Оперировать бездоказательными обвинениями недопустимо, считают в Кремле. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал по просьбе журналистов теорию, которую поддерживает ряд западных лидеров и СМИ, об искусственном происхождении вируса, с намеком на Китай.

В Кремле назвали бездоказательными теории о происхождении коронавируса

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