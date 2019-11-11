Происшествия
RT на русскомВ Кремле назвали актом безумия убийство девушки доцентом СПбГУ
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал актом безумия и сумасшествием убийство доцентом Санкт-Петербургского государственного университета историком Олегом Соколовым аспирантки Анастасии Ещенко.
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Путину доложили о жестоком убийстве аспирантки доцентом СПбГУ Соколовым — Песков
Невские Новости06:18
Автоматически обработан 7071 источник, обновлено в 14:37, Ашберн
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