Политика
Lenta.ruКремль анонсировал переговоры Путина и Эрдогана в Москве
Встреча российского и турецкого президентов Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана состоится 5 марта в Москве, сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Его цитирует «Интерфакс» в понедельник, 2 марта.
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Происшествия
У россиянина, прилетевшего из Италии, подтвержден коронавирус
Речь идет о мужчине, который отдыхал в Италии и, предположительно заразился 21 февраля, сообщает агентство "Интерфакс" со ссылкой на штаб по борьбе с вирусом.
Происшествия
В Подмосковье юная модель умерла в подъезде, подавившись шоколадкой
В подъезде жилого дома в подмосковных Котельниках скончалась 17-летняя модель и участница конкурсов красоты.
Общество
Mail.ru Group проведет вторичный листинг на Московской бирже
Mail.ru Group Limited по решению совета директоров проведет вторичный листинг на Московской бирже, говорится в сообщении компании.
Политика
Эрдоган надеется на перемирие в Идлибе после переговоров с Путиным
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выразил надежду, что по итогам его переговоров с российским коллегой Владимиром Путиным удастся достичь перемирия в сирийском Идлибе.
Армия и оружие
Баллистические ракеты ОТРК «Точка» уничтожили военный конвой Турции
Баллистические ракеты ОТРК "Точка" уничтожили военный конвой Турции. Об этом сообщили в Twitter Last Defender.
Авто
В список облагаемых налогом на роскошь машин добавили Honda и Mazda
В соответствии с Налоговым кодексом (ст. 362) транспортный налог для включенных в список Минпромторга новых автомобилей стоимостью более 3 млн руб. увеличивается на 10%, для автомобилей дороже 5 млн руб. — вдвое, а для автомобилей дороже 10 млн руб. — втрое.
Общество
Суд отправил дело активиста Котова на новое апелляционное рассмотрение
Второй кассационный суд общей юрисдикции в Москве отправил на новое рассмотрение в суд апелляционной инстанции дело активиста Константина Котова, который был приговорен к четырем годам колонии по так называемой "дадинской" статье, передал корреспондент "Интерфакса".
Армия и оружие
Израильский вертолет нанес удар по цели в Сирии
Израильский военный вертолет McDonnell Douglas AH-64 Apache («Апач») нанес удар по цели на сирийской территории.
Общество
Длинные выходные и короткая рабочая неделя ожидают россиян в марте
В ведомстве добавили, что вторая неделя марта, которая последует за длинными выходными, будет сокращенной – рабочие дни с 10 по 13 число.
Гаджеты
Samsung и LG временно закрыли заводы из-за коронавируса
Завод, где производятся модули фотокамер для американских смартфонов iPhone компании Apple, будет закрыт до 9 марта.
Наука
БАДы с омега-3 не заменят рыбы в рационе
Оказалось, что влияние омеги-3 на здоровье примерно таково: если бы 1 тыс человек в течение 4 лет принимала добавки, но 3 человека избежали бы сердечно-сосудистых заболеваний, 6 человек - ишемической болезни сердца, а рак простаты мог бы обнаружиться еще у троих.
Политика
Путин заявил о нежелании России ни с кем воевать
Россия не собирается ни с кем воевать и создаёт такую ситуацию, чтобы у других не было даже намерения развязать с ней вооружённый конфликт, заявил российский лидер Владимир Путин в интервью ТАСС.
Общество
Казаки издали приказ о запрете целовать иконы из-за коронавируса
Казачий Совет атаманов России издал приказ о запрете целовать иконы и руки священнослужителей в целях предупреждения заболевания коронавирусной инфекцией, заявил РИА Новости атаман Геннадий Ковалев.
Общество
TCS Group сообщила о выданном ордере на задержание Тинькова в Лондоне
В Лондоне после начала судебных слушаний со Службой внутренних доходов США (IRS) был выдан ордер на задержание основателя Тинькофф Банка Олега Тинькова.
Футбол
«Реал» победил «Барселону» в Эль-Класико
Армия и оружие
Россия не гарантирует безопасность турецкой авиации в Сирии
Космос
Спутники GPS III смогут маневрировать и быстро нацеливать F-35
Спутники глобальной навигационной системы третьего поколения Global Positioning System (GPS III) будут помехоустойчивыми и маневрирующими и смогут оперативно обеспечивать военным покрытие там, где это необходимо, передает Breaking Defense заявление президента компании L3Harris Space Systems Билла Геттла.
Общество
В Башкирии уволили учительницу, оскорблявшую школьницу
Экономика
Алтайский сахарный завод не может продать выпущенную продукцию
По отношению к январю 2019 года цены снизились на 43% и находятся на уровне минимальных семилетних значений Сахарная затоварка на Алтае Единственный производитель сахара за Уралом – Черемновский сахарный завод – планирует выпустить рекордные 180 тыс. тонн сахарного песка за сезон переработки 2019-2020 годов.
Политика
Экс-командир «Айдара» сообщил о задержании в Греции по запросу России
Бывшего командира украинского батальона «Айдар» Сергея Мельничука задержали на границе с Грецией.
Политика
Слова главы МИД Украины сочли дипломатическим недоразумением
Депутат Верховной рады Украины, председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктор Медведчук назвал заявление министра иностранных дел Украины Вадима Пристайко об отказе праздновать 9 мая "смесью цинизма, идолопоклонничества перед Западом и русофобской истерии".
Экономика
Fortum получил одобрение ФАС на покупку пакета акций Uniper
Финский концерн Fortum получил одобрение Федеральной антимонопольной службы (ФАС) относительно покупки пакета акций Uniper, говорится в сообщении финской компании.
Происшествия
Участники банной вечеринки с сухим льдом в Москве утонули в бассейне
Участники вечерники в банном комплексе на юге Москвы погибли, утонув в бассейне из-за потери сознания, после того как двое из них кинули в воду около 30 кг сухого льда.
Биатлон
CAS дал МОК сутки на объяснение поддельных подписей Родченкова
Спортивный арбитражный суд (CAS) отреагировал на заявление адвоката российских биатлонисток о наличии поддельных подписей на документах Международного олимпийского комитета (МОК).
Киберспорт
Ceh9 заплакал после победы Natus Vincere на IEM Katowice 2020
Арсений ceh9 Триноженко не смог сдержать эмоций после победы Natus Vincere на IEM Katowice 2020 по CS:GO.
Армия и оружие
Комплексы «Деривация-ПВО» доставят для подготовки к параду
Боевые машины зенитного артиллерийского комплекса 2С38 "Деривация-ПВО", которые впервые покажут на параде Победы, и самоходные артиллерийские установки комплекса "Коалиция-СВ" доставляют в Москву для подготовки в параду по железной дороге, сообщили журналистам в понедельник в Минобороны РФ.
Общество
В Госдуме одобрили пересчет тарифов ЖКХ из-за теплой зимы
Как отмечается, стоимость отопления будет пересмотрена, так как затраты энергетиков значительно снизились из-за теплой зимы, а стоимость услуги не изменилась.