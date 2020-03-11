В администрации президента предварительно наметили новые возможные даты для проведения голосования по поправкам в Конституцию, рассказали РБК два близких к Кремлю источника. Речь идет о 27 мая и 3 июня, сказали собеседники РБК.

с чего всё началось

В Кремле рассматривают в качестве новой возможной даты для голосования по поправкам к Конституции 27 мая или 3 июня. Об этом РБК сообщили два близких к администрации президента России источника.

В Кремле назвали две возможные даты голосования по Конституции

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