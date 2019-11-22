Политика

RT на русскомRT на русскомВ Кремле назвали дату проведения большой пресс-конференции Путина

Большая пресс-конференция российского лидера Владимира Путина состоится 19 декабря 2019 года. Об этом информирует пресс-служба Кремля. «19 декабря 2019 года в 12:00 мск состоится ежегодная большая пресс-конференция Владимира Путина», — говорится в сообщении.
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В Кремле назвали дату проведения большой пресс-конференции Путина

РИА Новости04:27

Владимир Путин проведет большую пресс-конференцию 19 декабря

Российская газета04:20

В Кремле назвали дату проведения большой пресс-конференции Путина

RT на русском04:03

Названа дата ежегодной пресс-конференции Путина

Известия04:13

Большая пресс-конференция Путина пройдет 19 декабря

Интерфакс04:06

Кремль назвал дату большой пресс-конференции Путина

РБК04:14

Путин проведет традиционную большую пресс-конференцию 19 декабря

ТАСС04:02
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Общество

Генпрокуратура назвала ошибкой новые правила медосмотра водителей

Первый замгенпрокурора Александр Буксман считает, что Минздрав допустил ошибку при изменении правил медосмотра водителей.
РБК 04:33
Политика

Тверской суд Москвы отказался принять иск ФБК к Путину

Тверской суд Москвы отказался принимать иск "Фонда борьбы с коррупцией" на бездействие президента РФ Владимира Путина, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Ольга Бондарева.
РИА Новости 04:36
Фигурное катание

Фигуристка Косторная установила мировой рекорд в короткой программе

Россиянка Алёна Косторная установила мировой рекорд в короткой программе на этапе Гран-при по фигурному катанию в японском Саппоро.
RT на русском 04:11
Экономика

Действия властей назвали опасными для зеленой энергетики в России

В настоящее время станции возобновляемой энергетики строятся в России по договорам предоставления мощности.
Lenta.ru 05:21
Шоу-бизнес

Вера Брежнева порадовала подписчиков романтическими фото в купальнике

Певица Вера Брежнева поделилась с подписчиками архивными кадрами с отдыха в жарких странах.
Life.ru вчера в 21:37
Происшествия

На лекции на журфаке МГУ задержан посторонний мужчина с ножом

Мужчина вёл себя странно, и преподаватель вызвал охрану. Во время обыска у него нашли нож и четыре пары часов, по две на каждой руке.
Говорит Москва 04:26
Происшествия

Во Владивостоке мать выбросила младенца с восьмого этажа

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство», в рамках которого была задержана мать ребёнка — 37-летняя женщина.
REGNUM 01:48
Происшествия

Молдавский танкер терпит бедствие в Одесском заливе

Танкер «Делфи» под флагом Молдавии терпит бедствие в Одесском заливе. Об этом сообщает украинское издание «Думская».
Известия вчера в 20:35
Шоу-бизнес

Саша Черно и Иосиф Оганесян из «Дома-2» ждут ребенка

Участники скандального шоу Саша Черно и Иосиф Оганесян объявили о том, что у них будет малыш.
Uznayvse.ru вчера в 17:16
Транспорт

Путин откроет движение по первым Московским центральным диаметрам

Президент России Владимир Путин примет участие в церемонии открытия движения по первым двум маршрутам Московских центральных диаметров (МЦД).
РБК 20 ноября в 16:58
Общество

ФСБ задержала членов террористической организации

Российская газета 04:30
Политика

Захарова пошутила о пропаже сантехники с украинских кораблей

Официальный представитель МИД России Мария Захарова с иронией отреагировала на пропажу унитазов с украинских кораблей, которые РФ вернула Украине.
URA.Ru вчера в 13:20
Политика

Госдеп потребовал от Турции избавиться от российских С-400

Ранее, во время встречи с Трампом, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара не откажется от С-400.
Рифей-Пермь вчера в 22:18
Происшествия

Директору ООО «Звезда» предъявлено обвинение в мошенничестве

Как сообщается на сайте СК РФ, Хамуляку предъявлено обвинение по части 4 статьи 159 Уголовного кодекса России.
ПолитРоссия вчера в 11:03
Здоровье

