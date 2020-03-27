Коронавирус
ИзвестияПесков разъяснил режим работы на «нерабочей неделе»
К 24 марта на "удаленке" работали около 80% россиян. 25 марта в своем обращении к гражданам Путин объявил неделю с 30 марта по 5 апреля нерабочей с сохранением заработной платы.
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Общество
Минпросвещения перенесло сроки проведения ЕГЭ
Как сообщили РБК в пресс-службе Минпросвещения, проведение ЕГЭ начнется с 8 июня, основного государственного экзамена (ОГЭ) для учащихся девятых классов — с 9 июня.
Общество
Стало известно, когда в Москве ждать пика заболеваемости коронавирусом
Коронавирус в Москве достигнет своего пика примерно в середине - конце следующей недели.
Экономика
Банки пожаловались в ЦБ на заявления клиентов о закрытии вкладов
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Общество
С коронавирусом госпитализирован вокалист Rammstein Тилль Линдеманн
Немецкие СМИ сообщают, что у лидера группы Rammstein Тилля Линдеманна диагностирован коронавирус.
Происшествия
СК опроверг сообщения о приостановке работы из-за коронавируса
Следственный комитет опроверг слухи в мессенджерах о том, что из-за коронавируса работа ведомства может временно прекратиться, сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.
Армия и оружие
Ведущий «Звезды» рассказал о работе российских специалистов в Италии
Местные врачи не справляются с большим объемом работы. Россия направила в Италию технические средства для дезинфекции.
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Мнения россиян о поправке в Конституцию об обнулении президентских сроков разделились почти поровну, следует из данных «Левада-центра», с которыми ознакомились «Ведомости».
Политика
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Общество
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Общество
В России создана новая тест-система для выявления коронавируса
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Политика
Лукашенко заявил, что поедет в Москву на парад Победы
Президент Белоруссии Александр Лукашенко намерен поехать в Москву на парад в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.
Происшествия
Минобороны сообщило о крушении истребителя Су-27 в Черном море
Истребитель Су-27 упал в акватории Черного моря при проведении плановых полетов, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на Минобороны.
Здоровье
Главный эпидемиолог Минздрава дал прогноз по активности COVID-19 в РФ
Распространение коронавируса в России пойдет на спад в конце апреля – начале мая.
Общество
Россиянам разъяснили условия нерабочей недели
Минтруд разместил рекомендации для работников и работодателей в связи с объявленной президентом нерабочей неделей, с 30 марта по 3 апреля.
Общество
У Игоря Николаева диагностировали очаговую пневмонию
Москва, 27 марта 2020, 08:40 — REGNUM Очаговая пневмония выявлена у певца Игоря Николаева, который обратился в больницу в Коммунарке.
Футбол
Несколько клубов АПЛ выступают за полную переигровку сезона
Часть клубов АПЛ выступает за досрочное завершение сезона и его переигровку в будущем.
Общество
Мишустин призвал распространить принятые в Москве меры на всю Россию
Премьер-министр России Михаил Мишустин считает необходимым распространить жесткие карантинные меры в Москве, принятые указом Собянина, на все регионы Российской Федерации, сообщает ТАСС со ссылкой на слова премьер-министра.
Общество
РБК: «Победа» приостановила все полеты
Авиакомпания «Победа» приостановила все полеты, сообщает РБК со ссылкой на источники в «Аэрофлоте».
Общество
В России за нарушение карантина могут ввести штраф до 1 млн рублей
Москва, 27 марта 2020, 07:01 — REGNUM Максимальный размер штрафа за повторное нарушение режима карантина в условиях возникновения чрезвычайной ситуации, или в зоне ЧС может составить 1 млн рублей для юридических лиц, до 500 тыс. рублей для должностных лиц и до 300 тыс. рублей для граждан.
Общество
Названы регионы России с новыми случаями коронавируса
Названы регионы России с новыми случаями коронавируса, больше всего зараженных выявлено в Москве. Об этом сообщает оперативный штаб.
Транспорт
Собянин открыл второй участок Некрасовской линии метро
В Москве открыли движение по Некрасовской линии метрополитена и примыкающей к ее второму участку части Большой кольцевой линии метро.
Авто
АвтоВАЗ поднимет цены c 1 апреля
С 1 апреля АвтоВАЗ поднимет цены на свою продукцию. Об этом сообщает «Российская газета».
Политика
Посла России вызвали в МИД Польши
Польский МИД вызвал к себе посла России в Польше Сергея Андреева из-за заявлений и публикаций о том, что Варшава не пропустила через своё воздушное пространство российские самолёты с гумпомощью для Италии.
Общество
В РПЦ назвали запрет на посещение храмов Петербурга незаконным
Русская православная церковь назвала запрет на посещение храмов Петербурга незаконным.
Общество
Мишустин поручил закрыть курортные гостиницы и пансионаты
Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил закрыть места массового отдыха на российских курортах до 1 июня.
Экономика
Инвестиции в недвижимость России могут упасть до уровня 2014 года
В материалах добавляется, что по предварительным итогам первого квартала 2020 года объем инвестиций в недвижимость России составил около 36 млрд рублей, что соответствует уровню аналогичных периодов последних трех лет.
Общество
Минпросвещения не приняло решение о досрочном окончании учебного года
"Информация, распространяемая в социальных сетях, о якобы принятом решении по досрочному завершению учебного года, является ложной, подобных решений министерством просвещения не принималось", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.