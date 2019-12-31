Общество

Российская газетаРоссийская газетаВ Кремле назвали главное достижение и главную неудачу года

Устойчивость экономики страны и повышение уровня благосостояния граждан - главное достижение 2019 года, считают в Кремле. А главная неудача - что темпы роста пока скромные. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Читать в источнике
Комментировать297

Подробнее о событии

В Кремле назвали главные достижения и неудачи 2019 года

РИА Новости06:05

В Кремле рассказали о главных достижениях и неудачах 2019 года

Известия06:11

Власти сочли главным достижением года остановку снижения благосостояния россиян

Интерфакс06:09

В Кремле назвали главное достижение России в 2019 году

URA.Ru06:27

В Кремле назвали главное достижение 2019 года

RT на русском06:05

Кремль назвал главное достижение 2019 года

РБК06:03

Песков назвал главное достижение 2019 года

ТАСС05:55
Показать все источники
Автоматически обработаны 7034 источника, обновлено в 11:42, Ашберн
Футбол

Райола: «„Манчестер Юнайтед“ погубил бы Марадону, Пеле и Мальдини»

Известный агент Мино Райола считает, что сегодняшний «Манчестер Юнайтед» способен разрушить карьеру даже великих футболистов.
Евро-футбол.ру 08:32
Гаджеты

75-дюймовый телевизор Xiaomi Mi TV 4S рекордно подешевел

iXBT.com 01:00
Происшествия

В Магасе совершили нападение на пост ДПС: есть жертвы

Два человека погибли во время вооруженного нападения на пост ДПС на въезде в Магас 31 декабря 2019 года. Среди погибших — сотрудник полиции.
Вести.Ru 10:42
Хоккей

Россия разгромила Германию на молодежном чемпионате мира по хоккею

Коммерсантъ 11:31
Авто

Кроссовер Ferrari Purosangue представят в 2021 году на платформе Roma

Модель станет грозным соперником для таких кроссоверов как Lamborghini Urus и Aston Martin DBX, но случится это только в 2021 году.
Allroader.ru вчера в 02:15
Политика

Польские евреи ответили Путину на слова об «антисемитской свинье»

Польский председатель Союза еврейских религиозных общин Клара Колодзейска-Полтын и главный раввин страны Михаил Шудрих раскритиковали слова Владимира Путина о после Польши в Третьем рейхе Юзефе Липском и о роли Польши в начале Второй мировой войны, пишет Rzech Pospolita.
News.ru 11:08
Политика

Захарова назвала самое тяжёлое и радостное событие 2019 года

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала возвращение на родину россиянки Марии Бутиной самым тяжёлым и радостным моментом 2019 года.
RT на русском 10:58
Общество

Медведев подписал требования по использованию животных в цирках

Премьер-министр Дмитрий Медведев ввел новые правила использования животных в зоопарках, цирках, дельфинариях и океанариумах.
РИА Новости 10:13
Космос

Что 2020 нам готовит?

В 1978 году Артур Кларк составил подробную хронологию прорывных достижений человека.
Росбалт вчера в 07:44
Происшествия

Девушка героя мема про повара найдена мертвой в Петербурге

Имя владельца жилища (Антон Сидоров) совпадает с именем героя мема нулевых «Повар спрашивает повара».
Взгляд.ру 11:14
Происшествия

Вандал повредил картину Пикассо в лондонской галерее

Вести.Ru 10:28
Авто

Вводится новый запрет для автомобилистов

С 1 января 2020 года вступают в силу изменения в российском законодательстве, согласно которым перемещение новых автомобилей по дорогам общего пользования без государственных номеров будет запрещено, Отменяется существовавший до этого 10-дневный срок постановки нового автомобиля на учет.
Оka.fm 00:00
Общество

Медведев поздравил россиян с наступающим Новым годом

Председатель правительства России Дмитрий Медведев поздравил россиян с наступающим Новым годом, пожелав им благополучия.
РБК 07:25
Спорт

