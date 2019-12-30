Устойчивость экономики страны и повышение уровня благосостояния граждан - главное достижение 2019 года, считают в Кремле. А главная неудача - что темпы роста пока скромные. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

В Кремле назвали главное достижение и главную неудачу года

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