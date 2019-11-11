Происшествия

RT на русскомRT на русскомВ Кремле назвали актом безумия убийство девушки доцентом СПбГУ

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал актом безумия и сумасшествием убийство доцентом Санкт-Петербургского государственного университета историком Олегом Соколовым аспирантки Анастасии Ещенко.
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Песков: Путин в курсе дела подозреваемого в убийстве девушки доцента СПбГУ

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В Кремле убийство аспирантки СПбГУ назвали актом безумия

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Фонтанка.Ру06:40

Кремль назвал убийство девушки в Петербурге актом безумия

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Автоматически обработан 7071 источник, обновлено в 11:29, Ашберн
Происшествия

Историк Соколов заявил в суде о нападении со стороны убитой аспирантки

Историк, профессор СПбГУ Олег Соколов заявил в суде, что убитая им 24-летняя аспирантка Анастасия Ещенко сама напала на него во время ссоры.
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Россиянин Даниил Медведев потерпел поражение от грека Стефаноса Циципаса в первом матче группового этапа Итогового турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Лондоне.
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Путин указал на воровство при строительстве космодрома «Восточный»

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Выпавшая с детьми из окна дома в Москве женщина оставила записку

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Президент Боливии Эво Моралес объявил 10 ноября об отставке.
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В России 2020 год может стать годом резкого роста цен на мобильную связь. С таким мнением выступили аналитики, опрошенные "Известиями".
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Следователь засекретил все материалы по делу Голунова

"Материалы уголовного дела являются секретными и не могут быть представлены, так как содержат сведения, составляющие государственную тайну", — заявил в Басманном суде следователь в ответ на ходатайство адвокатов о приобщении данных материалов к разбирательству, передает РИА Новости.
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Вопрос о продаже земли на Украине иностранцам вынесут на референдум

«Иностранцы и компании, которые имеют среди основателей иностранцев, получат право покупать украинские земли, украинские земельные участки только в случае, если на это будет дано согласие народа Украины на всеукраинском референдуме», — сказал Зеленский.
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В Москве собираются расширить зону платной парковки

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Могу отметить, что есть ребята, которые провели турнир ровно, они достойны приглашения и внимания в дальнейшем: защитник Игорь Ожиганов, Дамир Шарипзянов, в атаке Никита Сошников хорошо сыграл, Дамир Жафяров, Антон Слепышев — они смотрелись, старались, не соглашались со счётом на табло.
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Даты встречи в нормандском формате пока нет, заявил Песков

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Воздушно-космические силы РФ получат первый серийный истребитель пятого поколения до конца года.
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Сжиженного газа слишком много. Россия заменит его новой трубой в Китай

Только в 2019 году уже принято инвестрешений по строительству новых заводов на 63 миллиона тонн годовой мощности (в основном в США, а также в Мозамбике и России).
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«Роскосмос» создаст Национальный центр зондирования Земли

7 ноября стало известно, что головной институт «Роскосмоса» создал центр по исследованию и освоению планет и тел Солнечной системы.
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Опубликованы фото с места жуткой аварии на проспекте Победы в Пензе

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Солдаты не говорят о дедовщине в части, где Шамсутдинов устроил бойню

Газета.Ru вчера в 13:30
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Соколов Олег Валерьевич
Российский историк
Российский историк, специалист по военной истории Франции. Кандидат исторических наук, доцент. Член научного совета Российского военно-исторического общества.
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