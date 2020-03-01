Политика

Lenta.ruLenta.ruКремль анонсировал переговоры Путина и Эрдогана в Москве

Встреча российского и турецкого президентов Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана состоится 5 марта в Москве, сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Его цитирует «Интерфакс» в понедельник, 2 марта.
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В Кремле анонсировали переговоры Путина и Эрдогана

РИА Новости05:00

Кремль подтвердил встречу Путина и Эрдогана в Москве

Вести.Ru05:19

Песков анонсировал непростые переговоры Путина и Эрдогана

Интерфаксвчера в 09:45

Кремль анонсировал переговоры Путина и Эрдогана в Москве

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Песков: Эрдоган приедет в Москву 5 марта на встречу с Путиным

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В Кремле подтвердили переговоры Путина и Эрдогана в Москве 5 марта

Газета.Ru04:42

Переговоры Путина и Эрдогана в Москве назначены на 5 марта

Московский Комсомолец04:54
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Речь идет о мужчине, который отдыхал в Италии и, предположительно заразился 21 февраля, сообщает агентство "Интерфакс" со ссылкой на штаб по борьбе с вирусом.
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Израильский военный вертолет McDonnell Douglas AH-64 Apache («Апач») нанес удар по цели на сирийской территории.
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Длинные выходные и короткая рабочая неделя ожидают россиян в марте

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Оказалось, что влияние омеги-3 на здоровье примерно таково: если бы 1 тыс человек в течение 4 лет принимала добавки, но 3 человека избежали бы сердечно-сосудистых заболеваний, 6 человек - ишемической болезни сердца, а рак простаты мог бы обнаружиться еще у троих.
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TCS Group сообщила о выданном ордере на задержание Тинькова в Лондоне

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Экс-командир «Айдара» сообщил о задержании в Греции по запросу России

Бывшего командира украинского батальона «Айдар» Сергея Мельничука задержали на границе с Грецией.
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Слова главы МИД Украины сочли дипломатическим недоразумением

Депутат Верховной рады Украины, председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктор Медведчук назвал заявление министра иностранных дел Украины Вадима Пристайко об отказе праздновать 9 мая "смесью цинизма, идолопоклонничества перед Западом и русофобской истерии".
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Участники банной вечеринки с сухим льдом в Москве утонули в бассейне

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Боевые машины зенитного артиллерийского комплекса 2С38 "Деривация-ПВО", которые впервые покажут на параде Победы, и самоходные артиллерийские установки комплекса "Коалиция-СВ" доставляют в Москву для подготовки в параду по железной дороге, сообщили журналистам в понедельник в Минобороны РФ.
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