Коммерсантъ

Песков назвал абсурдной версию о следах «Новичка» на бутылке из номера Навального

Коммерсантъвчера в 05:40
Газета.Ru

Песков подозревает, что Россию специально отлучают от расследования по Навальному

Газета.Ruвчера в 06:17
RT на русском

В Кремле оценили ситуацию с Навальным

RT на русскомвчера в 07:40

Крупнейший нефтяной супертанкер Венесуэлы перешел под флаг России

Нефтяной танкер дедвейтом 320,8 тыс. тонн (класса VLCC, Very Large Crude Carrier), который ходил под флагом Венесуэлы, сменил имя с Ayacucho на "Максим Горький" и перешел под российский флаг, следует из базы данных о морских судах Equasis.
ТАССвчера в 03:15
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В США вводится запрет на WeChat и TikTok

Мобильное приложение TikTok Американский президент Дональд Трамп подписал указ, по которому в США с 20 сентября запрещено "любое оказание услуг по распространению и сопровождению" WeChat и TikTok.
REGNUMвчера в 13:04
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В Госдуму внесен законопроект о повышении НДПИ

Правительство России внесло в Госдуму законопроект, которым предусматривается уточнение и корректировка отдельных параметров исчисления налога на дополнительный доход от добычи углеводородного сырья (НДД) и налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ).
Коммерсантъ23:19
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Петербургский медицинский сервис привлёк $2 млн инвестиций

Петербургский сервис онлайн записи в частные и государственные клиники «НаПоправку», созданный предпринимателем Александром Печерским, привлек 2,25 млн долл. инвестиций на разработку мобильного приложения и региональную экспансию.
РБК Санкт-Петербургвчера в 10:21

На западе Украины зрители выбирают российское телевидение — Страна.UA

Спутниковые каналы российского телевидения выбирают жители западных областей Украины и Карпат вместо цифровых каналов украинского ТВ, заявила журналист Александра Харченко 18 сентября в статье, опубликованной изданием «Страна.UA».
ИА Красная Веснавчера в 04:46
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Футболисты «Баварии» забили восемь безответных мячей в ворота «Шальке»

В матче первого тура чемпионата Германии по футболу мюнхенская "Бавария" на поле домашней "Альянц Арены" разгромила команду "Шальке", забив в ворота соперника восемь безответных мячей – 8:0. У победителей встречи хет-трик оформил Серж Гнабри (4-я, 47-я, 59-я минуты) и по разу отличились Леон Горецка (19), Роберт Левандовски (31), Томас Мюллер (69), Лерой Сане (71) и Джамал Мусиала (81).
Вести.Ruвчера в 16:30

Лебедев допустил смертельный исход реванша Поветкина с Уайтом

Бывший боксёр, чемпион мира Денис Лебедев прокомментировал бой-реванш между россиянином Александром Поветкиным и британцем Диллианом Уайтом, который состоится 21 ноября в Лондоне.
Честный рейтинг букмекероввчера в 11:26

Возбуждено уголовное дело после мытья ног в святой воде в Калининграде

"Интерфакс" со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщил, что в отношении двух уроженцев Дагестана - военнослужащих Балтфлота - возбуждено уголовное дело по статье об оскорблении религиозных чувств.
Московский Комсомолец17 сентября в 11:37
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