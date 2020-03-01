Встреча российского и турецкого президентов Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана состоится 5 марта в Москве, сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Его цитирует «Интерфакс» в понедельник, 2 марта.

Происшествия У россиянина, прилетевшего из Италии, подтвержден коронавирус Речь идет о мужчине, который отдыхал в Италии и, предположительно заразился 21 февраля, сообщает агентство "Интерфакс" со ссылкой на штаб по борьбе с вирусом.

Политика Эрдоган надеется на перемирие в Идлибе после переговоров с Путиным Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выразил надежду, что по итогам его переговоров с российским коллегой Владимиром Путиным удастся достичь перемирия в сирийском Идлибе.

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