Происшествия
RT на русскомВ Кремле назвали актом безумия убийство девушки доцентом СПбГУ
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал актом безумия и сумасшествием убийство доцентом Санкт-Петербургского государственного университета историком Олегом Соколовым аспирантки Анастасии Ещенко.
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Путину доложили о жестоком убийстве аспирантки доцентом СПбГУ Соколовым — Песков
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Автоматически обработан 7071 источник, обновлено в 13:06, Вашингтон
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