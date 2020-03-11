Коронавирус

Daily StormDaily StormВ Кремле назвали две возможные даты голосования по Конституции

В Кремле рассматривают в качестве новой возможной даты для голосования по поправкам к Конституции 27 мая или 3 июня. Об этом РБК сообщили два близких к администрации президента России источника.
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В Кремле наметили предварительные даты голосования по Конституции

В администрации президента предварительно наметили новые возможные даты для проведения голосования по поправкам в Конституцию, рассказали РБК два близких к Кремлю источника. Речь идет о 27 мая и 3 июня, сказали собеседники РБК.
РБК08:04

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Что случилось за день. Главные новости РБК

РБК12:00

В Кремле определили предварительные даты голосования по Конституции

Фонтанка.Ру08:41

РБК узнал о новых намеченных Кремлем датах для проведения голосования по поправкам в Конституцию

Новая газета09:53

В Кремле обсуждают проведение голосования по Конституции в конце мая

Ведомости09:41

РБК: в Кремле наметили новые даты голосования по поправкам в Конституцию

Дождь08:57

РБК: В АП предполагают провести голосование по поправкам в Конституцию в самом конце весны или летом

Эхо Москвы10:01

Стали известны возможные даты голосования по поправкам в Конституцию

News.ru08:33
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ПФР досрочно перечислил пенсии и пособия за апрель

Пенсионный фонд досрочно профинансировал выплату пенсий и пособий за апрель, сообщили в пресс-службе организации.
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Ученые объясняют: несмотря на то, что внешняя часть планеты переходит от экстремальной жары к экстремальному холоду, под поверхностью условия гораздо более мягкие.
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РЕН ТВ 05:36
Здоровье

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Минздрав выпустил новую версию рекомендаций по профилактике, диагностике и лечению коронавирусной инфекции COVID-19.
Ведомости 09:32
Общество

В США число случаев заражения коронавирусом превысило 100 тысяч

В США количество случаев заражения коронавирусной инфекцией увеличилось до 100 717 тысяч.
Телеканал Санкт-Петербург 18:12
Общество

Россиян попросили воздержаться от поездок на дачу

Россиянам не следует посещать дачные участки во время пандемии коронавирусной инфекции.
Газета.Ru 13:10
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Ранее Зак Снайдер уже выкладывал кадр из сна Бэтмена, который должен был воплотиться в жизнь, а также рассказывал, как должна была закончиться его «Лига справедливости».
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Ученые нашли способ выявлять контрафактный виски

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Общество

Главврач в Коммунарке рассказал о пике эпидемии коронавируса в Москве

Главный врач больницы №40 в Коммунарке, предназначенной для лечения зараженных коронавирусом, Денис Проценко в беседе с российским общественным деятелем Нютой Федермессер рассказал, что уже на следующей неделе Москва может столкнуться с пиком распространения коронавируса COVID-2019.
Московский Комсомолец вчера в 17:58
Армия и оружие

В США запущена ракета-носитель Atlas V с военным спутником связи

Ракета-носитель Atlas V со спутником защищенной связи AEHF-6 (Advanced Extremely High Frequency - 6) для нужд американских военных стартовала в четверг с космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида).
ТАСС вчера в 17:12
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В Петербурге суд продлил арест историка Соколова

В Петербурге Октябрьский районный суд продлил арест историка Соколова до 23 сентября, пишет РИА "Новости".
Газета.Ru 09:50
Футбол

Роналду купил пять аппаратов ИВЛ больницам Мадейры

Португальский форвард приобрёл для больниц Мадейры пять аппаратом искусственной вентиляции лёгких.
Metaratings 17:05
Футбол

Виллаш-Боаш предложил доиграть сезон зимой

Главный тренер «Марселя» Андре Виллаш-Боаш считает необходимым закончить чемпионат Франции, несмотря на коронавирус.
Sport24.ru 17:32
Общество

Британский премьер Борис Джонсон заразился коронавирусом

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что заразился коронавирусом.
РИА Новости 07:19
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Поиски пилота Су-27 в Черном море прекратили

Поиски пилота самолета Су-27, упавшего в акватории Черного моря, прекратили спустя двое суток.
Lenta.ru 17:35
Общество

Президент Италии обратился к нации в связи с пандемией коронавируса

Для борьбы с пандемией коронавируса необходимы новые европейские подходы, заявил президент Италии Серджо Маттарелла 27 марта в телеобращении к гражданам Италии.
Красная весна 15:42
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Трамп подписал закон о выделении $2 трлн помощи экономике из-за вируса

Президент США Дональд Трамп подписал закон о финансовой поддержке экономики страны в размере $2,2 трлн, необходимой из-за последствий коронавируса.
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Происшествия

Маленькая девочка умерла на прогулке в российском детсаду

Lenta.ru 12:48
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Лера Кудрявцева назвала «сволочами» работающих из дома россиян

Лера Кудрявцева назвала "сволочами" работающих из дома россиян Телеведущая негодует из-за карантина.
Экспресс газета 25 марта в 07:00
Общество

Установлен диагноз Игоря Николаева

News.ru вчера в 19:18
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О смертельной угрозе коронавируса для беременных предупредил Минздрав

О смертельной угрозе коронавируса для беременных женщин предупредил Минздрав России.
Evo-rus.com 15:36
Политика

Российские военные приступили к дезинфекции итальянского Бергамо

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В России готовятся к «взрывной» ситуации с коронавирусом

В России готовятся к «взрывному» развитию ситуации с коронавирусом, считает профессор, ведущий научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Почетного академика Н.Ф. Гамалеи Минздрава России Николай Малышев.
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WSJ: в США и Европе отказываются от саудовской нефти

Многие нефтеперерабатывающие заводы Европе и США отказываются покупать у Саудовской Аравии дополнительные объемы нефти по сниженным ценам, Россия смогла перенаправить свои поставки в Китай, где спрос постепенно восстанавливается.
ТАСС вчера в 15:32
Политика

Путин обозначил возможные сроки победы России над коронавирусом

Президент России Владимир Путин назвал сроки, когда страна сможет победить вспышку коронавируса.
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Наука

В США создали активный голеностопный экзоскелет

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В Minecraft воссоздали Землю в натуральную величину

В видеоигре Minecraft с помощью модов Terra 1 to 1 и Cubic Chunks воссоздали Землю в натуральную величину.
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В России разработали тест для определения иммунитета к коронавирусу

На следующей неделе в распоряжении врачей появится новая тест-система, которая поможет определить людей, имеющих иммунитет к новому штамму коронавируса.
Профиль 08:08
Политика

Александр Беглов призвал петербуржцев соблюдать режим самоизоляции

Губернатор Петербурга Александр Беглов призвал горожан соблюдать режим самоизоляции.
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Защитник «Уфы» Круговой: мечтаю жить в другой стране

Отвечая на вопрос о жизни в другой стране, Круговой заявил, что мечтает переехать из России.
Газета.Ru 17:54
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