Йохауг выиграла гонку на 10 км на «Тур де Ски», Непряева — шестая

Норвежская лыжница Терезе Йохауг стала победительницей гонки на 10 км свободным стилем в рамках этапа многодневки «Тур де Ски» в Тоблахе (Италия).
Чемпионат 10:10
Политика

Демонстранты попытались взять штурмом посольство США в Багдаде

Интерфакс 04:18
Политика

Лукашенко поручил искать альтернативные РФ поставки нефти

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил в ближайшие часы завершить переговоры с Россией и искать альтернативные поставки нефти.
Газета.Ru 08:12
Футбол

Анчелотти одним словом описал Гвардиолу

Главный тренер мерсисайдского "Эвертона" Карло Анчелотти одним словом описал своего коллегу, Пепа Гвардиолу, возглавляющего в настоящее время "Манчестер Сити".
Газета.Ru 10:53
Энергетика

«Нафтогаз» назвал ожидаемый объём транзита газа в 2020 году

Транзит природного газа через территорию Украины в 2020 году может составить 75 млрд куб. м, сообщил глава «Нафтогаза» Андрей Коболев на пресс-конференции в Киеве.
RT на русском 08:56
Политика

Трамп назвал дату подписания первой части торговой сделки с Китаем

Президент США Дональд Трамп сообщил, что первая часть торговой сделки с Китаем будет подписана 15 января.
Известия 09:53
Общество

Как менялось лицо Путина за 20 лет: образы президента

Московский Комсомолец вчера в 09:57
Экономика

В России максимальный размер долга по кредитам ограничат с 1 января

Последний этап ограничения размеров предельного долга по кредитам будет внедрен с 1 января.
REGNUM вчера в 22:33
Происшествия

В Москве с ножом напали на пассажира автобуса

В Москве в ночь на 31 декабря мужчина получил несколько ножевых ранений в ходе драки в автобусе.
РБК 11:07
Хоккей

Сборная России – в плей-офф МЧМ-2020. Вынесли Германию в решающем матче – 6:1

6-0 @ russiahockey#WorldJuniors pic.twitter.com / 91NB3XxvdQ — IIHF (@ IIHFHockey) December 31, 2019 19:00 Воронков не так давно забросил шестую шайбу в матче.
Sports.ru 05:36
Политика

Бывшие бойцы «Беркута» рассказали о событиях 2014 года

Во время кровавых событий в феврале 2014 года первыми жертвами стрельбы стали сотрудники спецподразделения МВД Украины "Беркут".
Российская газета вчера в 12:32
Гаджеты

До анонса рассекречены характеристики новых процессоров Intel

Новые процессоры Intel Comet Lake-S ещё не вышли, но в сети уже появились полные характеристики 11 моделей линейки — от Core i3 до i9.
Ferra 28 декабря в 05:52
Шоу-бизнес

Лера Кудрявцева показала грудь после удаления силикона

Лера Кудрявцева показала грудь после удаления силикона Бюст телеведущей заметно изменился.
Экспресс газета вчера в 01:48
Происшествия

В центре Москвы задержали более 30 человек

На Тверской улице в центре Москвы задержали более 30 человек, сообщил проект «ОВД-Инфо».
Коммерсантъ 10:24
Политика

Трамп назвал важной координацию по предотвращению теракта в Петербурге

Президент США Дональд Трамп назвал замечательной и важной координацию между Россией и США на фоне предоставления по линии специальных служб информации, которая помогла предотвратить теракт в Санкт-Петербурге.
РИА Новости 09:51
Культура

В сети появилась новая новогодняя серия «Простоквашино»

Molnet.ru 03:45
Гаджеты

Смартфоны Xiaomi Mi 10 получат мощные аккумуляторные батареи

Новые китайские смартфоны Xiaomi Mi 10 получат мощные аккумуляторные батареи емкостью не менее 4 500 миллиампер-часов.
UfacityNews.ru 28 декабря в 14:46
Как работают Яндекс.Новости?
Главное