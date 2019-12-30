Общество

Российская газетаРоссийская газетаВ Кремле назвали главное достижение и главную неудачу года

Устойчивость экономики страны и повышение уровня благосостояния граждан - главное достижение 2019 года, считают в Кремле. А главная неудача - что темпы роста пока скромные. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
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В Кремле назвали главное достижение России в 2019 году

URA.Ruвчера в 06:27

Власти сочли главным достижением года остановку снижения благосостояния россиян

Интерфаксвчера в 06:09

Кремль назвал главное достижение 2019 года

РБКвчера в 06:03

В Кремле назвали главное достижение 2019 года

RT на русскомвчера в 06:05

В Кремле назвали главные достижения и неудачи 2019 года

РИА Новостивчера в 06:05

Кремль назвал главную неудачу года

Lenta.ruвчера в 05:56

Песков назвал главное достижение 2019 года

ТАССвчера в 05:55
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Автоматически обработаны 7034 источника, обновлено вчера в 23:52, Ашберн
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Xiaomi продемонстрировала новые смарт-часы Watch Color

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В Эквадоре нашли захоронения детей в «шлемах» из черепов

Археологи нашли на западе Эквадора необычное захоронение двух маленьких детей, сообщается в статье, опубликованной в Latin American Antiquity.
N+1 26.12.19 в 19:01
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Брагин: «С Германией играли в режиме плей-офф»

Сегодня была игра в режиме плей-офф.
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Путин и Зеленский поздравили друг друга с Новым годом

Президенты России и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский поздравили друг друга с Новым годом и высказались за развитие российско-украинских отношений в наступающем году.
Вести.Ru вчера в 05:40
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На Украине минимальная зарплата повышается до $200

Минимальная зарплата на Украине с 1 января повышается на 11%, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 20:50
Общество

Бывший глава Nissan бежал из Японии в коробке и с наемниками

Бывший глава Nissan Карлос Гон был вывезен из Японии, где он содержался под домашним арестом в ожидании суда по обвинению в финансовых нарушениях, в коробке для перевозки музыкальных инструментов.
Lenta.ru вчера в 11:57
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Слухи: «большой» Navi 21 для флагманского Radeon будет в два раза больше и быстрее Navi 10

Сообщается, что площадь кристалла нового GPU составляет 505 мм2, что практически в два раза больше по сравнению с Navi 10 (видеокарты Radeon RX 5700-й серии), площадь которого достигает 251 мм2.
3DNews вчера в 13:10
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WhatsApp перестанет работать на ряде устройств

Как передает РИА Новости, 1 февраля 2020 года мессенджер WhatsApp не будет работать на смартфонах с устаревшими версиями операционных систем iOS и Android.
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Глава UFC рассказал о «сумасшедших» гонорарах Хабиба Нурмагомедова

По словам главы UFC, Нурмагомедов и Макгрегор получают сумасшедшие деньги.
Лезги газет вчера в 15:31
Армия и оружие

Самолёты ЛНА нанесли авиаудар по единственному аэропорту Ливии

ВВС фельдмаршала Халифы Хафтара нанесли авиаудар по единственному действующему аэропорту Ливии в Митиге.
News.ru 29.12.19 в 12:55
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Покупать в интернете за границей стало сложнее

Покупать в интернете за границей стало сложнее — с 1 января порог беспошлинного ввоза товаров, купленных в зарубежных магазинах, снизился до 200 евро в месяц.
Lenta.ru вчера в 21:57
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Жена Андрея Малахова намекнула на вторую беременность

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Объяснена опасность неправильного сна

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С банков начнут брать комиссию за переводы по номеру телефонов

Банк России с 1 января начнет за использование Системы быстрых платежей (СБП) взимать плату с банков.
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Медики предупредили о вреде употребления алкоголя при посещении бани

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Общество

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СМИ рассказали о сюжете нового фильма о Гарри Поттере

Портал We Got This Covered рассказал о сюжете следующего фильма о волшебнике Гарри Поттере, который будет сиквелом первых восьми частей франшизы.
Ореанда-Новости вчера в 03:17
Наука

Вакцина от гриппа «разогрела» человеческие опухоли в мышах

Ученые предложили использовать вакцину от гриппа в качестве дополнительной противоопухолевой терапии.
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