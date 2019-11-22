Политика

Национальная служба новостейНациональная служба новостейВ Кремле назвали дату проведения большой пресс-конференции Путина

Большая ежегодная пресс-конференция Владимира Путина состоится 19 декабря. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.
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Кремль назвал дату большой пресс-конференции Путина

РБК04:14

Объявлена дата проведения большой пресс-конференции президента России

Зейские Огни06:42

В Кремле назвали дату проведения большой пресс-конференции Путина

РИА Новости04:27

Путин пообщается с журналистами накануне Дня чекиста

47 новостей16:16

В Кремле назвали дату проведения большой пресс-конференции Путина

RT на русском04:03

Путин проведет традиционную большую пресс-конференцию 19 декабря

ТАСС04:02

Ежегодная пресс-конференция Путина состоится 19 декабря

Эхо Москвы04:00
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Автоматически обработаны 7063 источника, обновлено в 19:22, Ашберн
Общество

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Жидкие кристаллы помогают видеть мир четырёхмерным

Исследователи предложили новый подход к созданию подобной камеры, основанный на массиве небольших линз, в которых в качестве преломляющей среды выступают жидкие кристаллы, пишет портал «N+1».
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Россия выдвинула Турции условие покупки Су-35

Россия продаст Турции истребитель четвертого поколения Су-35 при условии покупки страной истребителя пятого поколения Су-57, сообщил Defense News на выставке Dubai Airshow 2019 директор по международному сотрудничеству «Ростеха» Виктор Кладов.
Lenta.ru вчера в 08:09
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Звезды дарят вам энергию и активность. Вероятность заболеваний очень мала, но есть риск травматизма.
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Газета.Ru вчера в 08:19
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Чемпионат 16:13
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Комитет по соответствию Всемирного антидопингового агентства (WADA) рекомендует исполкому организаци признать Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) не соответствующим антидопинговому кодексу, сообщается на сайте WADA.
Коммерсантъ 17:38
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ФСБ ответила на обвинение в краже унитазов с украинских кораблей

Пограничное управление ФСБ России задержало в районе Керченского пролива три корабля ВМС Украины — катера «Бердянск» и «Никополь», а также буксир «Яны Капу» — 25 ноября 2018 года в связи с незаконным пересечением ими российской государственной границы.
Lenta.ru вчера в 03:29
Космос

Британские астрофизики заявили о новой форме Вселенной

ТК Звезда 20 ноября в 10:40
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По словам Лукьяненко, текущий объем «рисков» в портфеле ВТБ, приходящихся на проекты в Арктике, достигает 400 млрд. руб. в виде кредитов и 100 млрд. руб. в виде гарантий, и его банк планирует увеличить вдвое в 2020–2021 годах.
РБК 09:49
Армия и оружие

NI: автомат ШАК-12 является «ужасом на поле боя»

Газета.Ru вчера в 05:42
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Компания Valve опубликовала трейлер игры Half-Life: Alyx

Американская компания-разработчик компьютерных игр Valve опубликовала на популярном видеохостинге трейлер игры Half-Life: Alyx, ориентированной на пользователей VR-очков.
VSE42.RU 05:36
Политика

Суд отказался рассматривать иск ФБК к Путину

Тверской суд Москвы отказался принять иск членов Фонда борьбы с коррупцией к президенту РФ Владимиру Путину.
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Шоу-бизнес

Шепелев рассказал о бешенстве от общения с дочерью сожительницы

Дмитрий Шепелев рассказал о непростом знакомстве с дочерью своей новой подруги, дизайнера Екатерины Тулуповой.
Московский Комсомолец вчера в 04:25
Космос

«Роскосмос» сообщил о сближающемся с Землей неизвестном астероиде

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Экс-игрок «Рубина» Самбрано обвиняется в избиении двух девушек

Газета.Ru 12:29
Общество

Польша экстрадировала в Россию экс-главу НПО «Космос» Андрея Чернякова

Польша выдала России бывшего владельца и главу строительной корпорации НПО "Космос" Андрея Чернякова, обвиняемого в мошенничестве почти на 17 млрд рублей.
ТАСС 06:43
Армия и оружие

Отряды боевых роботов могут появиться в России к 2025 году

В России уже к 2025 году могут появиться группировки роботов, способных решать боевые задачи.
РЕН ТВ 19:13
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Пострадавшая при перестрелке в Сухуме находится в тяжелом состоянии

РИА Новости 17:11
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Какие вопросы нужно задать перед заливкой моторного масла в машину

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В Новороссийске ребенка порывом ветра выбросило на проезжую часть

В Новороссийске порывом ветра ребенка выбросило на проезжую часть улицы. Об этом сообщает местное издание «Наша газета».
РБК 16:13
Шоу-бизнес

Показавшую лицо после пластики Елену Проклову обсуждают пользователи Сети

Поклонники Елены Прокловой комментируют изменения во внешности актрисы после очередной пластики.
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Представитель Зеленского исключил вариант возвращения Крыма силой

Кориневич сообщил, что площадкой для решения вопроса о возвращении Крыма должна стать рабочая группа по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий, входящая в комиссию по вопросам правовой реформы при президенте Украины.
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Журналист китайского портала Sohu объяснил, почему россиянки "стареют быстрее", чем китаянки.
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