Коронавирус

ИзвестияИзвестияПесков разъяснил режим работы на «нерабочей неделе»

К 24 марта на "удаленке" работали около 80% россиян. 25 марта в своем обращении к гражданам Путин объявил неделю с 30 марта по 5 апреля нерабочей с сохранением заработной платы.
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Песков разъяснил режим работы на «нерабочей неделе»

Известия07:56

Песков разъяснил особенности следующей недели

Вести.Ru07:55

Удаленка приветствуется: Песков разъяснил суть выходной недели

РЕН ТВ07:25

Кремль разрешил работу и учебу на удаленке в выходную неделю

РБК07:47

В Кремле назвали цель предстоящей нерабочей недели

RT на русском07:38

Кремль назвал цель предстоящей выходной недели

Lenta.ru07:32

Песков: выходные даны, чтобы сократить контакты людей

ТАСС07:49
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Общество

Минпросвещения перенесло сроки проведения ЕГЭ

Как сообщили РБК в пресс-службе Минпросвещения, проведение ЕГЭ начнется с 8 июня, основного государственного экзамена (ОГЭ) для учащихся девятых классов — с 9 июня.
РБК 07:26
Общество

В «Пятерочке» вводят специальные часы посещения для пенсионеров

Гипер НН 03:51
Общество

Стало известно, когда в Москве ждать пика заболеваемости коронавирусом

Коронавирус в Москве достигнет своего пика примерно в середине - конце следующей недели.
Российская газета вчера в 17:44
Шоу-бизнес

Песков не встречался с Лещенко на дне рождения Аллы Крутой

РБК 08:01
Экономика

Банки пожаловались в ЦБ на заявления клиентов о закрытии вкладов

Российские банки с 25 марта столкнулись с ростом заявлений клиентов о закрытии вкладов и выдаче наличных денег со счетов.
РБК вчера в 17:00
Общество

С коронавирусом госпитализирован вокалист Rammstein Тилль Линдеманн

Немецкие СМИ сообщают, что у лидера группы Rammstein Тилля Линдеманна диагностирован коронавирус.
Live24 07:28
Происшествия

СК опроверг сообщения о приостановке работы из-за коронавируса

Следственный комитет опроверг слухи в мессенджерах о том, что из-за коронавируса работа ведомства может временно прекратиться, сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.
РИА Новости 08:15
Армия и оружие

Ведущий «Звезды» рассказал о работе российских специалистов в Италии

Местные врачи не справляются с большим объемом работы. Россия направила в Италию технические средства для дезинфекции.
Политическая Экспертиза 07:42
Политика

Конституционная поправка об обнулении сроков Путина расколола россиян

Мнения россиян о поправке в Конституцию об обнулении президентских сроков разделились почти поровну, следует из данных «Левада-центра», с которыми ознакомились «Ведомости».
Ведомости вчера в 17:19
Политика

На Украине заявили о необходимости попросить помощи у России

Украине следует просить помощи у России, заявил депутат Верховной рады Вадим Рабинович в эфире телеканала NewsOne.
РИА Новости 25 марта в 21:33
Общество

Премьер Великобритании Борис Джонсон заразился коронавирусом

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон сообщил, что в прошедшие сутки у него появились симптомы коронавируса, поэтому он решил сдать анализ.
Коммерсантъ 07:20
Общество

В России создана новая тест-система для выявления коронавируса

Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко сообщил, что этап регистрации проходят ещё три новых тест-системы для быстрого выявления коронавируса.
REGNUM 05:45
Политика

Лукашенко заявил, что поедет в Москву на парад Победы

Президент Белоруссии Александр Лукашенко намерен поехать в Москву на парад в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.
ТАСС 07:23
Происшествия

Задержан предполагаемый виновник взрыва в жилом доме в Магнитогорске

Коммерсантъ 08:06
Происшествия

Минобороны сообщило о крушении истребителя Су-27 в Черном море

Истребитель Су-27 упал в акватории Черного моря при проведении плановых полетов, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на Минобороны.
Ведомости 25 марта в 15:31
Здоровье

