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Политика В Кремле назвали лидеров и аутсайдеров среди глав регионов Самый низкий уровень доверия к президенту и худшие для власти результаты региональных выборов в Хабаровском крае, несмотря на высокий рейтинг губернатора Сергея Фургала, сообщают «Ведомости».