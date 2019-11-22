Большая ежегодная пресс-конференция Владимира Путина состоится 19 декабря. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

Происшествия Во Владивостоке мать выкинула младенца в окно Возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ "Убийство". По подозрению в совершении преступления задержана 37-летняя мать младенца.

Наука Жидкие кристаллы помогают видеть мир четырёхмерным Исследователи предложили новый подход к созданию подобной камеры, основанный на массиве небольших линз, в которых в качестве преломляющей среды выступают жидкие кристаллы, пишет портал «N+1».

Армия и оружие Россия выдвинула Турции условие покупки Су-35 Россия продаст Турции истребитель четвертого поколения Су-35 при условии покупки страной истребителя пятого поколения Су-57, сообщил Defense News на выставке Dubai Airshow 2019 директор по международному сотрудничеству «Ростеха» Виктор Кладов.

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Политика ФСБ ответила на обвинение в краже унитазов с украинских кораблей Пограничное управление ФСБ России задержало в районе Керченского пролива три корабля ВМС Украины — катера «Бердянск» и «Никополь», а также буксир «Яны Капу» — 25 ноября 2018 года в связи с незаконным пересечением ими российской государственной границы.

Экономика ВТБ предоставит 1 трлн руб. на проекты в Арктике По словам Лукьяненко, текущий объем «рисков» в портфеле ВТБ, приходящихся на проекты в Арктике, достигает 400 млрд. руб. в виде кредитов и 100 млрд. руб. в виде гарантий, и его банк планирует увеличить вдвое в 2020–2021 годах.

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Политика Представитель Зеленского исключил вариант возвращения Крыма силой Кориневич сообщил, что площадкой для решения вопроса о возвращении Крыма должна стать рабочая группа по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий, входящая в комиссию по вопросам правовой реформы при президенте Украины.