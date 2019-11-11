Происшествия

RT на русскомRT на русскомВ Кремле назвали актом безумия убийство девушки доцентом СПбГУ

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал актом безумия и сумасшествием убийство доцентом Санкт-Петербургского государственного университета историком Олегом Соколовым аспирантки Анастасии Ещенко.
Читать в источнике
Комментировать180

Подробнее о событии

Песков: Путин в курсе дела подозреваемого в убийстве девушки доцента СПбГУ

78.ru06:48

«Чудовищный акт безумия». Путину доложили об убийстве доцентом СПбГУ аспирантки в Петербурге

Фонтанка.Ру06:40

В Кремле убийство аспирантки СПбГУ назвали актом безумия

Мойка7806:29

Кремль назвал убийство студентки в Петербурге актом безумия

РИА Новости06:22

Песков заявил, что Путин знает о жестоком убийстве в Санкт-Петербурге

ТАСС06:21

Путину доложили о жестоком убийстве аспирантки доцентом СПбГУ Соколовым — Песков

Невские Новости06:18

Кремль назвал убийство девушки в Петербурге актом безумия

РБК06:18
Показать все источники
Автоматически обработан 7071 источник, обновлено в 14:37, Ашберн
Происшествия

СК задержал двух мужчин за угрозы судье Мосгорсуда убийством

Следственный комитет возбудил уголовные дела из-за угроз убийством и причинением вреда здоровью в адрес судьи Мосгорсуда.
RT на русском 14:07
Политика

«Нафтогаз» попросил «Газпром» «показать свою Суджу»

"Нафтогаз" призвал "Газпром" допустить украинских специалистов провести проверку на газоизмерительной станции "Суджа".
Газета.Ru 14:28
Политика

Помпео заявил о поставках оружия Украине для «войны с русскими»

Глава Госдепартамента США Майк Помпео заявил: Вашингтон организовал поставки оружия Киеву для того, чтобы Украина успешно воевала против России.
Газета.Ru 14:11
Происшествия

Историку из СПбГУ предъявили обвинение в убийстве аспирантки

РБК 12:00
Происшествия

Стало известно о психозе выпавшей из окна с детьми москвички

Lenta.ru 11:38
Общество

Малышева ответила на обвинения в нетрезвом появлении в аэропорту

Газета.Ru 09:45
Происшествия

На пивзаводе «Балтика» в Петербурге взорвался паропровод

Вести.Ru 10:52
Политика

МИД РФ: западные СМИ занимаются русофобией на фоне гибели Ле Мезюрье

МИД РФ считает, что подобный прием применялся западными СМИ при освещении инцидентов, связанных со смертью Александра Литвиненко, Бориса Березовского, а также отравлением Скрипалей.
Вести.Ru 14:01
Происшествия

У фирменного поезда Москва – Белгород на ходу отцепились вагоны

В пресс-службе Юго-Восточной железной дороги заявили о технической причине, очевидцы происшествия говорят, что у поезда на ходу отцепились восемь вагонов, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
REGNUM 09:12
Экономика

Миллиардер Лисин заплатил крупнейший налог с прибыли офшора

Липецкая область в этом году занимает второе место после Москвы по поступлениям в консолидированный бюджет региона налога на доходы физических лиц (НДФЛ) с сумм прибыли контролируемой иностранной компании (КИК), следует из данных ФНС на 1 сентября 2019 года.
РБК 04:54
Шоу-бизнес

Соловьев назвал самую страстную любовницу

Рамблер 14:23
Хоккей

Сборная России стала третьей на Кубке Карьяла

Худшими на турнире стали хоккеисты из Швеции, проигравшие все три матча. Кубок Карьяла проходил в Финляндии с 7 по 10 ноября.
RT на русском вчера в 13:34
Наука

Тайга оказалась источником парниковых газов

Исследование, проведенное учеными из Хельсинкского университета под руководством Катерины Мачаковой, показало, что бореальные леса Северного полушария служат источником закиси азота N2O — вещества, парниковая активность которого в 298 раз выше, чем у углекислого газа.
Naked Science 14:07
Энергетика

Росстат сообщил о росте цен на дизельное топливо

Средние розничные цены на дизельное топливо в России в период с 28 октября по 5 ноября увеличились на 37 копеек, до 46,83 рубля за литр.
RT на русском 08 ноября в 15:58
Общество