Главный эпидемиолог Минздрава дал прогноз по активности COVID-19 в РФ

Распространение коронавируса в России пойдет на спад в конце апреля – начале мая.
Известия 06:03
Общество

Россиянам разъяснили условия нерабочей недели

Минтруд разместил рекомендации для работников и работодателей в связи с объявленной президентом нерабочей неделей, с 30 марта по 3 апреля.
Lenta.ru вчера в 21:30
Общество

У Игоря Николаева диагностировали очаговую пневмонию

Москва, 27 марта 2020, 08:40 — REGNUM Очаговая пневмония выявлена у певца Игоря Николаева, который обратился в больницу в Коммунарке.
REGNUM 01:40
Футбол

Несколько клубов АПЛ выступают за полную переигровку сезона

Часть клубов АПЛ выступает за досрочное завершение сезона и его переигровку в будущем.
Soccer.ru 05:48
Общество

Мишустин призвал распространить принятые в Москве меры на всю Россию

Премьер-министр России Михаил Мишустин считает необходимым распространить жесткие карантинные меры в Москве, принятые указом Собянина, на все регионы Российской Федерации, сообщает ТАСС со ссылкой на слова премьер-министра.
Газета.Ru 05:55
Общество

РБК: «Победа» приостановила все полеты

Авиакомпания «Победа» приостановила все полеты, сообщает РБК со ссылкой на источники в «Аэрофлоте».
Коммерсантъ 08:02
Общество

В России за нарушение карантина могут ввести штраф до 1 млн рублей

Москва, 27 марта 2020, 07:01 — REGNUM Максимальный размер штрафа за повторное нарушение режима карантина в условиях возникновения чрезвычайной ситуации, или в зоне ЧС может составить 1 млн рублей для юридических лиц, до 500 тыс. рублей для должностных лиц и до 300 тыс. рублей для граждан.
REGNUM 00:01
Общество

Названы регионы России с новыми случаями коронавируса

Названы регионы России с новыми случаями коронавируса, больше всего зараженных выявлено в Москве. Об этом сообщает оперативный штаб.
Lenta.ru 04:20
Транспорт

Собянин открыл второй участок Некрасовской линии метро

В Москве открыли движение по Некрасовской линии метрополитена и примыкающей к ее второму участку части Большой кольцевой линии метро.
Москва. Северо-Запад 05:33
Авто

АвтоВАЗ поднимет цены c 1 апреля

С 1 апреля АвтоВАЗ поднимет цены на свою продукцию. Об этом сообщает «Российская газета».
7 новостей вчера в 08:05
Политика

Посла России вызвали в МИД Польши

Польский МИД вызвал к себе посла России в Польше Сергея Андреева из-за заявлений и публикаций о том, что Варшава не пропустила через своё воздушное пространство российские самолёты с гумпомощью для Италии.
RT на русском вчера в 08:06
Общество

В РПЦ назвали запрет на посещение храмов Петербурга незаконным

Русская православная церковь назвала запрет на посещение храмов Петербурга незаконным.
DP.RU вчера в 15:45
Общество

Мишустин поручил закрыть курортные гостиницы и пансионаты

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил закрыть места массового отдыха на российских курортах до 1 июня.
Lenta.ru вчера в 19:13
Экономика

Инвестиции в недвижимость России могут упасть до уровня 2014 года

В материалах добавляется, что по предварительным итогам первого квартала 2020 года объем инвестиций в недвижимость России составил около 36 млрд рублей, что соответствует уровню аналогичных периодов последних трех лет.
ТАСС 07:52
Общество

Минпросвещения не приняло решение о досрочном окончании учебного года

"Информация, распространяемая в социальных сетях, о якобы принятом решении по досрочному завершению учебного года, является ложной, подобных решений министерством просвещения не принималось", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.
РИА Новости вчера в 09:54
Как работают Яндекс.Новости?
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