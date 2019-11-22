Политика
RT на русскомВ Кремле назвали дату проведения большой пресс-конференции Путина
Большая пресс-конференция российского лидера Владимира Путина состоится 19 декабря 2019 года. Об этом информирует пресс-служба Кремля. «19 декабря 2019 года в 12:00 мск состоится ежегодная большая пресс-конференция Владимира Путина», — говорится в сообщении.
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Общество
Генпрокуратура назвала ошибкой новые правила медосмотра водителей
Первый замгенпрокурора Александр Буксман считает, что Минздрав допустил ошибку при изменении правил медосмотра водителей.
Политика
Тверской суд Москвы отказался принять иск ФБК к Путину
Тверской суд Москвы отказался принимать иск "Фонда борьбы с коррупцией" на бездействие президента РФ Владимира Путина, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Ольга Бондарева.
Фигурное катание
Фигуристка Косторная установила мировой рекорд в короткой программе
Россиянка Алёна Косторная установила мировой рекорд в короткой программе на этапе Гран-при по фигурному катанию в японском Саппоро.
Экономика
Действия властей назвали опасными для зеленой энергетики в России
В настоящее время станции возобновляемой энергетики строятся в России по договорам предоставления мощности.
Шоу-бизнес
Вера Брежнева порадовала подписчиков романтическими фото в купальнике
Певица Вера Брежнева поделилась с подписчиками архивными кадрами с отдыха в жарких странах.
Происшествия
На лекции на журфаке МГУ задержан посторонний мужчина с ножом
Мужчина вёл себя странно, и преподаватель вызвал охрану. Во время обыска у него нашли нож и четыре пары часов, по две на каждой руке.
Происшествия
Во Владивостоке мать выбросила младенца с восьмого этажа
По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство», в рамках которого была задержана мать ребёнка — 37-летняя женщина.
Происшествия
Молдавский танкер терпит бедствие в Одесском заливе
Танкер «Делфи» под флагом Молдавии терпит бедствие в Одесском заливе. Об этом сообщает украинское издание «Думская».
Шоу-бизнес
Саша Черно и Иосиф Оганесян из «Дома-2» ждут ребенка
Участники скандального шоу Саша Черно и Иосиф Оганесян объявили о том, что у них будет малыш.
Транспорт
Путин откроет движение по первым Московским центральным диаметрам
Президент России Владимир Путин примет участие в церемонии открытия движения по первым двум маршрутам Московских центральных диаметров (МЦД).
Общество
ФСБ задержала членов террористической организации
Политика
Захарова пошутила о пропаже сантехники с украинских кораблей
Официальный представитель МИД России Мария Захарова с иронией отреагировала на пропажу унитазов с украинских кораблей, которые РФ вернула Украине.
Политика
Госдеп потребовал от Турции избавиться от российских С-400
Ранее, во время встречи с Трампом, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара не откажется от С-400.
Происшествия
Директору ООО «Звезда» предъявлено обвинение в мошенничестве
Как сообщается на сайте СК РФ, Хамуляку предъявлено обвинение по части 4 статьи 159 Уголовного кодекса России.
Здоровье
Скворцова отреагировала на увольнение врача-трансплантолога Каабака
Операция, которую проводил уволенный из Национального медицинского исследовательского центра здоровья детей (НЦЗД) врач-трансплантолог Михаил Каабак, не является уникальной, даже если ее проводят маловесным детям.
Политика
Песков прокомментировал публикацию кадров жестокого убийства в Сирии
Россия не имеет отношения к лицам, совершившим жестокое убийство в Сирии, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Экономика
В России аптеки начали продавать лекарства в кредит
По данным Frank RG, в 2018 году pos-кредитование в России выросло на 20%, а к 1 июля 2019 года портфель pos-кредитов, выданных российскими банками, достиг 258 млрд рублей, заявил представитель "Самсон-фармы".
Футбол
Тедеско: не могу ничего плохого сказать про Рассказова и Гулиева
Главный тренер московского "Спартака" Доменико Тедеско сказал, что ему нравится игра футболистов Николая Рассказова и Аяза Гулиева, но в состав проходят только лучшие.
Общество
Одобрившая новый порядок медосмотра для водителей врач уволилась
Ранее президент России Владимир Путин назвал «чушью» планы Минздрава ввести новый порядок медосмотра для водителей.
Общество
Чиновницу в Петрозаводске решено уволить за пост в социальных сетях
Начальника управления культуры администрации Петрозаводска Анну Лесонсен приняла решение уволить администрация города Петрозаводска за оскорбительный пост в социальных сетях.
Экономика
Помощник Путина рассказал о трех рецептах экономического роста России
Помощник президента России Андрей Белоусов в беседе с «Известиями» назвал три рецепта для ускорения экономического роста в стране.
Космос
Космонавт Рязанский: МКС тянет Россию на дно
Космонавт Сергей Рязанский заявил, что Международная космическая станция «тянет на дно» Россию.
Гаджеты
Названы способы использования старых смартфонов
Общество
Родные жертв домашнего насилия призвали к ответу замглавы Минюста
Родственники четырёх женщин, которые стали жертвами домашнего насилия, потребовали от министра юстиции Александра Коновалова проверить на профпригодность своего заместителя, который назвал проблему сильно преувеличенной.
Происшествия
В Твери завели дело после смерти врача из-за неправильного диагноза
Следственный комитет России возбудил уголовное дело после смерти местного врача, которой медики не сумели диагностировать инфаркт.
Общество
«Акция оформлена успешно»: на Урале не поверили видео штурма IKEA
В Сети проходит бурное обсуждение видеозаписи «штурма» покупателями гипермаркета компании IKEA в Екатеринбурге, когда уставшие ждать покупатели ворвались в магазин.
Армия и оружие
Россия выдвинула Турции условие покупки Су-35
Россия продаст Турции истребитель четвертого поколения Су-35 при условии покупки страной истребителя пятого поколения Су-57, сообщил Defense News на выставке Dubai Airshow 2019 директор по международному сотрудничеству «Ростеха» Виктор Кладов.
Экономика
Пакет в 3,59% акций «Газпрома» продается одному покупателю
Сбор заявок в рамках размещения акций "Газпрома" прошел 21 ноября, по итогам сбора заявок на Московской бирже на пакет в 850,59 млн акций холдинга (3,59%) "Газпром газораспределение" получило 479 заявок на общую сумму 237,75 млрд рублей.
Футбол
«Спартак» сыграет дома с ЦСКА в четвертьфинале Кубка России
В РФС прошла жеребьевка по определению хозяев полей в матчах четвертьфиналаКубка России по футболу сезона-2019/20.
Финансы
Средняя ставка по вкладам в России достигла десятилетнего минимума
Средняя максимальная ставка по вкладам во второй декаде ноября снизилась до 6,03%, это минимальное значение с 2009 года, следует из данных Банка России.