Худшие наряды звезд на премии People’s Choice Awards 2019

Мероприятие прошло 10 ноября в Лос-Анджелесе.
Lisa.ru 06:10
Космос

SpaceX запустила ракету-носитель Falcon 9 с 60 спутниками на борту

Американский производитель космической техники SpaceX запустил ракету-носитель Falcon 9 с 60 спутниками Starlink, которые предназначены для создания глобальной сети передачи интернет-трафика.
РБК 13:16
Политика

Путин и Меркель обсудили транзит газа через Украину

РБК 13:18
Спорт

Владелец «Спартака» высказался о проблемах с визами США

Владелец московского футбольного клуба «Спартак» Леонид Федун заявил, что возникшие проблемы с получением американских виз для игроков команды связаны с отношениями между Россией и США.
RT на русском 13:32
Общество

Путин одобрил распространение спецрежима для самозанятых

Специальный налоговый режим для самозанятых будет распространен на всю страну. С таким предложением согласился глава государства.
Российская газета 04:52
Футбол

Вадим Васильев: «„Монако“ сможет продать Головина с хорошей прибылью»

Бывший вице-президент и генеральный директор «Монако» Вадим Васильев в интервью «СЭ» оценил, как может развиваться дальнейшая карьера полузащитника французского клуба Александра Головина.
Спорт-Экспресс 11:00
Происшествия

Бывший глава ЦСКА пытался сбежать из здания СКР ради расстрела

Бывший начальник главного управления по работе с личным составом Министерства обороны России полковник Михаил Барышев, арестованный за получение взяток на 23,5 миллиона рублей, пытался сбежать из здания Главного военно-следственного управления СКР в надежде, что его застрелят конвоиры.
Lenta.ru 13:15
Происшествия

В Одессе разбили памятник бандеровцу

Неизвестные разбили памятную доску, установленную в честь Игоря Иванова, десятника «Правого сектора» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), погибшего 2 мая 2014 года в Одессе, заявили в пресс-службе областного управления Национальной полиции Украины 11 ноября, сообщает интернет издание «ФАКТЫ.ua».
Красная весна 06:41
Шоу-бизнес

Ксения Бородина: «На „ДОМе-2“ все делают грудь, потому что бесплатно»

«На «ДОМе-2» все делают грудь, потому что бесплатно», — объяснила 36-летняя Бородина в беседе с подписчиками.
StarHit.ru 13:00
Футбол

«Краснодар» сравнил Берга с Быстровым

Маркус Берг забил 5 голов, сыграв 19 матчей в составе "Краснодара", тем самым догнав Владимира Быстрова, который забил 5 мячей, сыграв 53 матча.
Soccer.ru 08:20
Теннис

Медведев проиграл Циципасу в первом круге итогового турнира ATP

Россиянин Даниил Медведев потерпел поражение в первом круге Итогового чемпионата ATP.
Vprognoze.ru 13:44
Политика

В Кремле назвали лидеров и аутсайдеров среди глав регионов

Самый низкий уровень доверия к президенту и худшие для власти результаты региональных выборов в Хабаровском крае, несмотря на высокий рейтинг губернатора Сергея Фургала, сообщают «Ведомости».
ИА REX 06:40
Авто

Раскрыт секрет расположения бензобаков в автомобилях

Новые автомобили 00:57
Шоу-бизнес

Максим Фадеев отправится с артистами лейбла в кругосветное путешествие

В конце октября 51-летний Максим Фадеев неожиданно расторг контракты со всеми артистами лейбла MALFA.
StarHit.ru 11:00
Общество

Соловьев ответил на слова Максима Галкина о цензуре на российском ТВ

Телеведущий Владимир Соловьев прокомментировал заявление юмориста Максима Галкина о том, что на российском телевидении якобы присутствует цензура.
Газета.Ru вчера в 02:46
Общество

В Кувейте россиянку Лазареву приговорили к 15 годам лишения свободы

"Дело Лазаревой" продолжается с 2017 года, когда россиянку, занимавшую должность управляющего директора компании KGLI, власти Кувейта заподозрили в растрате средств и невыполнении оплаченных работ по созданию портового хаба.
Российская газета 13:28
ещё по теме
Соколов Олег Валерьевич
Российский историк
Российский историк, специалист по военной истории Франции. Кандидат исторических наук, доцент. Член научного совета Российского военно-исторического общества.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное