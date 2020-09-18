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SMINEWS в Иванове
SMINEWS в Иванове

В Кремле назвали абсурдом новую версию в деле Навального

Дмитрий Песков назвал абсурдной версию по которой следы яда могли быть найдены на его бутылке из номера гостиницы в Томске, пишет "Коммерсант".В источнике
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РИА Новости

Песков назвал ситуацию с Навальным абсурдной

РИА Новостивчера в 08:50
Коммерсантъ

Песков назвал абсурдной версию о следах «Новичка» на бутылке из номера Навального

Коммерсантъвчера в 05:40
ТАСС

Песков: в истории с Навальным слишком много абсурда, чтобы верить кому-то на слово

ТАССвчера в 06:06
Lenta.ru

Кремль прокомментировал версию о бутылке из дела Навального

Lenta.ruвчера в 05:55
Дождь

«В этой истории слишком много абсурда». Песков — об отравлении Навального

Дождьвчера в 05:50
RT на русском

В Кремле оценили ситуацию с Навальным

RT на русскомвчера в 07:40
РБК

Песков фразой «растет количество абсурда» описал ситуацию с Навальным

РБКвчера в 06:06

В Хабаровске прошел одиннадцатый субботний митинг в поддержку Фургала

В Хабаровске состоялась очередная несанкционированная акция в поддержку бывшего губернатора края Сергея Фургала, арестованного по обвинению в организации убийств предпринимателей на Дальнем Востоке в 2004–2005 годах, сообщает портал dvhab.ru.
РБК01:38
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Главный приз «Кинотавра» достался «Пугалу» Дмитрия Давыдова

Дмитрий Давыдов; Приз за лучшую режиссуру — Филипп Юрьев (" Kitoboy"); Приз за лучшую женскую роль — Валентина Романова-Чыскыырай (" Пугало"); Приз им. Олега Янковского за лучшую мужскую роль — Владимир Онохов (" Kitoboy"); Диплом жюри основного конкурса — "Глубже !", реж.
РБКвчера в 13:46
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Ученые заявили о разрушительных последствиях коронавируса для мозга

Исследование 125 добровольцев из Британии показали, что у 62% пациентов с коронавирусом повреждена система кровоснабжения головного мозга, у 31% нарушалось психическое состояние, проявлялась спутанность сознания.
Известия23:34
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Политолог оценил реакцию ЦИК на возникшие проблемы с базами данных

«Памфилова – чиновник, готовый слушать и слышать критику», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Павел Данилин, комментируя решение главы ЦИК России Эллы Памфиловой провести 23 сентября встречу с политологами и экспертами, которые ранее обратились к ней с открытым письмом о проблемах работы базы данных ЦИК.
Взгляд.рувчера в 07:58
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