Скворцова отреагировала на увольнение врача-трансплантолога Каабака

Операция, которую проводил уволенный из Национального медицинского исследовательского центра здоровья детей (НЦЗД) врач-трансплантолог Михаил Каабак, не является уникальной, даже если ее проводят маловесным детям.
РБК 20 ноября в 13:32
Политика

Песков прокомментировал публикацию кадров жестокого убийства в Сирии

Россия не имеет отношения к лицам, совершившим жестокое убийство в Сирии, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
РИА Новости 05:20
Экономика

В России аптеки начали продавать лекарства в кредит

По данным Frank RG, в 2018 году pos-кредитование в России выросло на 20%, а к 1 июля 2019 года портфель pos-кредитов, выданных российскими банками, достиг 258 млрд рублей, заявил представитель "Самсон-фармы".
Интерфакс 02:38
Футбол

Тедеско: не могу ничего плохого сказать про Рассказова и Гулиева

Главный тренер московского "Спартака" Доменико Тедеско сказал, что ему нравится игра футболистов Николая Рассказова и Аяза Гулиева, но в состав проходят только лучшие.
РИА Новости вчера в 05:05
Общество

Одобрившая новый порядок медосмотра для водителей врач уволилась

Ранее президент России Владимир Путин назвал «чушью» планы Минздрава ввести новый порядок медосмотра для водителей.
РБК вчера в 12:06
Общество

Чиновницу в Петрозаводске решено уволить за пост в социальных сетях

Начальника управления культуры администрации Петрозаводска Анну Лесонсен приняла решение уволить администрация города Петрозаводска за оскорбительный пост в социальных сетях.
REGNUM вчера в 10:58
Экономика

Помощник Путина рассказал о трех рецептах экономического роста России

Помощник президента России Андрей Белоусов в беседе с «Известиями» назвал три рецепта для ускорения экономического роста в стране.
Известия вчера в 22:32
Космос

Космонавт Рязанский: МКС тянет Россию на дно

Космонавт Сергей Рязанский заявил, что Международная космическая станция «тянет на дно» Россию.
Свободная Пресса вчера в 01:47
Гаджеты

Названы способы использования старых смартфонов

Astera вчера в 11:18
Общество

Родные жертв домашнего насилия призвали к ответу замглавы Минюста

Родственники четырёх женщин, которые стали жертвами домашнего насилия, потребовали от министра юстиции Александра Коновалова проверить на профпригодность своего заместителя, который назвал проблему сильно преувеличенной.
News.ru 04:35
Происшествия

В Твери завели дело после смерти врача из-за неправильного диагноза

Следственный комитет России возбудил уголовное дело после смерти местного врача, которой медики не сумели диагностировать инфаркт.
Газета.Ru 05:24
Общество

«Акция оформлена успешно»: на Урале не поверили видео штурма IKEA

В Сети проходит бурное обсуждение видеозаписи «штурма» покупателями гипермаркета компании IKEA в Екатеринбурге, когда уставшие ждать покупатели ворвались в магазин.
Ридус 05:18
Армия и оружие

Россия выдвинула Турции условие покупки Су-35

Россия продаст Турции истребитель четвертого поколения Су-35 при условии покупки страной истребителя пятого поколения Су-57, сообщил Defense News на выставке Dubai Airshow 2019 директор по международному сотрудничеству «Ростеха» Виктор Кладов.
Lenta.ru вчера в 08:09
Экономика

Пакет в 3,59% акций «Газпрома» продается одному покупателю

Сбор заявок в рамках размещения акций "Газпрома" прошел 21 ноября, по итогам сбора заявок на Московской бирже на пакет в 850,59 млн акций холдинга (3,59%) "Газпром газораспределение" получило 479 заявок на общую сумму 237,75 млрд рублей.
ТАСС 04:10
Футбол

«Спартак» сыграет дома с ЦСКА в четвертьфинале Кубка России

В РФС прошла жеребьевка по определению хозяев полей в матчах четвертьфиналаКубка России по футболу сезона-2019/20.
Metaratings 04:38
Финансы

Средняя ставка по вкладам в России достигла десятилетнего минимума

Средняя максимальная ставка по вкладам во второй декаде ноября снизилась до 6,03%, это минимальное значение с 2009 года, следует из данных Банка России.
РБК 04:41
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