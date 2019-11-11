Происшествия
RT на русскомВ Кремле назвали актом безумия убийство девушки доцентом СПбГУ
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал актом безумия и сумасшествием убийство доцентом Санкт-Петербургского государственного университета историком Олегом Соколовым аспирантки Анастасии Ещенко.
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Безусловно, мотивы этого чудовищного преступления, которое, конечно, не могло не тронуть буквально всех, кто знает об этом, причины преступления будут установлены в ходе следствия. Потом уже можно говорить о том, кто может иметь хоть какое-то отношение к этому акту безумия, чудовищному акту безумия.
— Дмитрий Песков, российский государственный деятельОбщественное телевидение России 06:47
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Путину доложили о жестоком убийстве аспирантки доцентом СПбГУ Соколовым — Песков
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Автоматически обработан 7071 источник, обновлено в 06:56, Вашингтон
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