Возбуждено уголовное дело после мытья ног в святой воде в Калининграде

"Интерфакс" со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщил, что в отношении двух уроженцев Дагестана - военнослужащих Балтфлота - возбуждено уголовное дело по статье об оскорблении религиозных чувств.