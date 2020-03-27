К 24 марта на "удаленке" работали около 80% россиян. 25 марта в своем обращении к гражданам Путин объявил неделю с 30 марта по 5 апреля нерабочей с сохранением заработной платы.

Общество Минпросвещения перенесло сроки проведения ЕГЭ Как сообщили РБК в пресс-службе Минпросвещения, проведение ЕГЭ начнется с 8 июня, основного государственного экзамена (ОГЭ) для учащихся девятых классов — с 9 июня.

Происшествия СК опроверг сообщения о приостановке работы из-за коронавируса Следственный комитет опроверг слухи в мессенджерах о том, что из-за коронавируса работа ведомства может временно прекратиться, сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

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Общество Россиянам разъяснили условия нерабочей недели Минтруд разместил рекомендации для работников и работодателей в связи с объявленной президентом нерабочей неделей, с 30 марта по 3 апреля.

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Политика Посла России вызвали в МИД Польши Польский МИД вызвал к себе посла России в Польше Сергея Андреева из-за заявлений и публикаций о том, что Варшава не пропустила через своё воздушное пространство российские самолёты с гумпомощью для Италии.

Экономика Инвестиции в недвижимость России могут упасть до уровня 2014 года В материалах добавляется, что по предварительным итогам первого квартала 2020 года объем инвестиций в недвижимость России составил около 36 млрд рублей, что соответствует уровню аналогичных периодов последних трех лет.