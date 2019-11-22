Политика
Национальная служба новостейВ Кремле назвали дату проведения большой пресс-конференции Путина
Большая ежегодная пресс-конференция Владимира Путина состоится 19 декабря. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.
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Общество
В Совфеде прокомментировали планы Ротару выступить в России
Происшествия
Во Владивостоке мать выкинула младенца в окно
Возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ "Убийство". По подозрению в совершении преступления задержана 37-летняя мать младенца.
Наука
Жидкие кристаллы помогают видеть мир четырёхмерным
Исследователи предложили новый подход к созданию подобной камеры, основанный на массиве небольших линз, в которых в качестве преломляющей среды выступают жидкие кристаллы, пишет портал «N+1».
Армия и оружие
Россия выдвинула Турции условие покупки Су-35
Россия продаст Турции истребитель четвертого поколения Су-35 при условии покупки страной истребителя пятого поколения Су-57, сообщил Defense News на выставке Dubai Airshow 2019 директор по международному сотрудничеству «Ростеха» Виктор Кладов.
Общество
Гороскоп на 23 ноября. Звезды дарят энергию и активность
Звезды дарят вам энергию и активность. Вероятность заболеваний очень мала, но есть риск травматизма.
Общество
Участник штурма в Беслане хочет «дать в челюсть Дудю» за его фильм
Происшествия
Врач из Твери умерла из-за отказавших в помощи коллег
Спорт
Российские кёрлингистки остались без медалей чемпионата Европы
Женская сборная России по кёрлингу осталась без медалей чемпионата Европы, который проходит в Хельсингборге (Швеция).
Спорт
Комитет WADA рекомендует лишить РУСАДА статуса соответствия
Комитет по соответствию Всемирного антидопингового агентства (WADA) рекомендует исполкому организаци признать Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) не соответствующим антидопинговому кодексу, сообщается на сайте WADA.
Политика
ФСБ ответила на обвинение в краже унитазов с украинских кораблей
Пограничное управление ФСБ России задержало в районе Керченского пролива три корабля ВМС Украины — катера «Бердянск» и «Никополь», а также буксир «Яны Капу» — 25 ноября 2018 года в связи с незаконным пересечением ими российской государственной границы.
Космос
Британские астрофизики заявили о новой форме Вселенной
Экономика
ВТБ предоставит 1 трлн руб. на проекты в Арктике
По словам Лукьяненко, текущий объем «рисков» в портфеле ВТБ, приходящихся на проекты в Арктике, достигает 400 млрд. руб. в виде кредитов и 100 млрд. руб. в виде гарантий, и его банк планирует увеличить вдвое в 2020–2021 годах.
Армия и оружие
NI: автомат ШАК-12 является «ужасом на поле боя»
Игры
Компания Valve опубликовала трейлер игры Half-Life: Alyx
Американская компания-разработчик компьютерных игр Valve опубликовала на популярном видеохостинге трейлер игры Half-Life: Alyx, ориентированной на пользователей VR-очков.
Политика
Суд отказался рассматривать иск ФБК к Путину
Тверской суд Москвы отказался принять иск членов Фонда борьбы с коррупцией к президенту РФ Владимиру Путину.
Шоу-бизнес
Шепелев рассказал о бешенстве от общения с дочерью сожительницы
Дмитрий Шепелев рассказал о непростом знакомстве с дочерью своей новой подруги, дизайнера Екатерины Тулуповой.
Общество
Польша экстрадировала в Россию экс-главу НПО «Космос» Андрея Чернякова
Польша выдала России бывшего владельца и главу строительной корпорации НПО "Космос" Андрея Чернякова, обвиняемого в мошенничестве почти на 17 млрд рублей.
Армия и оружие
Отряды боевых роботов могут появиться в России к 2025 году
В России уже к 2025 году могут появиться группировки роботов, способных решать боевые задачи.
Кино
Дэйзи Ридли описала грядущий эпизод «Звездных войн» четырьмя словами
Недавно актриса Дэйзи Ридли, сыгравшая джедая Рей, рассказала, каким получился финал всеми любимой саги.
Происшествия
В Новороссийске ребенка порывом ветра выбросило на проезжую часть
В Новороссийске порывом ветра ребенка выбросило на проезжую часть улицы. Об этом сообщает местное издание «Наша газета».
Шоу-бизнес
Показавшую лицо после пластики Елену Проклову обсуждают пользователи Сети
Поклонники Елены Прокловой комментируют изменения во внешности актрисы после очередной пластики.
Политика
Представитель Зеленского исключил вариант возвращения Крыма силой
Кориневич сообщил, что площадкой для решения вопроса о возвращении Крыма должна стать рабочая группа по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий, входящая в комиссию по вопросам правовой реформы при президенте Украины.
Наука
Одно полушарие мозга человека может заменить другое
Несмотря на удаление одного из полушарий головного мозга, человек не теряет дееспособность, так как нейронные связи становятся более прочными.
Общество
Китайский журналист объяснил, почему россиянки «быстро стареют»
Журналист китайского портала Sohu объяснил, почему россиянки "стареют быстрее", чем китаянки.
Шоу-бизнес
Муж Заворотнюк удалил все фото в Instagram
Муж Анастасии Заворотнюк Петр Чернышев удалил все фото в Instagram. Теперь его профиль абсолютно пустой.