В Кремле назвали абсурдом новую версию в деле Навального
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Дмитрий Песков назвал абсурдной версию по которой следы яда могли быть найдены на его бутылке из номера гостиницы в Томске, пишет "Коммерсант".В источнике
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Песков назвал абсурдной версию о следах «Новичка» на бутылке из номера Навального
Коммерсантъвчера в 05:40