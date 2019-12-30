Общество
Российская газетаВ Кремле назвали главное достижение и главную неудачу года
Устойчивость экономики страны и повышение уровня благосостояния граждан - главное достижение 2019 года, считают в Кремле. А главная неудача - что темпы роста пока скромные. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
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Власти сочли главным достижением года остановку снижения благосостояния россиян
Интерфаксвчера в 06:09
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Председатель Союза еврейских религиозных общин Польши Клара Колодзейска-Полтын и главный раввин республики Михаил Шудрих отреагировали на заявление президента России Владимира Путина, назвавшего польского дипломата времен нацистской Германии Юзефа Липского «антисемитской свиньей и сволочью».
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Сегодня была игра в режиме плей-офф.
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Путин и Зеленский поздравили друг друга с Новым годом
Президенты России и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский поздравили друг друга с Новым годом и высказались за развитие российско-украинских отношений в наступающем году.
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Бывший глава Nissan бежал из Японии в коробке и с наемниками
Бывший глава Nissan Карлос Гон был вывезен из Японии, где он содержался под домашним арестом в ожидании суда по обвинению в финансовых нарушениях, в коробке для перевозки музыкальных инструментов.
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Слухи: «большой» Navi 21 для флагманского Radeon будет в два раза больше и быстрее Navi 10
Сообщается, что площадь кристалла нового GPU составляет 505 мм2, что практически в два раза больше по сравнению с Navi 10 (видеокарты Radeon RX 5700-й серии), площадь которого достигает 251 мм2.
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Генеральный директор Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Юрий Слюсарь сообщил, что планируется создание новых видов вооружения для нового российского истребителя пятого поколения Су-57.
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WhatsApp перестанет работать на ряде устройств
Как передает РИА Новости, 1 февраля 2020 года мессенджер WhatsApp не будет работать на смартфонах с устаревшими версиями операционных систем iOS и Android.
Кино
Мюзикл «Кошки» может стать главным провалом 2019 года
Премьера мюзикла на Западе состоялась 19 декабря. В российский прокат "Кошки" выйдут 2 января 2020 года.
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Пенсии в России с 1 января вырастут на 6,6%
Пенсия по старости будет проиндексирована в России с 1 января 2020 года на 6,6%, повышение коснется 31 млн неработающих пенсионеров.
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Глава UFC рассказал о «сумасшедших» гонорарах Хабиба Нурмагомедова
По словам главы UFC, Нурмагомедов и Макгрегор получают сумасшедшие деньги.
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ВВС фельдмаршала Халифы Хафтара нанесли авиаудар по единственному действующему аэропорту Ливии в Митиге.
Общество
Покупать в интернете за границей стало сложнее
Покупать в интернете за границей стало сложнее — с 1 января порог беспошлинного ввоза товаров, купленных в зарубежных магазинах, снизился до 200 евро в месяц.
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Жена Андрея Малахова намекнула на вторую беременность
В 2011 году популярный шоумен Андрей Малахов женился на дочке своего босса Наталье Шкулевой.
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Объяснена опасность неправильного сна
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С банков начнут брать комиссию за переводы по номеру телефонов
Банк России с 1 января начнет за использование Системы быстрых платежей (СБП) взимать плату с банков.
Здоровье
Медики предупредили о вреде употребления алкоголя при посещении бани
«Например, астматикам и людям с хронической обструктивной болезнью легких нельзя в баню, человек просто может задохнуться», — говорит врач-терапевт клинического госпиталя на Яузе Виктор Лишин.
Музыка
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Кругленькую сумму выиграли башкирские бабушки из села Михайловка. Об этом сам артист сообщил на своей странице в соцсети.
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СМИ рассказали о сюжете нового фильма о Гарри Поттере
Портал We Got This Covered рассказал о сюжете следующего фильма о волшебнике Гарри Поттере, который будет сиквелом первых восьми частей франшизы.
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Вакцина от гриппа «разогрела» человеческие опухоли в мышах
Ученые предложили использовать вакцину от гриппа в качестве дополнительной противоопухолевой терапии.